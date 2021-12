L’exigence de l’UE voudrait que toutes les entreprises qui vendent des appareils électroménagers tels que des ordinateurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des sèche-cheveux ou des téléviseurs dans l'Union européenne doivent garantir à leurs clients que ces appareils pourront être réparés pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans, dans le cadre du dernier effort du bloc des 27. Le droit à la réparation des appareils électroniques fait référence aux législations gouvernementales visant à permettre aux consommateurs de réparer et de modifier leurs propres appareils électroniques.Le droit à la réparation des appareils électroniques fait partie de l'effort plus large de l'UE visant à réduire l'empreinte écologique des produits manufacturés en les rendant plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique. En vertu des nouvelles règles européennes, les fabricants devront garantir la disponibilité des pièces de rechange pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Les nouveaux appareils devront également être accompagnés de manuels de réparation et être fabriqués de manière à pouvoir être démontés à l'aide d'outils conventionnels.Drew Tosh, stratège en design chez Dell, décrit l’ordinateur comme un « concept de base » destiné à résoudre certains des problèmes plus importants anticipés sur l'avenir, à savoir les déchets électroniques et le changement climatique. Un ordinateur portable facile à réparer et à mettre à niveau a moins de chances d'être remplacé par un nouvel ordinateur dont la production nécessite encore plus d'énergie et de ressources. Lorsque cet ordinateur finit par cesser de fonctionner, les pièces peuvent être récupérées pour être réutilisées dans d'autres machines plutôt que de finir en déchets toxiques dans des décharges.Baptisé « Concept Luna », l'ordinateur portable de démonstration imaginé par l'équipe de conception de Dell présente un certain nombre de caractéristiques inhabituelles destinées à faciliter la réparation et la maintenance. Il n'est pas nécessaire de recourir à des tournevis ou à des solvants pour détacher un clavier cassé ou décoller un écran fissuré ; les deux composants se détachent simplement après avoir retiré une paire de clavettes qui les maintiennent en place.Le système entier contient beaucoup moins de vis qu'un ordinateur portable Dell typique, ce qui réduit le temps nécessaire au remplacement des composants. Et vous n'aurez jamais à vous soucier de remplacer un ventilateur cassé, car il n'y en a pas : une carte mère réduite à sa plus simple expression et placée dans le couvercle supérieur permet à l'ordinateur portable de se refroidir passivement. « Nous sommes vraiment concentrés sur la réutilisation et le recyclage", a déclaré Tosh à The Verge. "Et en réalité, il s'agirait plutôt de réutiliser, réutiliser, réutiliser, et de ne recycler que lorsque nous le devons vraiment ».Taylor Dixon, ingénieur en démontage sur le site de guides de réparation iFixit, affirme que dans l'ensemble, les ordinateurs portables Dell ont tendance à être « facilement réparable » par rapport à des concurrents comme les MacBook. Les modèles récents de XPS 13 et 15 sur lesquels Dixon a travaillé présentent des types de vis courants, comme la tête Phillips, des batteries qui sont fixées en place plutôt que collées, et des écrans relativement faciles à démonter. Et contrairement à Apple, Dell publie régulièrement des manuels de réparation pour ses ordinateurs portables sur son site Web. L’UE a adopté une législation en octobre 2019 qui, après 2021, obligerait les fabricants de ces appareils à être en mesure de fournir des pièces de rechange aux réparateurs professionnels pendant dix ans à compter de la fabrication.Le concept Luna est également axé sur l'impact climatique de l'électronique. L'aluminium du châssis est fondu à l'aide d'énergie hydraulique, ce qui permet de remplacer ce qui est souvent l'une des étapes de fabrication les plus polluantes par une alternative à faible émission de carbone. La carte mère est quatre fois plus petite que celle du Latitude 7300 AE et, selon Dell, son empreinte carbone pourrait être réduite de 50 %. Une analyse du cycle de vie du Latitude 7300 AE a révélé que la fabrication représentait 65 % de l'impact climatique de l'appareil et que les cartes de circuits imprimés étaient les composants les plus gourmands en énergie. Compte tenu de la position dominante de Dell sur le marché mondial des ordinateurs portables, ce niveau de réduction des émissions de carbone sur la base de pièces individuelles pourrait se traduire par des réductions importantes dans l'ensemble du secteur.Mais si le rétrécissement de la carte mère peut présenter des avantages pour le climat, il soulève également un problème de réparabilité pour Dixon : selon lui, les cartes plus petites ont tendance à laisser moins de place aux composants individuels et aux prises pour les maintenir en place. Les composants intégrés tels que la puce M1 d'Apple, qui regroupe en un seul endroit le processeur, le processeur graphique et la mémoire vive, sont bien adaptés aux petites cartes. Si cette technologie est excellente pour l'efficacité et les performances, les défenseurs de la réparation ont qualifié de « dévastateur » le fait que la mémoire et le stockage des appareils M1 ne puissent pas être mis à niveau.Un autre facteur clé déterminant la longévité d'un ordinateur portable est la disponibilité des pièces de rechange pour les réparations, surtout les écrans et les batteries, qui sont « les composants clés qui régissent la vie du produit », selon Sara Behdad, chercheuse en conception électronique durable à l'université de Floride. Page Motes, responsable du développement durable chez Dell, explique que les particuliers peuvent déjà commander des dizaines de milliers de pièces détachées auprès de Dell, notamment des écrans et des batteries de rechange, mais que ces composants ne sont souvent pas disponibles à la vente en ligne.Motes affirme que l'augmentation du nombre de pièces détachées que les clients peuvent acheter en ligne est un sujet sur lequel Dell travaille actuellement. Bien qu'elle n'ait pas voulu faire de commentaires sur les futurs plans de pièces détachées liés au Concept Luna, on peut espérer qu'ils incluront des pièces pour tous les futurs ordinateurs portables conçus pour durer longtemps et être facilement réparés.Pour certains analystes, si l'idée derrière le Concept Luna est celle d'un ordinateur portable pouvant être mis à niveau indéfiniment, tous les composants doivent non seulement être disponibles mais aussi à l'épreuve du futur. Sinon, les nouvelles innovations risquent de rendre les modèles précédents obsolètes, à l'instar de l'Alienware Area-51m de Dell.« Le fait de savoir qu'un appareil durera vraiment une décennie pourrait inciter les consommateurs à choisir des produits plus durables ou faciles à réparer. Pour la grande majorité des appareils, la réparation est le bon choix », a déclaré Daniel Affelt, du groupe environnemental BUND-Berlin. Pour répondre à une demande croissante, Apple a annoncé l'année dernière qu'elle commencerait à fournir des formations et des pièces détachées aux magasins de réparation indépendants certifiés qui réparent les ordinateurs Mac, et pas seulement les iPhone.Des projets de loi de l'UE sur le droit de réparation ont été présentés dans plusieurs législatures d'États américains, suscitant un soutien bipartite, bien qu'aucune mesure ne soit encore en vigueur à l'échelle nationale. La Suède est allée plus loin que la plupart des pays de l'UE, en soumettant les réparations et les pièces détachées à une taxe sur la valeur ajoutée moins élevée.Quelle marque d'ordinateur utilisez-vous ?Que pensez-vous de l'initiative de Dell avec un ordinateur qui dure longtemps, est facile à réparer, et a un impact moindre sur le climat ?