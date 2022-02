Et l'administration Biden pourrait priver le pays d'une vaste gamme de produits de basse et haute technologie



Wally Adeyemo Wally Adeyemo

De telles mesures n'ont pas été annoncées mardi dans le cadre d'une série de sanctions dévoilées par le président Joe Biden pour punir Vladimir Poutine d'avoir reconnu l'indépendance de deux régions séparatistes d'Ukraine et d'y avoir déployé des troupes pour "maintenir la paix".", a déclaré Adeyemo dans une interview.En réponse, l'administration Biden pourrait priver la Russie d'une vaste gamme de produits américains et étrangers de basse et haute technologie, allant de l'électronique commerciale et des ordinateurs aux semi-conducteurs et aux pièces d'avion, ont déclaré des personnes connaissant bien le dossier.", a déclaré Adeyemo.Source : Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor américainQue pensez-vous de ces mesures annoncées par les Etats-Unis ?A votre avis, cela suffira-t-il à faire reculer Vladimir Poutine ?Quelle est votre opinion sur la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine ?