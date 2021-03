À l'intérieur, la nouvelle enceinte Nest Hub de Google est dotée de la même technologie audio que Nest Audio de deuxième génération, mais elle offre désormais 50 % de basses en plus par rapport à l'enceinte originale, selon un billet de blog que Google a publié mardi. Ces améliorations audio sont les bienvenues, car le Nest Hub est l'appareil idéal pour écouter votre musique sur Spotify, Apple Music, YouTube Music et Pandora, ainsi que des émissions de télévision et des films sur Netflix, Disney+ et YouTube TV.Tout comme le haut-parleur de deuxième génération, le Nest Hub 2 est également équipé d'une « puce d'apprentissage automatique dédiée à l'appareil qui transfère certaines expériences d'Assistant de nos centres de données directement sur l'appareil, de sorte que les réponses aux commandes courantes deviennent plus rapides au fil du temps ». Google note que le Machine Learning sur l'appareil n’est disponible pour l’instant qu’aux États-Unis.Soli est la principale nouveauté dans le nouveau Nest Hub. La puce de Google était précédemment incluse en 2019 sur la gamme Pixel 4. Mais Pixel 5 est sortie sans la puce. C’est une technologie intéressante. Un radar a été miniaturisé en une puce suffisamment petite pour qu'elle puisse être intégrée dans un appareil électronique. Les premières démos promettaient de capturer des « mouvements sub-millimétriques de vos doigts », permettant des gestes comme faire tourner un cadran virtuel ou appuyer sur un bouton. Google a dû apporter des modifications ensuite, et aujourd'hui Soli ne peut détecter que les grands gestes du bras, qui sont beaucoup moins utiles.Le seul geste mentionné par Google pour son dernier Nest est un grand geste "stop" de la main levée que vous pouvez faire à quelques centimètres devant l'écran. Ce geste permet de lire ou de mettre en pause un contenu, de reporter une alarme et d'arrêter un minuteur. Comme sur le Pixel 4, il y a également un énorme bouton tactile plus précis sur l'écran lorsque tout cela se produit. Vous aurez donc le choix entre le geste de main et le tapotement de l'écran, puisque vous ne serez pas loin de l’appareil.Étant donné que les écrans intelligents sont populaires dans la cuisine, l’Air gestures pourrait être utile si vous cuisinez et avez les mains sales. Il faut noter également que ces appareils ont également des commandes vocales Google Assistant, qui peuvent démarrer et arrêter la musique ainsi qu'un tas d'autres choses en mains libres, sans les limitations de portée de Soli.Outre les fonctionnalités décrites ci-dessus, la dernière version du Nest Hub peut également exécuter un nouveau tour. Si vous le permettez, l'appareil surveillera également vos habitudes de sommeil depuis votre lit, ce qui vous évitera de devoir porter un appareil de fitness ou tout autre gadget potentiellement gênant au lit. Cette fonction, que Google a l'intention d'offrir gratuitement au moins jusqu'à cette année, n'a pas de caméra, mais repose sur la nouvelle puce Soli qui utilise un radar pour détecter les mouvements.La nouvelle fonction "Sleep Sensing" va « analyser comment la personne la plus proche de l'écran dort, en fonction de ses mouvements et de sa respiration - le tout sans caméra ni wearable », lit-on dans le billet. Pendant que les ondes radar vous enveloppent lors de votre sommeil pour la détection des mouvements, le microphone peut détecter la toux ou les ronflements, et les capteurs de lumière ambiante et de température peuvent suivre ce qui se passe dans la pièce.Le Nest Hub 2 est censé générer des rapports hebdomadaires sur le sommeil avec des analyses faciles à comprendre sur la durée et la qualité du sommeil, la fréquence à laquelle l'utilisateur se lève la nuit et la fréquence des ronflements et de la toux, ainsi que des conseils élaborés en consultation avec l'American Academy of Sleep Medicine. Google affirme avoir perfectionné cette technologie en étudiant 15 000 personnes endormies pendant 110 000 nuits.Ce type d'aide peut sembler attrayant pour les millions de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Mais cette fonctionnalité peut également susciter des inquiétudes quant au respect de la vie privée, surtout si l'on tient compte du fait que Google pratique depuis longtemps la surveillance en ligne pour recueillir des