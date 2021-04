HTC met à jour ses produits pour la réalité virtuelle : HTC VIVE Tracker 3.0 et HTC Facial Tracker

L'entreprise, à l'origine des casques de réalité virtuelle tels que le VIVE Cosmos, le VIVE Pro et le VIVE Focus met à jour son traceur en version 3.0. Ainsi, le VIVE Tracker devient 33 % plus petit, 15 % plus léger et a une autonomie 75 % plus grande.Pour rappel, un tel traceur permet évidemment de suivre les mouvements d'un objet ou d'un corps afin de les reproduire dans un environnement virtuel.Aussi, ce traceur est compatible avec tous les casques SteamVR.De plus, HTC lance, un système de suivi des expressions se fixant sous un casque HTC VIVE. Grâce à ce dispositif pourvus de deux caméras, votre avatar virtuel pourra simuler vos expressions faciales (plus précisément, du menton, des lèvres, de la mâchoire, des dents, de la langue et des joues). Techniquement, le suivi se fait à 60 Hz grâce à un éclairage infrarouge permettant ainsi de réaliser la capture même dans un environnement sombre. Le constructeur annonce un temps de réponse inférieur à 10ms. Pour une capture complète du visage, il faut associé ce dispositif au VIVE Pro Eye.Le SDK (SDK SRanipal) accompagnant le produit prend en charge les moteurs de jeux vidéo Unity et Unreal Engine.Chaque produit est vendu 129 $.