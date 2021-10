Source : Gartner, Octobre 2021 Source : Gartner, Octobre 2021



Malgré une demande élevée, le commerce des PC a subi une série de coups, ce qui rend extrêmement difficile de faciliter l'approvisionnement. Les vendeurs et les partenaires de distribution ont toujours du mal à honorer les commandes, car les retards persistent. Les livraisons d'ordinateurs portables et de stations de travail mobiles ont augmenté de 3% en glissement annuel pour atteindre 67,4 millions d'unités, tandis que les livraisons d'ordinateurs de bureau et de stations de travail de bureau ont augmenté de 12% pour atteindre 16,6 millions d'unités.", a déclaré Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys. "."", a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner.Les trois premiers fournisseurs du marché mondial des PC sont restés inchangés d'une année sur l'autre, Lenovo conservant la première place en termes de livraisons.Après cinq trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, la croissance de Lenovo a été tempérée au troisième trimestre de 2021. Lenovo a connu une croissance dans toutes les régions, à l'exception du Japon, où les expéditions ont diminué de plus de 50 %, car un programme gouvernemental dans la région visant à acheter des PC à des fins éducatives a largement pris fin. Dans l'ensemble, les expéditions de Lenovo ont subi l'effet négatif du ralentissement du marché des consommateurs et des pénuries d'approvisionnement sur le marché des entreprises. Simultanément, Lenovo a bénéficié de la stabilité de la demande de PC d'entreprise et a pu réagir plus souplement aux pénuries de composants grâce à une plus grande proportion de fabrication interne.HP a connu son deuxième trimestre consécutif de baisse d'une année sur l'autre, en raison d'une diminution de 30 % des expéditions aux États-Unis, due à l'affaiblissement de la demande de Chromebook dans le segment de l'éducation. HP a également continué à faire face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement ce trimestre : un important arriéré de commandes non exécutées a conduit HP à manquer potentiellement des opportunités sur lesquelles ses concurrents ont capitalisé.Après avoir été à la traîne au début de la pandémie, Dell a enregistré de solides résultats au troisième trimestre 2021, enregistrant son quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres et dépassant pour la première fois les 15 millions d'expéditions. La concentration limitée de Dell sur le marché grand public a permis à l'entreprise d'être moins touchée par le ralentissement de la demande de PC grand public.Apple a tout de même réussi à atteindre une croissance de 7,4 % malgré la faiblesse du marché grand public. Les PC M1 de la société ont été bien accueillis par la communauté des utilisateurs, ce qui a entraîné une augmentation des livraisons. Cependant, anticipant un éventuel rafraîchissement du produit dans les mois à venir, certains acheteurs d'Apple ont mis en attente l'achat d'ordinateurs portables, ce qui a eu un impact négatif sur les volumes d'expédition du troisième trimestre 2021.Après cinq trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, le marché américain des PC a globalement reculé de 8,8 % au troisième trimestre 2021. Les livraisons d'ordinateurs de bureau ont augmenté de 8 % grâce à la demande croissante du marché des entreprises, mais la faiblesse du marché des PC grand public s'est poursuivie. Malgré les ventes de la rentrée scolaire et la reconstitution des stocks des détaillants, les livraisons d'ordinateurs portables et de Chromebook ont diminué d'environ 10 % en glissement annuel aux États-Unis.", a déclaré Kitagawa (Gartner)Dell s'est assuré la première place du marché américain des PC sur la base des expéditions, avec 26,1 % de parts de marché. HP suit avec 24,5 % du marché américain des PC.Selon Canalys, les régions LATAM, EMEA et Asie-Pacifique (hors Japon) ont enregistré une forte croissance annuelle des expéditions de 17%, 16% et 13% respectivement. L'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) a vu le total des expéditions chuter de plus de 9 % en glissement annuel. Le Japon a connu le pire déclin, les livraisons de PC ayant chuté de près de 30 %.", a déclaré Rushabh Doshi, directeur de recherche chez Canalys. "Les."Sources : Gartner, IDC, CanalysQu'en pensez-vous ?