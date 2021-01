Les recettes du quatrième trimestre se sont élevées à 20 milliards de dollars, dépassant de 2,6 milliards de dollars les prévisions d'octobre et diminuant de 1 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel a établi un record absolu pour Intel avec 77,9 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.





Le bénéfice par action (BPA) du quatrième trimestre a atteint 1,42 $ (1,52 $ sur une base non-GAAP, dépassant de 42 cents les prévisions d'octobre).





En 2020, Intel a généré un record de 35,4 milliards de dollars de cash-flow opérationnel et 21,1 milliards de dollars de cash-flow libre (FCF) et a rendu 19,8 milliards de dollars aux actionnaires.





Prévision de revenus pour le premier trimestre 2021 d'environ 18,6 milliards de dollars (revenus non-GAAP de 17,5 milliards de dollars) ; prévision d'un BPA de 1,03 $ pour le premier trimestre (BPA non-GAAP de 1,10 $)

















Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,3475 $ par action sur les actions ordinaires de la société, qui sera payable le 1er mars aux actionnaires inscrits le 7 février., a déclaré Bob Swan, PDG d'Intel.Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a dépassé de 2,6 milliards de dollars les prévisions antérieures, grâce à un chiffre d'affaires record pour les PC, avec une augmentation de 33 % par rapport à l'année dernière, grâce à des ventes record de portables. La société a également obtenu des résultats meilleurs que prévu dans le domaine des données, notamment un chiffre d'affaires record pour Mobileye.L'année 2020 a marqué la cinquième année consécutive de revenus records pour Intel. Le Client Computing Group, le Data Center Group, le Non-volatile Memory Solutions Group et Mobileye ont tous réalisé un chiffre d'affaires annuel record. En 2020, la société a investi 13,6 milliards de dollars en recherche et développement et 14,3 milliards de dollars en dépenses d'investissement tout en se concentrant sur le renforcement de son activité principale en matière de processeurs, l'amélioration de l'exécution et l'accélération de la croissance.Source : Intel Corporation Qu'en pensez-vous ?Cette forte croissance des recettes chez Intel était-elle prévisible ?