Jusqu’à 16% de performances supplémentaires en simple thread et des performances multithreads jusqu'à 14 % supérieures face aux générations précédentes3,



Une autonomie exceptionnelle atteignant sur une charge jusqu’à 17,5 heures en utilisation classique et 21 heures en lecture pour les films



La nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile est dotée d'une grande performance et d'une grande autonomie, à destination des joueurs, créateurs et utilisateurs professionnels. Les nouveaux PC portables propulsés par les processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile seront disponibles auprès des principaux fabricants que sont ASUS, HP et Lenovo, à partir du premier trimestre 2021.Fort du succès des produits basés sur l'architecture « Zen 3 », AMD annonce également la disponibilité des processeurs AMD Ryzen PRO 5000 Series Mobile qui proposent une sécurité de niveau entreprise et une gestion transparente pour les utilisateurs commerciaux. AMD anticipe pour cette année 2021 plus de 150 modèles d’ordinateurs portables grand public et professionnels, basés sur les processeurs Ryzen 5000 Series Mobile.S’appuyant sur le leadership de la précédente génération de processeurs mobiles, la gamme Ryzen 5000 Series se compose de processeurs orientés performance avec les H-Series d’un côté et les processeurs ultra-mobiles U-Series de l’autre. Au sommet de la gamme, les processeurs AMD Ryzen 5000 H-Series Mobile offrent des expériences vidéoludiques impressionnantes, en combinant des hautes performances et une grande autonomie, le tout avec un maximum de 8 cœurs, 16 threads et l’architecture AMD « Zen 3 ».En outre, les processeurs HX Series offrent aux joueurs et aux créateurs des performances de haut vol, tandis que les processeurs HS proposent la puissance des processeurs H-Series dans des formats plus légers et plus fins. Le nouveau processeur AMD Ryzen 5980HX fournit jusqu’à 23% de performances supplémentaires en simple thread et des performances multithreads améliorées de 17% face aux générations précédentes2. C'est un processeur idéal, tant pour les PC portables destinés au jeu vidéo ou à la création.Les processeurs AMD Ryzen 5000 U-Series Mobile s'adressent pour leur part au grand public. Ils constituent le parfait équilibre entre performance et efficacité pour accompagner les utilisateurs partout et à n'importe quel moment de la journée. Ainsi, le nouveau processeur AMD Ryzen 7 5800U délivre :Disponibles au cours du premier semestre 2021, les processeurs Ryzen™ PRO 5000 Series Mobile participent à établir de nouveaux niveaux de productivité et de collaboration avec une gestion transparente afin de répondre aux demandes toujours changeantes des environnements de travail actuels. La gamme de processeurs Ryzen PRO 5000 Series Mobile profite de fonctionnalités de sécurité de classe entreprise qui s'articulent sur plusieurs couches de défense au niveau de la puce, de l'OS et de la plateforme. Les équipes IT ont ainsi une totale confiance dans la protection de leurs parcs informatiques, quel que soit le lieu de travail des collaborateurs.AMD annonce également des versions à moindre TDP de ses processeurs primés, les AMD Ryzen™ 9 5900X et AMD Ryzen™ 7 5800X à destination exclusive des systèmes OEM. Propulsé par la nouvelle architecture « Zen 3 » et avec un TDP ramené à 65W, le processeur Ryzen 9 5900 offre des performances en moyenne 24% supérieures, sur certains jeux en 1080p, face à la génération précédente.De plus, les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO seront désormais mondialement disponibles, et ce directement auprès des revendeurs et intégrateurs systèmes participants, avec une disponibilité prévue pour mars 2021. Les Ryzen Threadripper PRO proposent une grande palette de fonctionnalités pour les utilisateurs de workstations, avec jusqu’à 64 cœurs, 8 canaux de mémoire vive, le support des modules RDIMM et LRDIMM, 128 lignes PCIe® Gen 4 ainsi que des technologies de sécurité AMD PRO.Que pensez-vous de ces nouveaux processeurs AMD Ryzen ?Pensez-vous les adopter ?Source : AMD