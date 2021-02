La technologie FC-MAMR a permis à Toshiba de passer la barrière des 16 To









Toshiba face aux concurrents comme Western Digital et Seagate

Toshiba a maintenant rejoint le club des fabricants de disques durs qui utilisent la technologie d'enregistrement magnétique assisté par micro-ondes (MAMR). Le fabricant japonais de matériel électronique et informatique a dévoilé la semaine dernière le premier disque dur du secteur doté de la technologie d'enregistrement magnétique assisté par micro-ondes à contrôle de flux (FC-MAMR). Le FC-MAMR est une personnalisation de la technologie d'enregistrement magnétique assisté par micro-onde. Les nouveaux disques durs de la série MG09 sont conçus principalement pour les applications nearline et d'entreprise. Ils offrent une capacité de 18 To ainsi qu'une consommation d'énergie au ralenti ultra-faible.La série MG09 est basée sur la troisième génération de disques scellés à l'hélium de Toshiba, qui permet à l'équipementier de faire passer la densité de l'enregistrement magnétique conventionnel (CMR) à 2 To par disque. Toshiba a cette fois assemblé 9 plateaux sur un disque dur pour une capacité totale de 18 To. Les nouveaux disques durs sont livrés sous le format standard de 3,5 pouces. Selon l'entreprise, ce format offre des performances de 7 200 tr/min et s'intègre facilement dans les infrastructures de stockage dans le cloud, les serveurs et le stockage de données critiques et les solutions de stockage de fichiers et d'objets.Toshiba a déclaré que la capacité CMR de 18 To est fournie grâce à sa technologie innovante d'enregistrement magnétique assisté par micro-ondes à contrôle de flux (FC-MAMR). « Ces avancées aident la série MG09 à atteindre une capacité de stockage et une compatibilité d'application optimales, avec une fiabilité des données inégalée », a déclaré la société. Les disques durs sont fabriqués par Showa Denko K.K. (SDK), un partenaire de longue date de Toshiba. Chaque plateau en aluminium a une épaisseur d'environ 0,635 mm, une densité de surface d'environ 1,5 To/pouce et peut stocker jusqu'à 2 To de données.La série MG09 comprend aussi un modèle de 16 To comportant probablement un nombre inférieur de plateaux. Les disques durs sont équipés d'une mémoire tampon de 512 Mo et sont conçus pour un taux de transfert de données soutenu maximal de 281 Mo/s. Toutefois, Toshiba n'a pas mis à jour les performances d'accès aléatoire de ces nouveaux produits, bien qu'il soit probable que leurs performances IOPS par TB soient inférieures à celles de leurs prédécesseurs. Le fabricant proposera ses nouveaux disques avec des interfaces SATA 3.3 (6 Gb/s) et SAS 3.0 (12 Gb/s) ainsi qu'une sélection de longueurs de blocs de données logiques.L'un des aspects principaux des disques durs FC-MAMR de la série MG09 est leur consommation d'énergie. Selon l'entreprise, en mode de veille active, ils consomment 4,16/4,54 W (modèles SATA/SAS), ce qui est considérablement inférieur à celui des modèles "Exos X18" de Seagate et "Ultrastar DC HC550" de Western Digital. En ce qui concerne l'efficacité de la consommation d'énergie au ralenti (les gros disques durs peuvent passer beaucoup de temps au ralenti), le MG09 de 18 To a atteint une performance record, car Toshiba a déclaré qu'il ne consomme que 0,23 W/To (dans le cas de la version SATA).En attendant, les nouveaux disques ont une puissance nominale de 8,35/8,74 W (SATA/SAS SKU) pendant les opérations de lecture/écriture, ce qui est plus élevé que le "DC HC550" ainsi que les prédécesseurs des séries MG07 et MG08. Comme la série de disques durs MG09 est destinée aux racks de centres de données qui accueillent des centaines de disques durs vibrants, elle comporte de nombreuses améliorations pour garantir des performances, une fiabilité et une durabilité constantes. Ces améliorations comprennent généralement des moteurs fixés en haut et en bas, des capteurs RVFF (Rotation Vibration