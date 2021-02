Tout comme les ordinateurs Thelio, System76, qui fabrique et vend des ordinateurs portables, de bureau et de serveurs avec Linux préinstallé, a annoncé en mars dernier qu'il allait désormais fabriquer ses propres claviers dans son usine de Denver, dans le Colorado. Mercredi, l'entreprise a démontré qu'elle a bien évolué sur ce projet en révélant sur son référentiel GitHub un clavier hautement configurable dénommé "System76 Launch Configurable Keyboard". Le clavier est entièrement open source, du PCB au microprogramme en passant par la conception mécanique.System76 propose actuellement des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs préfabriqués destinés à compléter son système d'exploitation open source Pop!_OS, un système d'exploitation GNU/Linux libre et gratuit conçu à partir d'Ubuntu et du bureau GNOME publié en 2017 par l'entreprise. System76 a annoncé en 2020 qu'elle élargirait sa gamme avec un clavier. Il a laissé entendre qu'il voulait réimaginer la disposition classique du clavier pour rendre les touches communes plus faciles à atteindre, réduire l'espace gaspillé en diminuant la barre d'espacement, etc.Maintenant, l'on a un aperçu de ce sur quoi System76 a travaillé ces 11 derniers mois. Mercredi, l'entreprise a donné plus de détails sur ce périphérique. System76 a dévoilé un clavier hautement configurable et étroitement intégré aux fonctionnalités de Pop!_OS, comme l'Auto-Tiling, qu'elle appelle "System76 Launch Configurable Keyboard" (SLCK). Le dépôt GitHub a montré que le SLCK devrait comporter un PCB, un châssis et un micrologiciel open source ; des extracteurs de touches et des interrupteurs interchangeables ; et un dock intégré avec deux connecteurs USB-C et USB-A.La configurabilité est au cœur du SLCK. « Le System76 Launch Configurable Keyboard est conçu pour offrir une expérience ultime de clavier contrôlé par l'utilisateur, avec une conception mécanique et électrique à source ouverte, un micrologiciel open source et des logiciels associés, et un grand nombre de possibilités de configuration pour l'utilisateur », a écrit l'entreprise à propos du clavier. Elle a ajouté qu'il serait livré avec des touches supplémentaires pour une plus grande personnalisation et la prise en charge d'un utilitaire appelé "Configurateur de clavier System76" (System76 Keyboard Configurator).Il est destiné à faciliter le remappage des boutons. Cela dit, des critiques pensent que la possibilité de redéfinir des touches spécifiques pourrait s'avérer critique, car System76 a apporté des changements importants à la disposition standard du clavier. Il suffit de regarder le design. Par ailleurs, System76 a déclaré le PCB acceptera "tout interrupteur RGB avec une empreinte compatible MX", comme les interrupteurs RGB Cherry MX ou Kailh BOX. Cela devrait permettre aux amateurs d'interrupteurs mécaniques d'utiliser facilement leur équipement préféré.En outre, comme la plupart des claviers de jeu évolués, System76 a déclaré que SLCK offrirait également un éclairage RGB indépendant pour chaque touche, un support pour le "n-key rollover" ou le survol. Le survol est la capacité d'un clavier d'ordinateur à gérer correctement plusieurs frappes simultanées. Le SLCK aura aussi une barre de levage détachable qui "peut être fixée magnétiquement pour ajouter 15 degrés d'angle à votre clavier pour l'ergonomie".Outre ces spécifications, System76 n'a pas donné la date de lancement du SLCK et ni son prix. L'entreprise avait initialement prévu de lancer le clavier à l'été 2020, mais cela a été reporté pour des raisons non citées.Source : System76 Que pensez-vous du nouveau clavier de System76 ?Avez-vous l'intention de l'acheter ? Pour quelle raison ?