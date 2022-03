La Xbox Series X de Microsoft est la console la plus critiquée sur Twitter. Plus de 12 % de ses tweets expriment une frustration à l'égard de la boîte noire. Mais ce chiffre ne dit pas tout. En fait, la plupart des tweets négatifs proviennent de fans de la Xbox qui n'ont pas pu mettre la main sur la console. Les autres étaient mécontents de la ressemblance de la Xbox avec un réfrigérateur. Un petit nombre de personnes ont tweeté rageusement sur les problèmes de connectivité avec les casques et les manettes.C'est une mauvaise nouvelle pour Google ; 27,6 % des tweets sur le Google Pixel 6 étaient des plaintes. Les utilisateurs sont mécontents des problèmes de chargeur et de la lenteur des mises à jour - ",'' a écrit un propriétaire de Google Pixel frustré.Mais les ingénieurs et les concepteurs d'Apple ne devraient pas commencer à se lever pour faire des high-fives tout de suite - les places restantes sur la liste appartiennent toutes à diverses versions de l'iPhone !La catégorie des tablettes dont on se plaint le plus sur Twitter appartient également à Apple. C'est peut-être parce que beaucoup de gens possèdent des tablettes Apple. Quoi qu'il en soit, le concepteur de l'équipe de design du géant technologique grimacera lorsqu'il verra que les produits Apple occupent huit des dix premières places. Les deux autres places sont occupées par la Samsung Galaxy Tab 6 Lite et la Remarkable 2.Il y a plus de diversité lorsqu'il s'agit des ordinateurs portables les plus ennuyeux. Tous les grands noms de l'industrie figurent dans la liste, y compris Dell, Asus, Microsoft et Lenovo.Mais le "" est HP. Il a pris la première place, avec près de 30 % de ses tweets exprimant son mécontentement. Les clients se sont plaints de l'autonomie de la batterie, de la faiblesse des fonctionnalités et du service client limité. D'autres sont allés droit au but : "", a écrit un utilisateur.La mauvaise connectivité est un gros problème pour les utilisateurs de Realme Earbud, faisant de cette marque les écouteurs les plus plaints au monde. Les tweets de Realme en colère comprenaient des plaintes sur le service client, des coupures régulières, et ce qu'un client a appelé "un bourdonnement bizarre" en arrière-plan.Fitbit exhorte ses clients très énergiques à "". Mais c'est plutôt difficile à faire lorsque votre appareil portable vous laisse tomber. 31,4 % des mentions Twitter du Fitbit Charge 4 ont mis en évidence un problème avec l'appareil.Selon les utilisateurs, le bracelet Fitbit n'est pas aussi robuste qu'il devrait l'être, et beaucoup doivent attendre des semaines pour le remplacer. D'autres se sont plaints que l'appareil ne parvenait pas à enregistrer toutes vos activités.La GoPro Hero8 a suscité le plus de commentaires négatifs. Mais tout de même, seulement 8,6 % de toutes ses mentions sur Twitter ont exprimé de la frustration ou de la colère. La plupart des plaintes étaient liées à une conception légère qui ne résiste pas toujours aux rigueurs d'un tour de ville ou d'une aventure de randonnée dans le bush profond.Compte tenu du nombre de tweets désagréables mentionnant des produits comme Chromecast et Google Wifi, il est juste de dire que certains de nos appareils intelligents ne sont pas aussi intelligents qu'ils pourraient l'être.Ainsi, on pourrait dire que le pont Phillips Hue ne devrait pas avoir le droit de s'appeler "intelligent". En effet, 42,7 % des mentions sur Twitter sont des plaintes, ce qui signifie que près d'un client sur deux n'est pas satisfait de son achat.L'appareil a de sérieux problèmes pour se connecter aux autres appareils technologiques de la maison, alors que c'est précisément le rôle des concentrateurs intelligents. D'autres propriétaires de Hue insatisfaits disent que l'appareil est "défaillant" et "peu réactif". Quelqu'un doit retourner à la planche à dessin sur ce produit.Le Hue Bridge de Phillips est le produit technologique le plus détesté aux États-Unis, d'après le pourcentage de plaintes négatives sur Twitter (42,9 %).Vient ensuite un autre appareil (soi-disant) intelligent, le Chromecast de Google. 39,1 % des tweets relatifs au Chromecast se lisent comme une plainte, dont cette critique cinglante : "Je suis convaincu à 100 % que #Google a davantage pensé à ses clips d'emballage de câbles qu'à sa télécommande #Chromecast. Ils l'ont modelée après une barre de savon humide à moitié utilisée. #fail"Les utilisateurs américains ont également de sérieux problèmes avec leurs iPhones, leurs Roku Ultras et leurs systèmes Nest Protect.Six téléphones figurent dans le top 10 des tweets technologiques de colère au Royaume-Uni, dont l'iPhone6, l'iPhone7 et le Huawei P30 Pro.Mais aucune technologie n'irrite autant les consommateurs britanniques que le thermostat Nest. Exactement 50 % de ses mentions sur Twitter sont mauvaises. Les problèmes les plus courants sont liés à la batterie et à la température, bien qu'ils semblent être exacerbés par un niveau de service client extrêmement faible. "", a tweeté un plaignant. "".Source : Electronics Hub Trouvez-vous ces recherches pertinentes ?Personnellement, quels sont les produits technologiques que vous exacerbent le plus ?