Feed Forward), ainsi que des capteurs d'environnement.Comme tous les disques modernes destinés à des services fonctionnant 24/7, les unités de la série MG09 de Toshiba sont conçues pour une charge de travail moyenne annualisée de 550 To, un MTBF de 2,5 millions d'heures et sont couvertes par une garantie standard de cinq ans. De plus, les nouveaux disques durs MG09 prennent en charge la technologie PWC (Persistent write cache) de Toshiba et sont dotés de la fonction de protection contre les pertes d'énergie (PLP - Power loss protection). La protection contre les pertes d'énergie est cruciale pour les disques de secteur 4K qui émulent des secteurs 512B.Le PWC avec la fonction PLP protège les données en cas de perte de puissance tout en effectuant une opération de lecture-modification-écriture (RMW). Cela permet d'aligner la demande d'écriture source avec les secteurs physiques qu'elle doit modifier. Cette capacité permet à l'entreprise de s'adresser à ses clients qui exploitent des systèmes hérités qui nécessitent encore de grandes capacités. De plus, la nouvelle famille MG09 comprend les modèles Sanitize Instant Erase (SIE) et Self Encrypting Drive (SED). Enfin, notons que Toshiba travaille sur ses disques durs FC-MAMR de la série MG09 depuis au moins deux ans déjà.En 2020, l'entreprise a déclaré avoir réalisé des "investissements importants dans ses installations de fabrication" et a promis de commencer à livrer ses disques durs de 18 To d'ici le 31 mars 2021. Cette semaine, elle a réaffirmé son plan et a déclaré qu'elle commencerait les livraisons de ses disques durs MG09 de 18 To de la série MAMR "à la fin du mois de mars 2021".Seagate a annoncé en 2018 qu'il a mis au point ses propres disques durs de 18 et 20 To de 3,5 pouces scellés à l'hélium utilisant la technologie de l'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR). Il a commencé à expédier ses disques HAMR de 18 To en 2020, mais a commencé à livrer ses disques HAMR de 20 To plus tard au cours du second semestre de 2020. Notez que Seagate possède également des disques durs CMR de 18 To non assistés par l'énergie qui ont été lancés à l'automne 2020. Western Digital (WD) a annoncé ses propres disques durs de 18 To de 3,5 pouces scellés à l'hélium au milieu de l'année 2020.Il a utilisé une version personnalisée de l'enregistrement magnétique assisté par l'énergie (EAMR) qui implique un courant de polarisation vers le pôle supérieur pendant l'enregistrement. WD a déclaré que ses disques étaient en cours de qualification dans plusieurs grands centres de données. Le disque dur de 20 To de WD, actuellement disponible, utilise l'enregistrement magnétique par bardeau (SMR - Shingled magnetic recording) pour obtenir une densité plus élevée. Par ailleurs, Toshiba ne dispose pas de sa propre tête et de sa propre capacité de production de médias.La société achète ses têtes et ses médias à TDK, une entreprise japonaise de fabrication de matériel électronique, et Showa Denko respectivement. Ainsi, cette annonce signifie que TDK produit la version de Toshiba des têtes MAMR et Showa Denko ses médias MAMR. Seagate et WD ont également acheté des têtes et des médias à TDK et Showa Denko au fil des ans. Il ne serait donc pas surprenant que, par exemple, WD introduise dans un avenir proche des disques durs MAMR de haute capacité utilisant les têtes MAMR de TDK.Marvell, un fabricant américain de semiconducteurs fabless dans les domaines du stockage, des télécommunications et des produits grand public, a fait sa propre annonce en disant que ses contrôleurs de disques durs et ses préamplificateurs étaient utilisés dans les disques durs MG09 de 18 To de Toshiba. Marvell a déclaré que ses contrôleurs et préamplificateurs étaient également utilisés dans les disques durs Toshiba de 16 To introduits en 2019. Selon l'entreprise, son préamplificateur est spécialement conçu pour être utilisé avec les têtes MAMR de Toshiba.Source : Toshiba Que pensez-vous de la nouvelle série MG09 de disques durs de Toshiba ?