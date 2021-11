En effet, l'Apple-1 fut l'un des tout premiers micro-ordinateurs individuels. Il fut également le premier produit d'Apple mis en vente en avril 1976. Son prix était alors de 666,66 dollars, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 2 700 dollars (2 332 euros) en prenant en compte l'inflation. L’Apple-1 n’a été construit qu’à deux cents exemplaires, et seulement six sont enveloppés du bois de koa. Cette rareté est l'un des facteurs qui expliquent le prix de la vente. « Ce que nous avons avec l'Apple-1 est en quelque sorte le Saint Graal des collectionneurs d'ordinateurs anciens », a déclaré Corey Cohen, historien de la technologie et d'Apple.Il s'avère que le boîtier en bois de koa n'était pas un coup de génie de Wozniak et de Jobs, mais plutôt un ajout du premier détaillant d'ordinateurs personnels au monde, ByteShop, à Mountain View, en Californie. Le propriétaire de ByteShop, Paul Terrell, aurait été mécontent que Wozniak et Jobs lui aient livré une commande de 50 kits d'ordinateurs au lieu d'unités assemblées, mais le duo l'a convaincu d'accepter la commande malgré tout. La légende veut qu'ils aient vraiment eu besoin de Terrell pour accepter leur commande, car ils avaient reçu des fournitures à crédit sur la promesse qu'ils avaient un acheteur.Selon Cohen, soixante Apple-1 sont recensés à ce jour, mais seuls vingt d’entre eux - dont celui vendu par la maison John Moran mardi - fonctionnent toujours. Le site Web de la vente aux enchères indique que l'ex-propriétaire a acheté la machine au propriétaire d'origine, un professeur d'électronique au Chaffey College de Rancho Cucamonga de Californie, en 1977. La machine est donc répertoriée comme étant le "Chaffey College Apple-1". Le vendeur du mardi était un étudiant du professeur du Chaffey College. La maison John Moran a déclaré que la machine avait été authentifiée et restaurée, tous les composants ayant été inspectés.Elle est livrée avec une carte mère NTI estampillée "Apple Computer 1 / Palo Alto, CA Copyright 1976", des condensateurs Sprague 39D d'origine, des régulateurs de puissance d'origine, de rares condensateurs en céramique "Circle D" .01 d'origine et un adaptateur de cassette Apple dans ce coffret en bois de koa avec un clavier Datanetics Rev D portant la date du 21 septembre 1976. Cédée cette semaine pour un montant de 500 000 dollars, la machine d'origine a probablement été achetée pour 666,66 dollars américains, puisque 175 des 200 exemplaires de l'Apple-1 ont été vendus à ce prix.Toutefois, ce montant peut être considéré comme de la menue monnaie par rapport à d'autres ventes. Par exemple, la maison de vente aux enchères Bonhams avait vendu en 2014 un Apple-1 comme celui du mardi à plus de 900 000 dollars. En décembre 2020, un "Apple II doodle" de Steve Wozniak a été vendu à plus de 630 000 dollars US aux enchères.Source : John Moran Auctioneers Quel est votre avis sur le sujet ?L'appareil vaut-il vraiment ce prix ?