Pat Gelsinger, PDG d'Intel, et ses collaborateurs accélèrent la cadence et multiplient les annonces depuis le début de l'année. En mars, la société avait annoncé qu'elle investirait 20 milliards de dollars dans une nouvelle usine de semiconducteurs pour fabriquer ses propres puces, mais aussi pour d'autres entreprises. En juillet, elle a précisé que la mise en place de la nouvelle usine sera effective et a dévoilé sa feuille de route pour les cinq prochaines années. La nouvelle activité de fonderie devrait lui permettre de rattraper son retard, mais aussi de reprendre de l'avance sur ses concurrents asiatiques TSMC et Samsung Semiconductor.Cette semaine, Intel a annoncé qu'il veut élargir davantage son activité en se lançant sur le marché des cartes graphiques haut de gamme. En effet, le géant de Santa Clara, en Californie, s'efforce depuis des années d'entrer sur le marché des cartes graphiques haut de gamme pour concurrencer Nvidia et AMD. Désormais, ces efforts ont un nom : Intel Arc (à ne pas confondre avec Intel Ark, le site que vous consultez lorsque vous avez besoin d'aide sur les numéros de modèle indéchiffrables des processeurs Intel). Selon l'annonce de l'entreprise, les premiers produits de la gamme de GPU Arc seront basés sur un GPU portant le nom de code "Alchemist".Il s'agit d'un nouveau nom de code plus mémorable pour un GPU précédemment connu sous le nom de "DG2". Les premières cartes graphiques Arc seront en quelque sorte la suite de la DG1, une carte graphique distribuée uniquement aux constructeurs de systèmes, qui ressemble beaucoup à la version GDDR5 de la GeForce GTX 1030 vieillissante et bas de gamme de Nvidia. Bien qu'Intel n'ait pas divulgué grand-chose sur les performances des premiers GPU Alchemist, l'entreprise a publié une vidéo lundi qui montre le silicium Arc en train d'exécuter des jeux réels (bien qu'un peu plus anciens) comme PUBG, Psychonauts 2, etc.En outre, la bande-annonce confirme la prise en charge de fonctions GPU modernes telles que le "ray tracing" en temps réel et le "AI Accelerated Super Sampling" qui concurrencera les technologies d'upscaling DLSS de Nvidia et FSR (FidelityFX Super Resolution) d'AMD. Les GPU Arc seront aussi capables de faire du "mesh shading" et du "variable rate shading". L'objectif de toutes ces technologies est de mettre à l'échelle les jeux à partir d'une résolution inférieure afin de fournir des fréquences d'images plus fluides sans compromis notable sur la qualité de l'image. Les premières GPU Arc seront commercialisées au premier trimestre 2022.« Le lancement de la marque Intel Arc et la révélation des futures générations de matériel signifient l'engagement profond et continu d'Intel envers les joueurs et les créateurs du monde entier. Nous avons des équipes qui font un travail incroyable pour s'assurer que nous offrons des expériences de première classe et sans friction lorsque ces produits seront disponibles au début de l'année prochaine », déclare Roger Chandler, responsable de l'activité GPU clients d'Intel. À travers le teaser partagé lundi, Intel a également révélé que "Battlemage", "Celestial" et "Druid" sont tous des noms de code pour ses futures générations de GPU Arc.L'entreprise devrait apporter plus de détails et de précisions sur cette nouvelle gamme de produits plus tard cette année. L'Arc représentera la première tentative sérieuse d'Intel sur le marché des GPU de jeu, mais la société ne part pas de zéro. Elle a des dizaines d'années d'expérience dans l'écriture et la mise à jour de pilotes graphiques, et elle a l'habitude de publier à la fois des paquets de pilotes "stables" et des pilotes bêta avec des améliorations pour des jeux spécifiques, un peu comme AMD et Nvidia le font déjà. Intel a déjà lancé les cartes graphiques Iris Xe, sous le nom de code "DG1", qui utilisent l'architecture Xe LP de la société.Ces cartes à faible puissance ont été principalement conçues pour les stations de travail préconstruites, plutôt que pour les plateformes de jeu dédiées. Et bien que les GPU intégrés d'AMD dans ses APU Ryzen ne soient pas aussi performants, la carte graphique Intel Iris Xe des ordinateurs portables Core de 11e génération peut faire tourner de nombreux jeux en 1080p ou 720p. Les prochains GPU Arc d'Intel seront basés sur la microarchitecture Xe-HPG de la société, qui est une combinaison du travail effectué par Intel sur ses microarchitectures Xe-LP, HP et HPC.Enfin, l'on ne sait encore rien des performances, des prix ou de la disponibilité des GPU Arc, mais si la pénurie actuelle de GPU se prolonge jusqu'au début de l'année 2022, cela pourrait représenter une opportunité unique pour les joueurs Intel qui cherchent désespérément à mettre la main sur un GPU raisonnablement compétent et qui seront plus enclins à tenter leur chance avec un GPU Intel. Même des cartes relativement "médiocres" comme la RTX 3060 de Nvidia et la 6600 XT d'AMD se sont rapidement vendues sur le marché actuel, alors Alchemist devrait avoir de bonnes chances de succès.Source : Intel Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'entrée d'Intel sur le marché des GPU haut de gamme ?Parviendra-t-il à concurrencer efficacement Nvidia et AMD qui dominent largement le marché ?Intel arrivera-t-il à mener une bataille sur deux fronts : contre TSMC et Samsung sur le marché des semiconducteurs et contre AMD et Nvidia sur le marché des GPU haut de gamme ?