données personnelles telles que les intérêts, les habitudes et les déplacements, afin de vendre les publicités numériques qui génèrent la majeure partie de ses revenus.La société pourrait également modifier la fonction pour l'adapter à sa gamme d'appareils de fitness FitBit, que Google a rachetée en janvier . Cet achat de 2,1 milliards de dollars a suscité des inquiétudes quant à la possibilité pour Google d'utiliser ces gadgets pour s'intéresser de plus près à la santé personnelle des gens La plupart des entreprises technologiques feraient le suivi du sommeil via un wearable, mais la mauvaise performance de Wear OS de Google sur le marché signifie que la société n'a pas de plateforme wearable viable. Google est actuellement en train de retravailler sa stratégie en matière de wearables après avoir acheté Fitbit, et ce billet de blog indique que « nous chercherons également des moyens de travailler avec les fonctions de suivi du sommeil de Fitbit à l'avenir ».La page d'assistance de Google dit : « Profitez d'un aperçu de la détection du sommeil gratuitement jusqu'à l'année prochaine. Google est en train d'apprendre et d'innover sur cette nouvelle technologie, et explore également comment la détection du sommeil peut devenir une partie de l'expérience Fitbit et Fitbit Premium. Google et Fitbit vous tiendront au courant de tout projet futur lié à "Sleep Sensing" ».Google met, toutefois, l'accent sur les mesures de protection de la vie privée intégrées à la fonction de détection du sommeil. Pour commencer, les utilisateurs devront l'activer eux-mêmes. Le Nest Hub sera également doté de commandes qui, selon Google, indiqueront clairement quand le suivi du sommeil est activé et permettront de supprimer facilement les données de l'appareil.Toutes les données audio seront conservées sur l'appareil, ce qui signifie qu'elles ne seront pas envoyées aux centres de données de Google, même si d'autres informations sur le sommeil seront fournies pour générer l'analyse et les rapports. Aucune des informations recueillies par la fonction Sleep Sensing ne sera utilisée pour vendre des publicités, a déclaré Ashton Udall, chef de produit principal de Google Nest dans le billet.Le nouveau Nest Hub est également équipé de la nouvelle norme smart home, "Project Connected Home over IP" ou "Project CHIP". CHIP est un conglomérat de poids lourds - Google, Apple, Amazon, Zigbee et d'autres - qui veulent enfin définir les normes smart home une fois pour toutes avec une nouvelle norme supplémentaire. Le Nest Hub dispose déjà d'une tonne de contrôles smart home, mais il s'appuie sur votre smart home hub existant pour faire le lien entre les commandes et les données sur le Wi-Fi et l'Assistant Google.Avec une Thread radio intégrée (l'un des protocoles de communication IdO pour CHIP), il pourrait théoriquement être une partie plus active d'un réseau smart home ou éventuellement remplacer votre hub actuel. La norme CHIP n'est pas encore finie, donc on ne sait pas exactement ce que Google prévoit avec le nouveau Nest. La société a déjà intégré du matériel smart home dans des appareils, comme le routeur Google OnHub qui était également équipé d'une Thread radio. Absolument rien n'a été fait de la fonctionnalité secrète smart home du OnHub, donc il pourrait ne rien se passer cette fois également avec le nouveau Nest Hub.Les successeurs de Google au OnHub (le Google Wi-Fi et le Google Nest Wi-Fi) peuvent également rejoindre les réseaux Thread, mais il n'y a aucune raison de vouloir le faire. Actuellement, l'API "Actions" de l'Assistant Google est adéquate pour le contrôle vocal de smart home, donc on ne voit pas très bien ce que l'intégration de tout cela pourrait accomplir du point de vue du consommateur.Le nouveau Nest Hub de 2e génération, qui coûte 99,99 dollars, soit une augmentation de 10 dollars seulement par rapport au modèle actuel, permettra de vérifier si les consommateurs font suffisamment confiance à l'entreprise pour la laisser fouiner même dans leur sommeil. Les précommandes sur le Google Store ont commencé mardi aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Australie, pour un lancement le 30 mars.Sources : Google ( 1 Qu’en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la fonction "Sleep Sensing" qui vous suit en train de dormir pour analyser votre sommeil ?Feriez-vous surveiller votre sommeil avec le dernier Nest Hub ?