Canon Inc. est une entreprise japonaise basée à Tokyo spécialisée dans les produits optiques, incluant appareils photo, photocopieurs et imprimantes. Mais comme la plupart des entreprises, Canon subit de plein fouet les effets de la crise de semiconducteurs. Il y a quelques jours, elle a informé les clients que la pénurie mondiale de puces semiconductrices a un impact sur l'approvisionnement de nombreux appareils électroniques et de certains accessoires. Parmi les accessoires concernés figurent les cartouches de toner pour les imprimantes professionnelles et les appareils multifonctions (multifunction devices - MFD) de Canon.Elle a donc commencé à fabriquer des cartouches d'encre sans puce. « Pour s'assurer que nos clients ne manquent aucune impression, Canon a innové afin de pallier la pénurie de puces et continuer à fournir des cartouches d'encre. Canon a commencé à produire des cartouches d'encre sans puce. Bien qu'il y ait des changements inévitables, mais mineurs, dans l'expérience de nos clients, vous pourrez toujours imprimer comme d'habitude », informe-t-elle. Le rôle de la puce dans les cartouches d'encre est de communiquer des informations, notamment le niveau d'encre, et de confirmer que l'encre est un produit Canon authentique.En d'autres termes, il s'agit de la puce exécutant le logiciel DRM (Digital rights management - gestion des droits numériques) de Canon sur ses imprimantes. Pour rappel, la gestion des droits numériques (DRM) est l'utilisation de la technologie pour contrôler et gérer l'accès au matériel protégé par le droit d'auteur. Précisément, la DRM retire le contrôle du contenu numérique à la personne qui le possède et de le confie à un programme informatique. La DRM vise à protéger les droits du titulaire du droit d'auteur et à empêcher la distribution et la modification non autorisées du contenu.La DRM est devenue de plus en plus importante à mesure que le contenu numérique se répand par le biais des échanges de fichiers pair-à-pair, des sites torrent et du piratage en ligne. Elle aide les entreprises du secteur du divertissement et des médias à se protéger contre les défis de cybersécurité, dont la protection des données des clients, la garantie et la démonstration de la conformité, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la prévention des temps d'arrêt. La DRM permet aux auteurs, musiciens, etc., et aux fabricants de clarifier et de contrôler ce que les gens peuvent et ne peuvent pas faire avec leur contenu.Dans le cas des imprimantes, les DRM permettent généralement aux fabricants de s'assurer que les gens utilisent des cartouches authentiques ou qu'ils ne font pas usage de cartouches tierces compatibles, et parfois moins cher. Maintenant que Canon est contrainte d'expédier des imprimantes sans puce DRM, elle s'est vue dans l'obligation de montrer à ses clients comment contourner son logiciel DRM, ou comment éviter l'avertissement sinistre concernant les cartouches "non-Canon". Cela pourrait apporter un sourire en coin aux utilisateurs qui détestent l'idée d'une encre d'imprimante protégée par des puces de sécurité.Cependant, du point de vue du consommateur, il y a quelques inconvénients à cela. Si vous disposez d'un nouveau toner Canon authentique de remplacement (ou d'une copie/recharge), il ne semble pas trop compliqué de contourner les avertissements et de continuer à utiliser votre MFD. Cependant, selon le numéro de modèle du MFD, vous devrez cliquer sur "Fermer", "J'accepte" ou appuyer sur "OK" au bon moment dans la bonne boîte de dialogue pour imprimer/copier. Avec un peu de chance, ces clics sur l'écran ou ces manipulations de l'interface utilisateur ne doivent être effectués qu'une fois après un changement de cartouche.Canon souligne un autre inconvénient des consommables sans puce que l'entreprise expédie. Les puces de la cartouche mémorisent le nombre de pages, ce qui ne permet plus d'alerter l'utilisateur lorsque la cartouche est probablement vide. « Bien que votre capacité à imprimer et la qualité d'impression ne soient pas affectées, certaines fonctions auxiliaires telles que la détection du niveau d'encre restant peuvent être affectées (les messages d'encre vide ne sont pas affectés) », a déclaré Canon. Elle a également annoncé qu'elle relancera les ventes de cartouches avec une puce DRM dès que "l'approvisionnement normal sera rétabli."Par ailleurs, les clients d'autres marques d'imprimantes pourraient être encore plus mal lotis. Il sera intéressant de voir si d'autres fabricants d'imprimantes et de consommables agiront de la même manière que Canon, en raison de la pénurie de puces. Par exemple, la DRM de l'encre de HP est nettement plus critiquée : non seulement elle bloque l'encre non soumise à la DRM, mais l'encre est verrouillée par région et vous devez payer et maintenir un abonnement à cet effet.La DRM de HP oblige même certaines imprimantes à ignorer l'encre contenue dans une cartouche lorsqu'un utilisateur annule un abonnement. L'équipementier a introduit ces changements en 2016 et a justifié ce comportement en mettant en avant la protection de sa « propriété intellectuelle ». Toutefois, beaucoup de critiques ont considéré cela comme un exemple d'une des nombreuses dérives de la logique des DRM et de leur rétroaction sur le monde matériel.« D'après ce que je comprends, ou du moins d'après ce que l'on raconte, les fabricants d'imprimantes subventionnent le coût de l'imprimante en espérant que les utilisateurs achèteront des cartouches authentiques. Cela fait baisser le prix de vente conseillé de l'imprimante, ce qui la fait paraître plus compétitive qu'elle ne l'est réellement. Le risque est que les utilisateurs n'achètent pas vos cartouches », a commenté un critique.« C'est un risque que les fabricants acceptent lorsqu'ils vendent leur produit en dessous de la valeur du marché. Charger votre imprimante de DRM, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est une pratique anticoncurrentielle qui devrait être interdite. Soit vous vendez l'appareil au prix réel que vous souhaitez en tirer, soit vous acceptez le risque que votre projet d'enrichissement ne fonctionne pas », a-t-il ajouté.Source : Canon Allemagne Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Canon ?Que pensez-vous des DRM dans le milieu des imprimantes ?Que pensez-vous des DRM interdisant l'utilisation d'encres tierces ?Pensez-vous que les DRM sur imprimantes devraient être interdites ?