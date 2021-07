En apparence, le Framework Laptop est un ordinateur portable aussi ordinaire que possible. C'est un ordinateur portable argenté basique qui ressemble à une version moins chère d'un MacBook - un peu comme d'innombrables autres ordinateurs portables Windows et Chromebooks. L'idée que le Framework Laptop ressemble et fonctionne comme n'importe quel autre ordinateur portable démontre combien il serait facile pour d'autres ordinateurs portables d'adopter une approche similaire de la modularité.La plupart des fabricants d'ordinateurs portables affirment que la réduction des possibilités de mise à niveau est un compromis nécessaire pour la portabilité, la qualité de fabrication et l'intégrité du système. Mais pour l'essentiel, le Framework Laptop prouve que ce ne sont que des excuses. Avec une épaisseur de 0,62 pouce et un poids de 2,9 livres (environ 1,3 kg), ce n'est pas du tout un ordinateur portable trapu. Il n'est pas aussi petit que le XPS 13 ou le Surface Laptop 4, mais il est très proche de la taille du MacBook Pro 13 pouces. L’ordinateur portable fait déjà l’objet de plusieurs revues de presse en sa faveur.Le Framework Laptop dispose de quatre fentes pour cartes d'extension, de modules coulissants qui s'enclenchent dans les connecteurs USB-C, de stockage et de RAM sur socket, d'un module de carte mère remplaçable avec CPU et ventilateur fixes, d'une batterie, d'un écran, d'un clavier et plus encore. C'est un design qui rend les pièces faciles d'accès, tout en offrant des performances solides à des prix compétitifs et sans sacrifier l'esthétique.L'ordinateur portable est en précommande dès maintenant pour les États-Unis et le Canada, et sera expédié en petits lots selon la configuration. Les systèmes à base de Core i7 devraient être livrés en août, tandis que les systèmes à base de Core i5 ne seront pas disponibles avant septembre. Les prix du Framework Laptop commencent à 999 $ pour le modèle Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, à 1399 $ pour le modèle Core i7-1165G7 Performance avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage ou un modèle vPro Core i7-1185G7 Professional avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Framework prévoit de s'étendre à de nouvelles régions d'ici la fin de l'année.Vous ne pouvez acheter que le modèle d'entrée de gamme avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go ; si vous voulez 16 Go, le minimum recommandé pour faire fonctionner Windows, vous devez le mettre à niveau vous-même. Vous pouvez acheter une carte d'extension de 250 Go (69 $), 1 To (149 $) ou Micro SD (19 $) si vous souhaitez ajouter facilement du stockage.Le prix par défaut sur toutes les configurations est pour quatre modules USB-C, mais vous pouvez mélanger et assortir les ports USB-C ou USB-A (9 $ chacun) et DisplayPort ou HDMI (19 $ chacun). Bien que l'ordinateur portable ne puisse accueillir que quatre cartes d'extension, vous pouvez en acheter autant que nécessaire pour les échanger. En fonction de l'endroit où se trouve le câble qui est branché, vous pouvez changer le côté d'un port donné. Vous pouvez également vous connecter à une station d'accueil pour avoir plus de ports.Mais les ports ne sont que la première étape. L'ensemble du système est construit autour de l'idée d'un accès facile aux composants internes. La plupart des ordinateurs portables offrent un accès par un couvercle inférieur amovible, mais le Framework Laptop permet une entrée par le haut, directement par le clavier. À l'aide du tournevis fourni, il suffit de desserrer les cinq fixations situées en bas et de retirer le couvercle de protection magnétique.Si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, les prix commencent à 749 $, mais cela ne vous donne que le processeur et le châssis. Si vous ajoutez les niveaux d'entrée de mémoire et de stockage (8 Go et 500 Go), quatre cartes d'extension USB, le Wi-Fi, l'adaptateur d'alimentation et Windows, vous obtenez 1 109 $. Le modèle DIY ajoute Linux à la liste des systèmes d'exploitation que vous pouvez installer, et ne limite pas