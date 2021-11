Alors que les téléphones pliables deviennent lentement, mais sûrement une caractéristique régulière, est-il temps de se concentrer sur d'autres accessoires qui peuvent être pliés pour devenir transportables ? C'est en tout cas ce que semble penser Microsoft. L'entreprise travaillerait sur un produit intéressant qui pourrait révolutionner la tradition de la souris. Selon une demande de brevet déposée par Microsoft, la société pourrait travailler sur une souris Arc de nouvelle génération. La souris Arc qui est actuellement disponible est une souris sans fil extrêmement fine, légère et les utilisateurs peuvent la plier tout en travaillant.Elle peut soit être posée à plat, soit se relever pour former un arc. En revanche, dans son nouvel avatar, la nouvelle souris Arc pourrait avoir la flexibilité de se fermer comme un téléphone pliable, ce qui la rendrait plus facile à transporter. Le brevet est répertorié sur PatentScope, un service de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui fournit une base de données consultable des demandes de brevets internationaux. La demande de brevet de Microsoft a été publiée jeudi et a été déposée en mars. Il a été repéré pour la première fois par le site technologique allemand WindowsUnited. Voici comment Microsoft décrit le périphérique :Bien que le document de la demande de brevet énumère en détail le mécanisme de pliage vers l'intérieur de la souris, il ne mentionne pas de molette de défilement similaire à celle de la génération précédente. À ce stade, il est possible que la souris ne dispose pas d'une molette de défilement au lancement. En ce qui concerne le design extérieur du produit, on ne s'attend pas à de grandes différences par rapport aux anciens modèles. Le brevet indique également l'utilisation d'une "coque extensible" sur le dessus de la souris. Les informations fournies par Microsoft indiquent que cette coque serait placée au-dessus du "corps déformable".Selon le brevet, la souris pourrait comporter un dispositif de suivi des mouvements pour les détecter. Le brevet mentionne un composant interne "configuré pour communiquer sans fil les données d'entrée tactile et de suivi de mouvement au dispositif informatique". Certaines des souris Arc de Microsoft ont inclus une bande de défilement haptique pour compenser l'absence d'une molette de défilement physique. Par ailleurs, il convient de noter qu'il n'y a aucune confirmation quant à la date à laquelle la nouvelle souris rejoindra la gamme de produits de Microsoft. En fait, le brevet en question est en cours d'examen et n'a pas encore été approuvé.Enfin, à la question de savoir à quoi sert une souris flexible, Microsoft a répondu : « les souris actuelles sont souvent trop encombrantes ou peu pratiques pour être transportées avec un appareil informatique portable. Même les petites souris destinées aux voyages ont tendance à manquer d'ergonomie et peuvent être inconfortables à utiliser ». L'entreprise a refusé de commenter les rumeurs sur cette demande de brevet.Source : La demande de brevet de Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du concept d'une souris pliable sur elle-même ?Les modèles de souris que nous utilisons depuis des années et qui présentent un certain design peuvent-ils, sous la houlette de Microsoft, se doter d'un design pliable après un certain temps ?