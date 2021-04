Aperçu régional

Des résultats qui font écho à ceux présentés par IDC et Canalys

« Cette croissance doit être considérée dans le contexte de deux facteurs uniques : les comparaisons avec un marché soumis à une pandémie et la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs », a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner. « Sans le chaos des ventes au début de 2020, la croissance de ce trimestre aurait peut-être été plus faible. Cependant, les pénuries de semi-conducteurs affectent à nouveau la chaîne d'approvisionnement, les délais de livraison de certains PC pouvant aller jusqu'à quatre mois.« Bien que cela puisse conduire à une baisse du nombre de livraisons, il est toujours raisonnable de conclure que la demande de PC pourrait rester forte même après la réduction des restrictions de séjour à la maison. À l'avenir, les vendeurs et les fournisseurs équilibreront étroitement la nécessité de répondre à la demande sous-jacente sans créer de stocks excédentaires. »Alors que Gartner n'inclut pas les Chromebooks dans ses résultats traditionnels sur le marché des PC, les livraisons de Chromebooks ont augmenté à trois chiffres au premier trimestre 2021 par rapport à la même période l’année dernière, la croissance étant principalement tirée par les investissements des établissements d'enseignement en Amérique du Nord. En incluant les Chromebooks, le marché mondial des PC a augmenté de 47 % en glissement annuel.Les trois principaux fournisseurs du marché mondial des PC sont restés inchangés par rapport au trimestre précédent, Lenovo conservant la première place en termes de livraisons. Tous les six principaux fournisseurs ont connu une croissance à deux chiffres et tous, à l'exception de Dell, ont gagné des parts de marché par rapport à la même période l’année dernière.Lenovo a enregistré une croissance de 42,3 % d'une année sur l'autre, la plus élevée parmi les six principaux fournisseurs. Contrairement à HP et Dell, Lenovo a augmenté ses livraisons d'ordinateurs de bureau, en grande partie en raison de la forte demande en Chine. Lenovo a connu une croissance plus rapide que la moyenne régionale dans toutes les régions clés, avec une croissance particulièrement forte en Asie-Pacifique (63,7 %). La société semble également maîtriser davantage sa chaîne d'approvisionnement, car un pourcentage plus élevé de ses PC sont fabriqués en interne par rapport aux autres fournisseurs.Après deux trimestres consécutifs de baisse, HP a réalisé une forte croissance d'une année à l'autre de 34,6 %. HP a continué de gagner du terrain en Amérique latine, enregistrant une croissance de plus de 60 % d'une année sur l'autre dans la région. Cependant, il convient de noter que la forte croissance de HP est en partie attribuée à une baisse significative au 1T20, car HP a été le plus durement touché par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement parmi les trois principaux fournisseurs à l'époque.Dell a connu la croissance la plus lente parmi les six principaux fournisseurs, en grande partie en raison de la concentration de la société sur le marché des PC professionnels, qui n’a pas connu autant de croissance que le solide marché des PC grand public. Compte tenu des pénuries de composants et de l'augmentation des coûts de transport, l'entreprise s'est également éloignée plus que jamais des produits de consommation à faible marge.Le marché américain a connu une forte croissance de 24,1 % par rapport à il y a un an. Faisant écho aux tendances mondiales, les livraisons de PC de bureau ont continué de baisser, mais ont été compensées par un marché robuste des PC mobiles, les PC mobiles affichant une croissance de 49 %.« Les résultats positifs aux États-Unis reflètent un environnement économique plus optimiste en 2021 par rapport à 2020 lorsque le marché a connu de multiples incertitudes en raison de la pandémie, ainsi que des troubles politiques et sociaux », a déclaré Mme Kitagawa.HP a une fois de plus obtenu la première place sur le marché américain des PC sur la base des expéditions avec 27 % de part de marché. Dell a suivi de près avec 26,6 % du marché américain des PC.Au premier trimestre 2021, le marché des PC EMEA était conforme aux tendances de croissance mondiales, enregistrant une croissance de 30,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 22,4 millions d'unités. Les mesures de confinement en cours et, dans certains cas, en augmentation dans plusieurs pays, ont continué d'alimenter la demande d'ordinateurs portables et de Chromebooks pour prendre en charge l'apprentissage à distance et le divertissement grand public. De plus, les consommateurs mettent à niveau des systèmes plus anciens pour aller au-delà des limites telles que la courte durée de vie de la batterie, des vitesses plus lentes et des écrans plus petits.Le marché des PC d'Asie-Pacifique a connu une forte croissance à deux chiffres (37,6 %) au premier trimestre de 2021. Bien que ce chiffre soit partiellement gonflé en raison d'un faible premier trimestre de 2020, une demande des consommateurs saine et un rebond des ordinateurs de bureau suite à la demande des entreprises ont contribué à un marché solide. En Chine en particulier, le marché des PC a connu une croissance particulièrement élevée de 70 % en glissement annuel.Alors que les PC restent extrêmement demandés, le taux de croissance a bénéficié des pénuries rencontrées au premier trimestre 2020 lorsque la pandémie mondiale a commencé, ce qui a donné lieu à une comparaison exceptionnellement favorable d'une année sur l'autre. Les livraisons de PC ont atteint 84 millions dans le monde au 1er trimestre 2021 , soit une baisse modeste de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2020. Bien que les baisses séquentielles soient typiques du premier trimestre, une baisse aussi faible n'a pas été observée depuis le premier trimestre 2012, lorsque le marché des PC a diminué de 7,5 % en séquentiel.Les dernières données de Canalys montrent une vigueur continue du marché. Les arriérés de commandes de 2020, en particulier pour les ordinateurs portables, ont été un facteur clé, bien que la nouvelle demande soit également un facteur, les petites entreprises commençant leur redressement. Les ventes d'ordinateurs portables et de stations de travail mobiles ont augmenté de 79 % en glissement annuel pour atteindre 67,8 millions d'unités. La situation des ordinateurs de bureau s'est légèrement améliorée au début de l'année 2021, après une série de mauvais trimestres en 2020, et le niveau de baisse des livraisons s'est atténué. Les ventes d'ordinateurs de bureau et de stations de travail de bureau ont diminué de 5 % en glissement annuel pour atteindre 14,8 millions d'unités.« La demande non satisfaite de l'année dernière s'est reportée sur le premier trimestre et la demande supplémentaire induite par la pandémie a également continué à stimuler le volume », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Mobile Device Trackers d'IDC. « Toutefois, le marché continue de se débattre avec des revers, notamment des pénuries de composants et des problèmes de logistique, qui ont tous contribué à une augmentation des prix de vente moyens ».La résurgence continue du marché des PC ainsi que les augmentations des prix de vente moyens (ASP) ont été principalement motivées par la croissance des jeux, le besoin d'ordinateurs portables plus performants dans les entreprises, et une augmentation de la demande d'écrans tactiles dans le segment de l'éducation.Source : GartnerAvez-vous fait l'achat d'un nouveau PC récemment ? 