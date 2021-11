Pour l'UE, les normes propriétaires sont terribles pour les déchets électroniques. Bien que la norme Lightning interagisse très bien avec la plupart des ports et adaptateurs USB, cela se traduit par de nombreux câbles, stations d'accueil et autres accessoires qui deviennent inutiles lorsqu'on passe à Android. À l'inverse, quelqu'un qui passe à l'iPhone peut encore utiliser ses achats USB-C, même si c'est avec d'autres matériels. La proposition de l'UE réduirait prétendument les déchets électroniques.Pour Apple, la position intransigeante de l’UE sur Lightning serait en contradiction avec sa politique sur l’innovation technologique. Imposer les normes de recharge ou soutenir la proposition de la Commission européenne qui voudrait que l'USB-C devienne la seule norme pour le chargement filaire des smartphones serait, selon Apple, une façon d’étouffer l’innovation. La marque à la pomme n’est pas figée sur son format Lightning, la gamme d'iPhone 13 représente actuellement les seuls produits phares de la société équipés d'un port Lightning.Tous les iPad, à l'exception du modèle « économique » de 10,2 pouces, sont passés à l'USB-C, ce qui contribue à renforcer leur capacité à remplacer les ordinateurs portables. On trouve toujours le port Lightning sur des produits audio comme les AirPods, l'iPod touch et le Powerbeats Pro, mais des appareils comme les Beats Flex et les Beats Studio Buds ont fait le pas.Affirmer que la proposition de la Commission européenne de faire de l’USB-C la seule norme pour le chargement filaire des smartphones étoufferait l'innovation serait une énorme absurdité. Pour Anna Cavazzini, présidente de la commission de protection des consommateurs du Parlement européen, « si quelque chose de mieux que l'USB-C émergeait, les règles s'adapteraient. »Apple et l'UE pourraient être engagés dans un conflit de courte durée. La recharge sans fil est de plus en plus courante sur les smartphones, et la rumeur veut que les iPhones perdent complètement leurs ports d'ici quelques années. Apple pourrait mettre à jour sa technologie de recharge MagSafe de 15 W pour qu’elle soit plus rapide. Même si l'UE exige que les normes de recharge sans fil deviennent également universelles, les iPhones sont depuis longtemps compatibles avec la norme Qi. Ils se chargent simplement plus rapidement avec MagSafe.Quelles appréciations faites-vous de la proposition de la Commission européenne ?Êtes-vous d'avis avec Apple que la proposition de l'Europe étoufferait l'innovation ?Selon vous, à quoi doit on s'attendre si Apple décidait d'opter pour la recharge sans fil ?« Le combat d'Apple contre l'Europe au sujet de l'USB-C est une bataille perdue d'avance », partagez-vous cet avis ?