Cette annonce intervient un an après la présentation de la stratégie quantique de la France par Emmanuel Macron. Cette stratégie consacre 1,8 milliard d’euros, dont 1 milliard financé par l’Etat, au développement des technologies quantiques sur la période 2021-2025.« Les technologies quantiques font partie de ces quelques clés du futur que la France doit absolument avoir en main », avait affirmé le président Emmanuel Macron. Le président de la République avait annoncé les détails de la stratégie nationale sur les technologies quantiques. Il a insisté sur l’importance pour la France de « maîtriser les technologies stratégiques qui façonneront son avenir », et dont l’informatique quantique est un élément très important aux yeux du président. Pour que la France puisse affirmer sa souveraineté, Emmanuel Macron avait ainsi présenté une stratégie qui s’appuiera sur un plan de financement sur cinq ans.« Personne ne comprend l’informatique quantique à part les spécialistes. Mais il y a quelque chose que tout le monde comprend : ce à quoi l’informatique quantique va nous servir. Le quantique présente un intérêt stratégique pour la sécurité des Français », a lancé Florence Parly, la Ministre des armées, lors de l’inauguration de la plateforme.« Ce que le président Macron a présenté il y a un an, c’est un plan ambitieux pour notre souveraineté. Nous avons mis en place un fonds Innovation Défense qui doit servir trois enjeux pour nos armées : nous doter de capteurs quantiques qui apporteront des précisions inégalées pour la navigation et la détection, obtenir un très haut niveau de sécurité pour nos équipements de communication et savoir traiter très rapidement des milliards de données à des fins de renseignement. »« Ces projets militaires auront des retombées civiles. La plateforme que nous lançons aujourd’hui mettra l’ordinateur quantique à la disposition d’une large communauté de chercheurs, de startups. Nous participons ici à la création d’une filière quantique souveraine », a-t-elle ajouté.« Qu’il s’agisse des capacités de calcul, de communication, de métrologie, le quantique doit nous permettre de déboucher sur des applications quantiques d’ici à 5 ans. Cette infrastructure quantique installée en France a vocation à aboutir à un cloud quantique européen. Cette plateforme est un message que nous envoyons à notre jeunesse, la vision d’une France et d’une d’Europe confiantes dans la science et la technologie pour améliorer la vie et résoudre les grands enjeux de notre temps », a indiqué Frédérique Vidal, la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, lors de l’événement.Fondée en 2016 et financée par Otium Capital, Anorak Ventures et Quantonation, LightOn une startup française qui développe des ordinateurs photoniques pour l’Intelligence Artificielle, a annoncé dans un communiqué de presse publié le 21 décembre l'intégration d'un de ses coprocesseurs photoniques dans le supercalculateur Jean Zay . En plus d'être l'un des ordinateurs les plus puissants au monde, actuellement classé 105ème au Top500, le supercalculateur français Jean Zay est désormais le premier calculateur haute performance (HPC) à disposer d'un coprocesseur photonique (qui peut fonctionner à la lumière plutôt qu'au courant électrique).Selon LightOn l’avenir de l’intelligence artificielle passera par la lumière. En effet, dans le cadre d’un projet de Machine Learning, il est reconnu qu’une projection de matrice aléatoire permet notamment de réduire le nombre de composants et ainsi optimiser les performances du modèle. Ce que Lighton vient révolutionner, c’est la façon dont sont générées ces projections de matrices aléatoires. Dans le cadre d'un programme pilote avec le GENCI et l'IDRIS, l'insertion d'un accélérateur photonique analogique de pointe dans un calculateur haute performance constitue une rupture technologique et une première mondiale.« Dans ce genre de situation, je me dis que nous les Français on a quand même carrément la classe. On n’a peut-être pas de fonderie à puce mais on a des sacrées idées !!! Un grand bravo à cette équipe qui doit être plus que brillant », déclare un internaute sur DVP. « Je trouve ça très vantard. On est censé être la 5° puissance mondiale alors que l'on fasse de-ci de-là quelques découvertes géniales n'a rien d'extraordinaire, surtout vu les milliards de subventions publics (projets, universités, déductions fiscales des entreprises...). Je ne dis pas que l'on est null mais on est loin d'être meilleurs que les USA, le Canada, la Chine, la Russie, l’Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Japon... », rétorque un second internaute sur DVP.Dans le domaine du développement des capteurs quantiques, le président a annoncé un financement important. Cette technologie, « impérative pour la souveraineté de la France », va transformer profondément les domaines de la captation d’informations dans l’environnement. Ils reposent sur l’extraordinaire sensibilité des états quantiques aux variations environnantes, qu’il s’agisse d’attraction gravitationnelle ou de champs électromagnétiques. De nombreux scientifiques pensent que le quantique connaîtra ses premiers véritables succès commerciaux dans le domaine de la détection.« Le quantique peut paraître ésotérique. « Le quantique peut paraître ésotérique. Mais le fait même que le président de la République ait pris position est révélateur de l'ambition française en matière de conséquences économiques, de progrès (médecine, environnement...) », a pour sa part indiqué Cédric O, le Secrétaire d'État chargé du Numérique, au sein du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance.