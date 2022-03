système sur module : module R-01 Core avec processeur Allwinner D1 single-core 64-bit RISC-V RV64IMAFDCVU @ 1.0GHz sans GPU, et 1GB DDR3 ;

carte porteuse : carte mère ClockworkPi v3.14 ;

stockage : carte microSD de 32 Go préchargée avec clockworkOS ;

affichage : module-écran IPS de 6,86 pouces ;

audio : double haut-parleur ;

clavier : clavier Clockwork 65 ;

composant pour imprimante thermique 58mm 200dpi (ne fait pas partie du kit) ;

module de batterie pour deux batteries 18650 (les batteries ne sont pas incluses) ;

Coques et système de fixation





Lancé en novembre 2020, mais n'arrivant pas chez les clients avant fin juillet 2021, le DevTerm est un PC portable compact conçu selon la même disposition générale que les microordinateurs classiques de type bloc-notes, comme le Kyotronic 85 de Kyocera et son dérivé, le TRS-80 Model 100. Doté d'un écran ultra-large, d'un clavier compact et d'une imprimante thermique intégrée, c'est une création impressionnante qui n'atteint pas la perfection à cause de certains problèmes logiciels. Désormais, il est également disponible dans une nouvelle version : RISC-V. Cette dernière est décrite comme "le premier terminal RISC-V 64 bits portable au monde".En effet, la plupart des CPU utilisés dans les PC du monde entier sont basés sur l'architecture à jeu d'instructions (ISA) x86 d'Intel, tandis que les CPU et GPU utilisés dans les smartphones et autres appareils sont conçus sur la base de l'architecture Arm. Mais les deux ISA nécessitent une licence de conception, ce qui rend difficile, voire impossible, la conception de CPU pour les petites entreprises et les institutions universitaires qui ne peuvent pas se permettre de payer d'énormes redevances. Le RISC-V est une ISA développée en open source et libre qui devrait permettre de résoudre ce problème, car des universités et des entreprises participent à son développement.Commercialisé par Clockwork Pi, une société qui développe des logiciels open source et du matériel basé sur le Raspberry Pi, à l'endroit des "développeurs libres", le DevTerm R-01 est en grande partie identique aux versions précédentes. La différence : un nouveau système sur module, que Clockwork Pi appelle le "R-01 Core", construit sur le système sur puce "Allwinner D1". Le D1, qui alimente également la carte de développement Nezha et diverses alternatives tierces, intègre un seul cœur de processeur 64 bits de 1 GHz qui met en œuvre le sous-ensemble RV64IMAFDCVU de l'architecture libre et gratuite du jeu d'instructions RISC-V.Il n'y a pas de processeur graphique, bien que la sortie vidéo soit possible via un rendu logiciel, et il convient de noter que le modèle RISC-V contient beaucoup moins de RAM que les versions ARM du DevTerm (1 Go de mémoire DDR3, contre 2 ou 4 Go pour les versions ARM). Alors que la carte microSD est censée être livrée avec clockworkOS, le Wiki ne contient pas de lien pour la version RISC-V des systèmes d'exploitation ni aucune information sur le module R-01 Core. La société explique en outre que le DevTerm R-01 est "un modèle hautement expérimental qui nécessite une certaine expérience du système Linux et des logiciels libres".Ne vous attendez donc pas à ce qu'il fonctionne facilement dès sa sortie de la boîte, et bien sûr, puisqu'il n'y a pas de GPU, tout graphique 3D sera rendu par un logiciel. Du côté positif, cela signifie qu'il y a maintenant un module RISC-V qui suit le facteur de forme du Raspberry Pi Compute Module 3 (CM3). Voici les caractéristiques clés du DevTerm R-01 :À titre de rappel, "slabtop" est un boîtier de remplacement d'ordinateur de bureau qui vise à combler le fossé entre l'ordinateur de bureau et l'ordinateur portable, en offrant la portabilité d'un ordinateur portable à bas prix et la facilité de mise à jour d'un ordinateur de bureau. En d'autres termes, c'est un projet qui a pour but de prendre du matériel standard de bureau et de l'intégrer dans un boîtier portable fonctionnant sur batterie avec tous les périphériques d'entrée habituels d'un ordinateur portable. Le concept a été popularisé au cours des cinq dernières années.Clockwork Pi propose le DevTerm R-01 à 239 dollars, ce qui en fait le modèle le moins cher de la gamme depuis que des ruptures de stock ont entraîné le retrait de la variante conçue autour du Raspberry Pi CM3, désormais difficile à obtenir. Pour ceux qui possèdent un autre modèle de DevTerm, le module RISC-V R-01 est disponible seul au prix de 29 dollars comme alternative. Mais il s'agit probablement de précommandes puisque ClockworkPi indique que le délai de livraison est estimé à environ 60 jours ouvrables en raison de la situation actuelle de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.Source : le DevTerm R-01 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du DevTerm R-01 ?Pensez-vous que l'architecture RISC-V va démocratiser davantage l'industrie des semiconducteurs ?