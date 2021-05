HTC présente deux nouveaux casques ayant une résolution de 2.5K par œil ainsi qu'une nouvelle suite d'outils pour les professionnels

le HTC VIVE Pro 2 pour les joueurs ;

VIVE Business Management Device, une plateforme pour administrer à distance les casques permettant ainsi d'y installer des logiciels, de faire des mises à jour ou de surveiller leur statut ;

VIVE Business AppStore, un magasin d'applications dédié reprenant le succès de VIVEPORT ;

VIVE Business Training, une application pour les sessions de formation où le formateur peut observer et donner des indications grâce à un périphérique Android ;

VIVE Business Streaming permet de connecter le VIVE Focus 3 à un PC avec un câble. Le support du sans-fil viendra plus tard ;

VIVE Sync est un logiciel de réunion virtuel dans lequel il est possible de créer un avatar, de discuter autour d'une table, de regarder des modèles 3D et de diffuser des vidéos. Le logiciel a été d'abord développé pour des besoins internes mais est en bêta depuis Juin 2020. Des versions Pro et Enterprise sont maintenant disponibles avec de nouveaux environnements virtuels et de nouveaux outils.

À l'occasion de la conférence VIVECON 2021, le constructeur HTC a annoncé ses nouveaux modèles de casque de réalité virtuelle :Le HTC VIVE Pro 2 est le successeur du HTC VIVE Pro. Cette version repensée offre une meilleure résolution : 2.5K par oeil (contre 1440x1600 pixels) avec cette fois, un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz pour le VIVE Pro). Les écrans incorporés sont capables de changer rapidement de couleur et supporte correctement la colorisation des pixels intermédiaires (real RGB sub-pixels). Aussi, cette nouvelle version augmente le champ de vision pour passer à 120° (contre 110° pour l'ancien modèle). En bref, un nouveau casque avec des caractéristiques mis à jour afin d'offrir une meilleure image.Pour piloter ce casque, il est nécessaire d'avoir une sortie DisplayPort 1.2. Pour que cela soit possible, HTC a travaillé avec NVIDIA et AMD afin de mettre en place le Display Stream Compression (DSC) alors que cette connectique ne supporte qu'une résolution allant à 4K jusqu'à 60 Hz. L'objectif est de permettre aux acquéreurs du casque de pouvoir en profiter dès l'achat et de mettre à jour le reste de leur configuration par la suite (quand les cartes graphiques seront disponibles, par exemple).Dans les nouveautés de conception du casque, ce dernier permet maintenant de configurer la distance entre vos pupilles de manière plus fine. Aussi, le poids du casque est réparti de manière uniforme, il dispose d'un arceau ajustable pour la tête et une molette de réglage/serrage. Du côté de l'audio, le VIVE Pro 2 dispose de haut parleur 3D offrant un son spatial certifié Hi-Res.Le casque est compatible avec tous les accessoires SteamVR et peut donc être utilisé avec les stations de base 1.0 et 2.0, les anciennes manettes ou encore les Valve Index.Sachant que l'objectif est de permettre aux utilisateurs de mettre à jour leur configuration à leur rythme, le casque est disponible à partir de maintenant en pré-commande dans un pack ne contenant que le casque (à 799 €, ou avec une réduction de 50 € en pré-commande). Il sortira de pré-commande le 4 Juin.Par la suite, un pack contenant l'ensemble des dispositifs (casque, manettes, base 2.0) sera disponible le 4 Aout pour 1399 €.Le HTC VIVE Focus 3, successeur du HTC VIVE Focus 2, reprend les optiques du HTC Vive Pro 2, c'est-à-dire qu'il offre un champ de vision de 120° et une résolution de 5K. Par contre, et cela se comprend par l'aspect autonome du casque, les écrans ne sont rafraîchie qu'à une fréquence de 90 Hz. En effet, pour générer l'image, le casque embarque un Qualcomm Snapdragon XR2, optimisé pour cette utilisation et refroidi avec un dissipateur en cuivre ainsi qu'un ventilateur.La conception du casque a aussi été revue afin d'offrir un confort adapté à une longue utilisation dans un milieu professionnel. Le casque est 20 % plus léger que son prédécesseur, grâce à une armature constituée d'un alliage en magnésium tout en étant plus résistant. Il possède aussi un bouton pour détacher le casque rapidement, de rembourrages qui s'attachent magnétiquement et d'une batterie placée à l'arrière de la tête. Ainsi, cette dernière s'enlève/se remplace facilement et dispose même d'un indicateur de charge visible depuis l'arrière du casque. L'opérateur, notamment lors d'une formation, peut ainsi vérifier la charge.La partie sonore n'est pas sans reste sachant que chaque oreille dispose d'une paire de haut parleur ouverts, offrant une bonne qualité de son sans pour autant s'isoler de l'extérieur. Une option permet de diminuer les sons diffusés par le HTC VIVE Focus 3 afin de ne pas permettre l'entourage d'entendre ce que vous entendez.Toujours dans l'objectif de conserver confidentielles les données, la puce de Qualcomm conserve toutes les données de suivi de mouvement de manière chiffrée.Les manettes ont été aussi revues et disposent maintenant de joysticks et possède une autonomie de 15 heures. Le suivi des mains sera disponible plus tard.Le HTC VIVE Focus 3 sera vendu 1180 € à partir du 24 Juin. Une batterie supplémentaire coute 91 € et une protection supplémentaire 45 €.VIVE Business est une suite de logiciels et services pour les professionnels. Cette suite propose :