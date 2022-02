La Russie et l'Ukraine sont des fournisseurs essentiels de gaz néon et de palladium, des éléments essentiels qui sont utilisés dans la production des semiconducteurs. Cependant, si le néon est l'un des éléments les plus abondants de l'univers, il est relativement rare sur la Terre, car, comme l'hélium, une grande partie du gaz s'est échappée dans l'espace. On le trouve principalement dans l'atmosphère terrestre ; seules de petites quantités sont piégées dans les roches. Les applications les plus connues sont les tubes néon (dans les signaux publicitaires), les lampes témoins, certains écrans de télévision (plasma), ainsi que dans certains types de lasers.Selon Techcet, une société de recherche basée en Californie et spécialisée dans les matériaux et les composants critiques de la chaîne d'approvisionnement, l'Ukraine fournit aux États-Unis plus de 90 % de leurs besoins en gaz néon (un gaz fait partie intégrante des lasers utilisés dans le processus de fabrication des puces) de qualité semiconducteur, tandis que la Russie fournit 35 % de l'approvisionnement des États-Unis en palladium, également un métal rare qui peut être utilisé pour créer des semiconducteurs. Ainsi, Techcet estime qu'une rupture d'approvisionnement pourrait exacerber les problèmes auxquels les fondeurs américains font actuellement face.Malgré la crise actuelle , la "Semiconductor Industry Association" (SIA), un lobby qui défend les intérêts de l'industrie américaine des semiconducteurs, affirme que "l'industrie américaine des puces dispose d'un ensemble diversifié de matériaux et gaz clés, de sorte qu'elle ne pense pas qu'il existe des risques immédiats de rupture d'approvisionnement liés à la Russie et à l'Ukraine". Mais les observateurs indiquent que l'impact à long terme du conflit reste incertain et qu'il ne faut pas minimiser le problème. « Cela aura un impact », a déclaré Lita Shon-Roy, PDG de Techcet, à CNBC lors d'une interview jeudi. « Cela va continuer à contraindre la source de puces qui va dans l'industrie automobile », a-t-elle ajouté.Au début du mois, la Maison Blanche aurait averti les fournisseurs de semiconducteurs de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement au cas où la Russie riposterait aux menaces de restrictions des exportations américaines en bloquant l'accès à des matériaux clés. Par exemple, pour l'industrie automobile, le palladium est un métal clé utilisé pour les convertisseurs catalytiques. Les analystes indiquent que le prix du palladium a bondi de plus de 7 % jeudi, dans le cadre d'une hausse plus importante des métaux précieux. En outre, certaines sources rappellent que le prix du néon avait grimpé de 600 % lors de la dernière invasion russe en Ukraine, en 2014.« C'est juste une chose de plus qui va forcer les prix à augmenter », a déclaré Shon-Roy, ajoutant que l'augmentation ne se fera probablement pas sentir avant six mois, voire un an, car la plupart des fabricants de puces ont des accords à long terme pour ces matières premières. « Le marché de l'automobile va le ressentir, c'est certain », assure-t-elle toutefois. Selon une analyse de la banque américaine JPMorgan Chase & Co, un conflit à grande échelle qui perturberait les exportations de ces éléments pourrait toucher des acteurs tels qu'Intel, qui s'approvisionne en gaz néon à hauteur de 50 % en Europe de l'Est.Selon JPMorgan, la pression ne sera pas uniforme. Le néerlandais ASML, un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semiconducteurs, s'approvisionne à près de 20 % en gaz néon qu'elle utilise dans les pays touchés par la crise. Ainsi, JPMorgan pense que l'industrie pourrait se tourner vers la Chine, les États-Unis et le Canada pour augmenter leur approvisionnement. Mais cette voie risque d'être lente. Bien que l'industrie des puces ait pu gérer une augmentation des prix du néon découlant de la crise de Crimée de 2014, l'ampleur du conflit d'aujourd'hui semble bien plus importante.Par ailleurs, l'invasion de l'Ukraine par la Russie intervient alors que la demande de puces a augmenté de manière générale tout au long de la pandémie de la Covid-19, les consommateurs et les entreprises ayant exigé un meilleur accès à l'électronique. D'après les analystes, pour les entreprises, la demande de puces spécialisées dans l'intelligence artificielle pour la formation et l'inférence de l'apprentissage automatique devrait augmenter de plus de 50 % par an dans toutes les catégories informatiques au cours des prochaines années.Alors que la Corée du Sud a investi 451 milliards de dollars dans le développement des semiconducteurs et qu'Intel a investi 20 milliards de dollars dans deux nouvelles fonderies de semiconducteurs pour lutter contre la pénurie de puces, le gouvernement américain a averti que la chaîne d'approvisionnement mondiale en puces reste faible. « Nous sommes heureux que les entreprises [Intel, Ford, GM] aient cherché des solutions créatives, car le secteur privé est le mieux placé pour résoudre les goulots d'étranglement », a écrit la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo dans un billet de blogue le mois dernier.« Mais la chaîne d'approvisionnement en semiconducteurs reste fragile et il est essentiel que le Congrès agisse rapidement pour adopter le plus tôt possible les 52 milliards de dollars de financement des puces proposés par le président », a-t-elle ajouté. Dans le cadre du post, Raimondo a noté que l'inventaire moyen des puces est passé de 40 jours en 2019 à moins de cinq jours en 2022 et que la plupart des usines américaines de fabrication de puces fonctionnent à plus de 90 % d'utilisation.Parmi les principaux goulets d'étranglement qu'elle a identifiés figurent les puces logiques héritées utilisées dans les automobiles et les appareils médicaux, ainsi que les puces analogiques utilisées dans la gestion de l'énergie, les capteurs d'images, les radiofréquences et d'autres applications. En gros, la perte de l'approvisionnement en gaz néon en provenance de l'Ukraine aurait un impact considérable sur l'industrie technologique américaine.Cependant, les estimations de Techcet ont été controversées par d'autres experts. Ils n'ont pas avancé de chiffres pour étayer leur position, mais un commentaire estime que les États-Unis auraient déjà envoyé des troupes au sol s'ils étaient à ce point dépendants de l'Ukraine en matière de gaz néon (vital pour la survie d'un grand pan de leur économie) : « non, si c'était une vraie menace, il y aurait déjà des troupes sur le terrain. Les États-Unis protègent les fournitures dont ils ont besoin ».Source : TechcetQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe de l'Est en matière de gaz néon ?En cas de rupture de l'approvisionnement du gaz néon ukrainien, quels pourraient être les impacts sur l'industrie américaine des puces ?Si les estimations de Techcet sont exactes, comment expliquez-vous le fait que les États-Unis aient laissé une telle dépendance se créer ?