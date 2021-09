Le ZX81, une amélioration du ZX80 https://fr.wikipedia.org/wiki/ZX81

Le ZX Spectrum qui amena la couleur dans la gamme Sinclair https://fr.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum

Le QL, très avancé, qui malheureusement n'a pas trouvé son public https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinclair_QL

Ce 16 septembrenous a quitté par la petite porte et c'est avec sa disparation que je repense à mon ZX81, mon tout premier ordinateur personnel qui m'a donné le gout de la programmation, ce qui me poussera plus tard vers une carrière dans le monde de l'informatique.L'article du point ici : https://www.lepoint.fr/monde/invente...2443540_24.php n'est pas très rigoureux malheureusement confondant le premier ZX80 avec une "calculatrice de poche" (sic).Il est cependant vrai qu'une calcultrice Sinclair a été aussi produite en kit à monter soit même.Il faut cependant reconnaitre que Sir Clive Sinclair a pris une part active à la démocratisation de la micro-informatique qui était à l'époque réservé uniquement aux grandes entreprises.On peut citer parmi les réalisations de Sinclair Research Ldt :Voila, avec ce topic, je voulais rendre un petit hommage à celui qui a participé, comme tant d'autres, à la révolution informatique des années 80