Windows Pro au modèle vPro.Dans un billet de blog publié jeudi, Framework a repris certaines des citations de la presse à propos de son nouveau laptop : « Le Framework Laptop est plus qu'[une] expérience intéressante de modularité, c'est aussi un excellent ordinateur portable ».Ce n’est pas la première fois que le modulaire est utilisé, mais tout dans le Framework Laptop est remplaçable, évolutif et réparable, selon une revue de presse. De nombreux ordinateurs portables vous permettent de mettre à niveau la mémoire ou le stockage et de remplacer l'écran. Avec le Framework, en plus des ports, vous pouvez remplacer la carte mère, le pavé tactile, le clavier, les haut-parleurs, la batterie... tout ce à quoi vous pouvez penser. Si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, Framework publie toutes les informations nécessaires pour qu'un atelier de réparation ou un service informatique puisse non seulement échanger des pièces, mais aussi effectuer des réparations.En outre, Framework s'est efforcé de répondre à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de la mise à niveau ; vous pourriez probablement changer n'importe quelle pièce sans consulter un manuel, selon un avis. Il est livré avec un outil composé d'un tournevis - une combinaison de têtes Torx T5 et Philips - et d'une cale pour séparer les pièces, ainsi que quelques vis de rechange. La plupart des vis sont captives, ce qui est important, car elles sont minuscules. Des aimants maintiennent la lunette d'écran interchangeable.Rien n'est enfoui sous d'autres pièces, donc tout est facile à atteindre. Chaque pièce du laptop dispose d'un code QR et d'une courte URL qui vous mènent à toutes les informations dont vous avez besoin à son sujet, et les étiquettes des pièces standard, comme la mémoire et le SSD, sont faciles à lire.Et Framework a réussi cet exploit sans rendre l'ordinateur portable épais ou peu maniable. Reprenant une autre citation dans les revues de presse, Framework a écrit : « Tête d’affiche du mouvement pour le droit de réparation, l'ordinateur portable modulaire de Framework est l'une des conceptions les plus intelligentes que j'ai vues depuis longtemps ».Le nouvel ordinateur portable arrive alors que des changements notables se sont produits récemment dans le cadre du mouvement droit de réparation. Au fur et à mesure que les téléphones et autres appareils grand public ont gagné en fonctionnalités, ils ont également diminué dans la facilité avec laquelle ils peuvent être réparés. La FTC a pris note, admettant que l'agence a été laxiste sur ce front, mais qu'à l'avenir, elle donnera la priorité à ce qui pourrait être des restrictions illégales par les entreprises quant à la façon dont les consommateurs peuvent réparer et réutiliser leur propre propriété.Après avoir publié un rapport sur l'état des choses il y a quelques mois, l’agence a récemment publié une déclaration de politique. La FTC réitère la nécessité pour les consommateurs et les autres organisations publiques de signaler et de caractériser ce qu'ils perçoivent comme des restrictions de réparation injustes ou problématiques. Elle examinera lesdites restrictions visant à déterminer si des pratiques monopolistiques telles que la vente liée et la conception d'exclusion sont en jeu. L'agence a mentionné qu'elle travaillera avec les États américains dans ses efforts pour établir de nouvelles réglementations et lois. Framework a écrit à propos de la facilité de réparation et de mise à niveau :Selon l'un des avis, la plus grande réserve concernant Framework Laptop est le fait que de nombreux modules sont propriétaires. Si cela est technologiquement nécessaire, dans le passé, cela a étouffé les conceptions modulaires, dit l'avis. Cependant, selon le même avis, l'avantage de ce système est que même si vous n'avez jamais besoin de remplacer une pièce, vous n'êtes pas plus mal loti que si vous aviez acheté un ordinateur portable d'une autre société. Si le nouveau laptop ne constitue peut-être pas une menace significative pour les résultats financiers des grands fabricants d'ordinateurs portables, il pourrait les inciter à repenser leurs conceptions.Source : Framework