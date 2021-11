57 % des répondants à une enquête sont désireux de transférer leur conscience dans une machine, 75 % se disent prêts à se faire implanter une puce électronique pour surveiller leur santé

Plus de 75 % des personnes interrogées se disent prêtes à se faire implanter une puce électronique pour surveiller leur santé, et 57 % sont désireuses d'aller plus loin et de transférer leur conscience dans une machine ou un autre corps pour vivre éternellement comme des cyborgs.Les avis sont moins partagés sur la question de savoir si les améliorations cybernétiques devraient être librement accessibles. 42 % pensent qu'elles ne devraient être disponibles que pour restaurer des fonctions corporelles perdues à la suite d'accidents ou de maladies.Les améliorations les plus souhaitées sont les micropuces de surveillance de la santé (39 %), les yeux cybernétiques capables de prendre des photos et de réaliser des enregistrements (37 %) et les interfaces de nerf optique projetant des images directement dans le cerveau (32 %). La modification la moins souhaitée - bien que l'on puisse en voir l'attrait - est un dispositif de plaisir qui procure une euphorie en appuyant sur un bouton (18 %).Les sondés sont clairement convaincus que cette évolution est imminente, puisque 56 % d'entre eux pensent que les implants cybernétiques deviendront une technologie répandue au cours de la seconde moitié de ce siècle. Les plus jeunes sont plus réceptifs : 74 % des personnes interrogées de la génération Z aiment l'idée d'améliorer leur corps grâce à la cybernétique, mais seuls 64 % des milléniaux et 55 % des personnes plus âgées sont d'accord.Près de 70 % des propriétaires de Raspberry Pi/Arduino sont ouverts à l'idée de se pirater eux-mêmes et déclarent qu'ils s'injecteraient eux-mêmes un implant de micropuce avec un kit de bricolage s'il était largement disponible.Source : Tidio Que pensez-vous de cette enquête ? la trouvez-vous pertinente ?Seriez-vous prêts à vous faire implanter des puces électroniques dans le corps ? pour quels changements opteriez-vous ?Quel est votre avis sur le fait de transférer la conscience d'un individu dans une machine ? le feriez-vous ?