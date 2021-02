En conséquence, le total des commandes pour 2020 a augmenté de 17 % pour atteindre 458,2 millions d'unités, soit le volume le plus élevé depuis 2015.Lenovo a été le leader du marché au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année, avec des expéditions de 28,8 millions et 87,0 millions d'unités respectivement. Grâce à ses performances exceptionnelles dans le domaine des iPads, Apple, qui occupe la deuxième place, a réussi à combler l'écart avec Lenovo et a expédié 26,4 millions de Mac et d'iPads au quatrième trimestre, soit un total de 81,4 millions d'unités pour l'ensemble de l'année. HP, Dell et Samsung se sont classés parmi les cinq premiers, affichant chacun une croissance à deux chiffres de leurs livraisons au quatrième trimestre 2020.Le trimestre des fêtes a permis aux tablettes de continuer à se consolider, les ventes atteignant un record historique de 52,8 millions d'unités, pour un total de 160,6 millions d'unités en 2020 et une croissance de 28 % par rapport à 2019.Et une fois de plus, Chromebooks a établi des volumes de livraison record, atteignant 11,2 millions d'unités au quatrième trimestre 2020, soit une augmentation remarquable de 287 % par rapport au quatrième trimestre 2019, portant le total de l'année 2020 à 30,6 millions d'unités.Apple a conforté sa domination sur le marché des tablettes, avec des livraisons en hausse de 40 % au quatrième trimestre, pour atteindre 19,2 millions de tablettes, soit la meilleure performance de l'iPad depuis le quatrième trimestre 2014.Apple a conforté sa domination sur le marché des tablettes, avec des livraisons en hausse de 40 % au quatrième trimestre, pour atteindre 19,2 millions de tablettes, soit la meilleure performance de l'iPad depuis le quatrième trimestre 2014. Samsung a conservé sa deuxième place sur le marché avec 9,9 millions de tablettes expédiées, soit une hausse de 41 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Amazon s'est hissé à la troisième place grâce à une forte demande pendant les fêtes de fin d'année, avec 6,5 millions de tablettes expédiées. Lenovo a été le fournisseur qui a connu la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, augmentant son volume de vente de 125 % pour atteindre 5,6 millions d'unités.Huawei a été le seul fournisseur parmi les cinq premiers à voir ses expéditions diminuer d'une année sur l'autre.a déclaré Ishan Dutt, analyste chez Canalys.Les fournisseurs de chromebooks ont connu un nouveau succès au quatrième trimestre, puisque la valeur globale du marché a presque quadruplé par rapport à la même période l'année dernière.HP a conservé sa première place sur le marché avec 3,5 millions d'unités livrées, soit une hausse de 235 % par rapport à l'année précédente. Lenovo s'est classée deuxième sur le marché des Chromebooks, après avoir réussi à augmenter considérablement la production pour atteindre 2,8 millions d'unités, soit une croissance de 1766 %. Acer et Dell ont également conservé leur place au quatrième trimestre, avec environ 1,5 million d'unités chacune. Samsung a devancé Asus pour se hisser à la cinquième place, avec un peu plus d'un million d'unités, soit 630 % de plus qu'il y a un an.a déclaré Rushabh Doshi, directeur de la recherche chez Canalys.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des Chromebooks ?