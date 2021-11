réduction du nombre de composants ;

API de gestion commune via Redfish ;

connecteurs haut volume (SAS et SATA) ;

support natif des disques durs multi-actionneurs ;

pile simplifiée éliminant les pilotes propriétaires SAS/SATA.

Le disque dur NVMe a été présenté au sommet du projet Open Compute dans un boîtier JBOD personnalisé, avec douze disques de 3,5 pouces reliés par une interface PCIe. Bien que la capacité du disque ne soit pas confirmée, Seagate a utilisé des images de l'Exos X18 pour la présentation, qui a une capacité maximale de 18 To. Dans le cadre de cette démonstration, Seagate s'est associé aux leaders de l'industrie et a développé un boîtier JBOD 2U à 12 baies comprenant un commutateur PCIe qui fournit l'interconnexion de la structure pour les disques durs connectés. L'utilisation de NVMe permet aux disques durs de tirer pleinement parti de cette interface riche en fonctionnalités et de cette architecture de stockage simplifiée.Créé en 2019, l'Experience Center du sommet mondial de l'OCP est un espace dédié à la communauté Hardware pour présenter ses conceptions matérielles, ses architectures et ses solutions logicielles sur des plateformes matérielles reconnues par l'OCP. Il offre de nouveaux moyens aux membres de l'OCP de présenter les meilleures démonstrations de produits de leur catalogue. L'initiative a été lancée lors des sommets mondial et régional (européen) de l'OCP l'année dernière, et elles ont été parmi les attractions les plus populaires. Non seulement les partenaires ont l'occasion de présenter leurs offres de produits OCP Accepted et OCP Inspired, mais ils ont également la possibilité de recevoir des commentaires des participants au sommet.L'OCP, avec un large soutien de l'industrie, continue à faire évoluer et à spécifier les caractéristiques techniques des disques durs NVMe par le biais de ses réunions NVMe HDD Workstream, dans le but de permettre et d'encourager une large adoption de l'industrie au fil du temps. Ce travail fournit une plateforme de lancement pour les disques durs NVMe dans des architectures telles que NVMe-oF (over Fabrics) pour une traduction transparente des protocoles. Il permet également de prendre en charge les derniers outils open source, notamment Kubernetes, qui fournit un service de conteneurs entièrement géré pour un déploiement flexible des applications. Voici, ci-dessous, les avantages du disque dur PCIe NVMe presentés lors du sommet mondial de l'OCP :Pourquoi Western Digital mise sur OptiNAND, une nouvelle architecture de disque dur dotée d'une mémoire flash alors que NVMe passe pour être la pierre angulaire des nouvelles architectures de stockage et du déploiement de fonctionnalités pour certaines spécialistes. Les disques durs PCIe NVMe prennent en charge les supports rotatifs et garantissent que les disques durs auront la capacité de xupporter les dernières architectures et initiatives du secteur. Les disques durs NVMe auront accès à une large gamme d'API et d'outils de gestion de stockage open source en utilisant Redfish, qui fournit des API de gestion simples et sécurisées pour les solutions de stockage désagrégées.Alors que les disques durs actuels sont loin d'être assez rapides pour utiliser pleinement les dernières normes PCIe, les progrès techniques pourraient signifier que les interfaces SATA et SAS ne seront plus suffisantes à l'avenir. Western Digital, premier fabricant de disques durs, devant Seagate utilise au niveau de ses têtes de lecteur/écriture un dispositif ePMR (energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording) qui permet de repousser la finesse des enregistrements sur la surface magnétique des plateaux. Il intègre également une partie électronique appelée OptiNAND sert à étendre la capacité physique.