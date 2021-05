Ces investissements seront motivés par les organisations qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel en utilisant la technologie de l'informatique quantique pour améliorer et accélérer les processus métier grâce à des capacités d'IA améliorées, une meilleure sécurité et des algorithmes optimisés.Les résultats d'une enquête récente d'IDC indiquent qu'au début de l'année 2021, un cinquième des entreprises intéressées par la technologie de l'informatique quantique ont déclaré l'utiliser actuellement et que deux tiers d'entre elles prévoient d'expérimenter cette technologie dans les 18 à 24 prochains mois. Cette croissance est due au fait que les entreprises mondiales investissent dans des plates-formes basées sur le cloud qui donnent accès à du matériel et à des logiciels d'informatique quantique, embauchent des spécialistes de l'informatique quantique, forment des développeurs quantiques et collaborent avec des fournisseurs d'informatique quantique pour développer de nouvelles solutions commerciales.La complexité de la technologie, les limites des compétences, le manque de ressources disponibles et le coût dissuadent certaines organisations d'investir dans la technologie de l'informatique quantique. Pour apaiser ces inquiétudes, les fournisseurs d'informatique quantique, certains fournisseurs de services cloud et des fournisseurs de logiciels indépendants proposent des solutions basées sur le cloud quantique qui permettent aux organisations d'expérimenter cette technologie. Les offres combinées d'infrastructure d'informatique quantique en tant que service (QCIaaS), de plate-forme en tant que service (QCPaaS) et de logiciel en tant que service (QCSaaS) permettent aux organisations d'accéder à la technologie d'informatique quantique, aux applications, au support technique et aux autres ressources nécessaires pour commencer le voyage quantique. Les services de conseil technique et commercial gagnent également en popularité. Ces services aident les clients à déterminer la valeur de l'adoption de la technologie de l'informatique quantique, à développer et à tester des algorithmes quantiques, et à devenir plus résilients dans une ère post-quantique., a déclaré Heather West, analyste de recherche principale, Systèmes, plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC., a déclaré Stefano Perini, analyste de recherche senior, co-responsable du European Quantum Computing Launchpad chez IDC.L'étude d'IDC sur l'informatique quantique donne un aperçu de la demande d'informatique quantique basée sur le cloud, y compris les technologies préférées et les stratégies d'investissement, de mise en œuvre et d'adoption des utilisateurs finaux, les idées des fournisseurs et les cas d'utilisation de l'informatique quantique.Source : IDCQue pensez-vous de cette étude d'IDC sur l'informatique quantique ?La trouvez-vous pertinente ?Quelle est votre opinion sur l'informatique quantique ?