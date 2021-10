Lors du lancement d'un nouveau forum, le Conseil américano-européen du commerce et de la technologie (TTC), les hauts responsables des cabinets des deux continents se sont également engagés à coopérer en matière d'examen des investissements, de contrôle des exportations de technologies sensibles à double usage et de développement de l'intelligence artificielle (IA).La déclaration n'a pas mentionné la Chine mais a déclaré : "Nous sommes solidaires pour continuer à protéger nos entreprises, nos consommateurs et nos travailleurs contre les pratiques commerciales déloyales, en particulier celles posées par les économies non marchandes, qui sapent le système commercial mondial."L'administration Biden a maintenu en place les tarifs douaniers imposés par l'ancien président américain Donald Trump, mais a cherché à se démarquer en collaborant davantage avec ses alliés dans son approche de la Chine.Les réunions ont été menées par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, la secrétaire au commerce Gina Raimondo, la représentante américaine au commerce Katherine Tai, le chef du commerce de l'UE Valdis Dombrovskis et la commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager.Ils se sont réunis dans un centre de développement des technologies de robotique et d'intelligence artificielle construit dans le carcasse rouillée d'un ancien laminoir à acier surmonté de panneaux solaires, symbole de la renaissance post-industrielle de Pittsburgh en tant que pôle technologique.La réunion a failli être interrompue par la colère des Français suite à la décision des États-Unis de fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie, ce qui a incité Canberra à annuler un contrat de 40 milliards de dollars avec la France.Les gouvernements des États-Unis et de l'Union européenne ont toutefois soutenu une déclaration commune visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, en se concentrant dans un premier temps sur la réduction des goulets d'étranglement à court terme, puis sur l'identification des vulnérabilités à plus long terme et le "".Ils ont indiqué qu'ils s'efforceraient d'éviter une course aux subventions pour attirer les investissements dans les puces et rechercheraient "les bonnes incitations."Le communiqué n'a pas précisé le calendrier d'une deuxième réunion du CTT, mais les responsables de l'UE ont déclaré que celle-ci aurait probablement lieu au printemps 2022 en Europe.", indique le communiqué.Les États-Unis et l'Europe s'efforçant de limiter le pouvoir croissant des géants américains de la technologie tels que Google (GOOGL.O), Facebook (FB.O), Apple (AAPL.O) et Amazon (AMZN.O), une telle coopération rendrait plus difficile la lutte de l'industrie technologique américaine contre les nouvelles règles.Mme Vestager, qui adopte une position dure à l'égard de l'industrie technologique américaine depuis des années, a déclaré que les discussions sur l'IA figuraient parmi les principaux points à retenir de la réunion.", a déclaré Mme Vestager aux journalistes après la réunion.Le nouveau conseil technologique et commercial a formé 10 groupes de travail pour approfondir la coopération dans ces domaines et dans d'autres, notamment les technologies climatiques et propres, la sécurité des technologies de communication et l'utilisation abusive des technologies pour réprimer les droits de l'homme.Plusieurs groupes commerciaux de Washington ont déclaré que l'industrie ne souhaitait pas que les États-Unis adoptent l'approche européenne en matière de réglementation numérique.Les responsables européens ont déclaré que les participants à la réunion n'avaient pas abordé l'un des plus grands sujets d'irritation commerciale transatlantique, à savoir les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, qui ont entraîné des droits de douane européens sur le whisky bourbon et les motos.M. Dombrovskis a déclaré que le temps manquait pour que les parties parviennent à un accord avant la date limite de fin novembre, mais il a ajouté que l'UE était prête à examiner des arrangements similaires convenus par le Canada et le Mexique qui ont levé les droits de douane américains sur leurs exportations d'acier et d'aluminium vers les États-Unis en 2019.Source : U.S-EU Trade and Technology Council (TTC)Qu'en pensez-vous ?Quelles pourraient être les conséquences d'un durcissement des règles commerciales envers la Chine ?