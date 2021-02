Avec le lancement de la NVIDIA RTX 3060 la semaine prochaine, le concepteur de cartes, puces et processeurs graphiques pour PC prend des mesures pour réduire l'intérêt du nouveau GPU grand public pour les mineurs des cryptomonnaies. NVIDIA considère cela comme « une étape importante pour s'assurer que les GPU GeForce finissent dans les mains des joueurs » des jeux vidéo, comme l’a mentionné le vice-président de Global GeForce Marketing, Matt Wuebbling, dans un billet de blog publié jeudi.En effet, un des points critiques en cette période de forte demande de cartes graphiques est qu'une partie de celles-ci est achetée par des utilisateurs professionnels qui cherchent à exploiter les cryptomonnaies. Le lancement récent de nouvelles cartes, associé à des records sur le marché des cryptomonnaies, a entraîné une renaissance de la communauté minière. Ces mineurs professionnels achètent les cartes graphiques à la palette, contournant parfois les détaillants et s'adressant directement aux distributeurs, car ils peuvent garantir une vente par expédition complète en une seule fois.L'effet de choc est la diminution du nombre de cartes disponibles pour les joueurs qui cherchent à construire de nouveaux systèmes, ce qui entraîne le vidage des rayons et une hausse des prix pour la poignée de cartes qui parviennent jusqu'aux détaillants.L'intérêt pour l'exploitation des cryptomonnaie a une fois de plus augmenté de façon considérable, avec l'essor fulgurant de Bitcoin . Ce n'est plus quelque chose qui a beaucoup de sens de faire l’exploitation minière avec des GPU, mais les pièces de monnaie alternatives environnantes, comme Ethereum, sont exploitées beaucoup plus efficacement avec une puce graphique décente. Et leur valeur a augmenté en même temps que le prix du bitcoin.De nombreux rapports ont fait état de l'apparition de grandes "fermes" de minage de cryptomonnaie, même dans les cybercafés, où de nombreuses cartes graphiques RTX de la série 30, difficiles à trouver, ont été insérées, ce qui les a empêchées d'être accessibles aux joueurs sur PC. En janvier, les autorités iraniennes ont imputé les pannes d’électricité et l'aggravation de la pollution atmosphérique dans les villes du pays à la déperdition d'énergie causée par les vastes opérations d'extraction de la monnaie électronique Bitcoin . En plus de blâmer les exploitations minières légales de Bitcoin pour les récentes coupures de courant, les autorités iraniennes ont souligné que certains cryptomineurs illégaux exercent une forte pression sur le réseau électrique.Afin d'offrir au moins une chance aux joueurs d’accéder à un stock conséquent sur le marché, NVIDIA fait la part des choses. L'annonce faite par le concepteur américain jeudi est double : d'une part, elle concerne le lancement prochain de la carte graphique RTX 3060 le 25 février, et d'autre part, elle annonce une nouvelle gamme de matériel dédié au secteur minier.L'un des principaux facteurs expliquant la vente des nouvelles cartes graphiques est leur capacité à exploiter les différentes cryptomonnaie (notamment l'Ethereum et d'autres pièces dérivées) et à offrir aux utilisateurs un semblant de rendement sur leur achat. L'exploitation minière nécessite du matériel et des logiciels, et c'est le côté logiciel que NVIDIA aborde avec cette première annonce.Pour la prochaine RTX 3060, les pilotes logiciels de cette carte graphique limiteront automatiquement à la moitié les taux de hachage des pièces de monnaie cryptographiques, ce qui réduira de moitié le montant qu'ils peuvent gagner. Pour ce faire, les pilotes logiciels détecteront les calculs en cours et limiteront l'accès au matériel pour ces opérations. « Les pilotes logiciels de RTX 3060 sont conçus pour détecter des attributs spécifiques de l'algorithme d'extraction de la cryptomonnaie Ethereum, et limiter le taux de hachage, ou l'efficacité de l'extraction de cryptomonnaie, d'environ 50 % », lit-on dans le billet de NVIDIA.La société a également confirmé que des restrictions de performances seront appliquées à ses pilotes Linux ainsi qu'à ses pilotes Windows. L'inclusion des pilotes Linux est incroyablement importante, car on pense que la plupart des mineurs professionnels utilisent Linux plutôt que Windows. C'est un sacré piratage que NVIDIA est en train de faire subir aux nouveaux pilotes GeForce si ça marche.La probabilité que des codeurs entreprenants ne puissent pas trouver de solution de contournement ou de patch semble assez faible. Après tout, là où il y a de l'argent, il y a un moyen. Cela n'affectera pas non plus les anciens GPU Ampere, car les mineurs pourront simplement utiliser des pilotes plus anciens qui n'ont pas le bloc pour une carte NVIDIA RTX 3060 Ti et plus. Mais pour contrer cela, et offrir quelque chose de nettement mieux pour les mineurs de cryptomonnaies, NVIDIA a également annoncé jeudi le Cryptocurrency Mining Processor, ou NVIDIA CMP.Il s'agit d'une ligne de produits conçue pour les mineurs professionnels, et qui sera vendue par l'intermédiaire de partenaires agréés. Les cartes CMP seront optimisées en termes de performance et d'efficacité, avec des niveaux de tension et de fréquence de crête plus faibles. Elles n'auront pas de sorties vidéo ni de charges de travail graphiques, et NVIDIA promet qu'elles « ne répondent pas aux spécifications requises d'un GPU GeForce et, par conséquent, n'ont pas d'impact sur la disponibilité des GPU GeForce pour les joueurs ».Cela signifie aussi que la valeur de revente sera limitée, de sorte que les produits CMP n'intéresseront vraiment que les professionnels, et non les amateurs qui soutiennent leur pari sur les cryptomonnaies avec la possibilité d'expédier d'anciennes cartes minières d'occasion sur Ebay dès lors que le prix tombe à nouveau sur le marché. Tout comme la dernière fois lorsque le bitcoin est passé sous la barre de 4000 dollars.Les nouvelles cartes minières dédiées NVIDIA CMP HX seront disponibles en quatre variantes jusqu'à 320 W, et auprès de partenaires autorisés, notamment ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI, Palit et PC Partner. Ces cartes (ainsi que les pilotes) sont également conçues de manière à ce qu'un plus grand nombre de ces cartes puissent être activées dans un seul système.Le NVIDIA CMP 90HX, par exemple, vient juste en dessous de la RTX 3080, avec un taux de hachage de 86 MH/s inférieur au 98 MH/s de cette GPU et une configuration mémoire de 10 Go. C'est le sommet de la pile, cependant, et ce sera l'un des derniers modèles, avec les cartes CMP 30HX, 40HX, et 50HX, toutes en dessous des taux de hachage Etherium de la RTX 3080 Ti. Les premières cartes CMP seront disponibles d'ici la fin du mois de mars, des options plus puissantes étant disponibles plus tard au cours du deuxième trimestre.Ces nouvelles cartes CMP devront être à la fois abondantes et bon marché pour permettre aux mineurs de ne pas perdre de l'argent sur les RTX 3070 – qui se positionnent juste en dessous du CMP 90HX et au-dessus des autres variantes CMP - qu'ils peuvent obtenir, et quelqu'un devra fabriquer ce silicium. Donc nous ne savons pas exactement comment NVIDIA s'assure que cela n'affecte pas la disponibilité des GeForce.« La création de produits sur mesure pour des clients ayant des besoins spécifiques permet d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les clients. Avec le CMP, nous pouvons aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les GPU GeForce RTX pour les joueurs », a écrit NVIDIA dans son billet.L’approche de cartes dédiées au minage de cryptomonnaie à des prix bas devrait encourager de grandes fermes d’exploitation de cette monnaie virtuelle. Cependant, une étude publiée en 2018 a révélé que si le Bitcoin est adopté à des taux similaires à ceux d’autres technologies, telles que les cartes de crédit, il pourrait augmenter les températures mondiales de 2°C en moins de deux décennies . Un autre rapport de 2018 des Nations Unies sur les changements climatiques a révélé qu'une augmentation de la température de plus de 1,5°C aurait des effets climatiques irréversibles et catastrophiques.Les actions de NVIDIA surviennent alors que l'exploitation minière d'Ethereum a essentiellement brisé le marché de détail des GPU au cours des derniers mois. Selon un commentateur, les personnes qui veulent jouer à un jeu vidéo à leur temps libre ou mettre leurs cours ML/DL en pratique chez eux ne devraient pas payer cher pour des GPU alors que les cryptomineurs achètent des cartes à bas prix.« L'exploitation minière détruit l'environnement et, pour la majorité des actifs/volumes de la cryptomonnaies, ne fournit pas d'activité économique réellement valable en dehors de la spéculation. Pourquoi les personnes qui veulent essayer le ML/DL à la maison (peut-être même en ont-elles besoin pour un cours qu'elles suivent), et qui pourraient aussi vouloir jouer au jeu occasionnel, devraient-elles payer un bras et une jambe pour mettre la main sur une carte moderne et efficace ? », a-t-il écrit. « J'aimerais vraiment que NVIDIA fasse cela pour toute la gamme de produits RTX ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : NVIDIA Que pensez-vous des nouvelles cartes NVIDIA CMP pour l’exploitation minière des cryptomonnaies ?Pensez-vous aussi que les prix des GPU ne devraient pas être plus élevés que les cartes minières ?La spécialisation des cartes pour les cryptomineurs va-t-il régler le problème de pénurie donc de cherté des GPU sur le marché ?