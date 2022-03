Un premier investissement de 33 milliards d’euros dans les semi-conducteurs en Europe



Un rendu montrant les plans pour deux usines à Magdebourg

Effets d'entraînement positifs dans toute l'UE

Soutenir la transition verte de l'Europe

Dans une annonce publiée le 7 septembre 2021 sur son site officiel, Intel a confirmé son intention de construire au moins deux nouvelles usines de semi-conducteurs en Europe. Le PDG Pat Gelsing a exposé ces plans dans un discours-programme prononcé au salon de l'automobile de Munich, déclarant que la société pourrait investir jusqu'à 80 milliards de dollars en Europe au cours de la prochaine décennie.Les services de fonderie d'Intel, annoncés en mars 2021, étaient alors activement engagés dans des discussions avec des clients potentiels en Europe notamment des entreprises automobiles et leurs fournisseurs. Aujourd'hui, la majorité des puces automobiles sont fabriquées à l'aide de technologies de processus anciennes. À mesure que les applications automobiles s'appuient sur des traitements plus performants, les puces commencent également à migrer vers des technologies de traitement plus avancées.Intel s'associe à des acteurs majeurs de l'industrie automobile et engage d'importantes ressources en Europe pour favoriser cette transition dans le monde entier au cours des prochaines années. Ce mois-là, l'entreprise a annoncé son intention d'établir une capacité de fonderie engagée dans sa fabrique en Irlande et de lancer l'accélérateur de services de fonderie Intel pour aider les concepteurs de puces automobiles à passer aux nœuds avancés. Pour ce faire, Intel a mis en place une nouvelle équipe de conception et propose une propriété intellectuelle personnalisée et standard pour répondre aux besoins uniques des clients du secteur automobile.Le PDG d'Intel a dévoilé ses ambitions dans un communiqué de presse diffusé le 15 mars 2022 : « Nos investissements prévus sont une étape majeure à la fois pour Intel et pour l'Europe. La loi européenne sur les puces permettra aux entreprises privées et aux gouvernements de travailler ensemble pour faire progresser considérablement la position de l'Europe dans le secteur des semi-conducteurs. Cette vaste initiative stimulera l'innovation R&D en Europe et apportera une fabrication de pointe dans la région au profit de nos clients et partenaires du monde entier. Nous nous engageons à jouer un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir numérique de l'Europe pour les décennies à venir ».La structure a annoncé la première phase de son projet d'investir jusqu'à 80 milliards d'euros dans l'Union européenne au cours de la prochaine décennie tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs - de la recherche et du développement (R&D) à la fabrication en passant par les technologies d'emballage de pointe.En Allemagne, Intel va construire un nouveau « méga-site de fabrication de semi-conducteurs de pointe » pour 17 milliards d'euros. C'est le plus gros investissement de l'américain dans le plan annoncé et probablement le plus important jamais réalisé dans le pays. La construction du nouveau site allemand doit commencer au cours du premier semestre 2023. La production pourra démarrer en 2027, en attente d'approbation par la Commission européenne. Cette gigantesque usine se trouvera à Magdebourg. Cette nouvelle fonderie ne fabriquera pas seulement des produits Intel mais devrait également contribuer à la production de puces pour les clients d'Intel Foundry Services.Les nouvelles usines devraient fournir des puces utilisant les technologies de transistors de l'ère Angstrom les plus avancées d'Intel, répondant aux besoins des clients de la fonderie et d'Intel pour l'Europe et le monde dans le cadre de la stratégie IDM (fabricant d'appareils intégrés) 2.0 de l'entreprise.Ce projet doit entraîner la création de 7 000 emplois en Allemagne pour la fabrication de l'usine et 3 000 emplois permanents chez Intel lorsque l'usine sera fonctionnelle : « Au centre de l'Europe et avec les meilleurs talents, une superbe infrastructure et un écosystème existant de fournisseurs et de clients, l'Allemagne est un endroit idéal pour établir une nouvelle plaque tournante - une "silicon Junction" - pour la fabrication de puces avancées. Intel prévoit d'investir initialement 17 milliards d'euros, créant 7 000 emplois dans la construction au cours de la construction, 3 000 emplois permanents de haute technologie chez Intel et des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires chez les fournisseurs et partenaires. Intel prévoit de se référer au nouveau site sous le nom de Silicon Junction, connectant la technologie. Cette jonction de silicium servira de point de connexion pour d'autres centres d'innovation et de fabrication à travers le pays et la région ».« Intel continue également d'investir dans son projet d'expansion de Leixlip, en Irlande, en dépensant 12 milliards d'euros supplémentaires et en doublant l'espace de fabrication pour apporter la technologie de traitement Intel 4 en Europe et étendre les services de fonderie. Une fois achevée, cette expansion portera l'investissement total d'Intel en Irlande à plus de 30 milliards d'euros.« En outre, Intel et l'Italie ont entamé des négociations pour mettre en place une usine de fabrication back-end à la pointe de la technologie. Avec un investissement potentiel pouvant atteindre 4,5 milliards d'euros, cette usine créerait environ 1 500 emplois Intel, plus 3 500 emplois supplémentaires chez les fournisseurs et partenaires, avec des opérations devant démarrer entre 2025 et 2027. Intel et l'Italie ont pour objectif de faire de cette usine une première de ses genre dans l'UE avec des technologies nouvelles et innovantes. Cela s'ajouterait aux opportunités d'innovation et de croissance de la fonderie qu'Intel prévoit de poursuivre en Italie sur la base de son acquisition prévue de Tower Semiconductor. Tower a un partenariat important avec STMicroelectronics, qui possède une usine à Agrate Brianza, en Italie ».En France, l'installation de deux centres de recherche sur le plateau de Saclay doit créer 1 000 emplois en dix ans.« Autour du Plateau de Saclay, en France, Intel prévoit de construire son nouveau hub européen de R&D, créant 1 000 nouveaux emplois high-tech chez Intel, avec 450 emplois disponibles d'ici fin 2024. La France deviendra le siège européen d'Intel pour le calcul haute performance (HPC) et les capacités de conception de l'intelligence artificielle (IA). L'innovation en matière de HPC et d'IA bénéficiera à un large éventail de secteurs industriels, notamment l'automobile, l'agriculture, le climat, la découverte de médicaments, l'énergie, la génomique, les sciences de la vie et la sécurité, améliorant ainsi considérablement la vie de chaque Européen.« En outre, Intel prévoit d'établir son principal centre de conception de fonderie européenne en France, offrant des services de conception et des garanties de conception aux partenaires et clients industriels français, européens et mondiaux.« À Gdansk, en Pologne, Intel augmente son espace de laboratoire de 50*% en se concentrant sur le développement de solutions dans les domaines des réseaux de neurones profonds, de l'audio, des graphiques, des centres de données et du cloud computing. L'agrandissement devrait être achevé en 2023.« Ces investissements renforceront encore les relations de longue date d'Intel avec les instituts de recherche européens sur tout le continent, notamment l'IMEC en Belgique, l'Université technique de Delft aux Pays-Bas, le CEA-Leti en France et les instituts Fraunhofer en Allemagne. Intel développe également des partenariats passionnants en Italie avec Leonardo, INFN et CINECA pour explorer de nouvelles solutions avancées dans le HPC, la mémoire, les modèles de programmation logicielle, la sécurité et le cloud.« Au cours de la dernière décennie en Espagne, le Barcelona Supercomputing Center et Intel ont collaboré sur l'architecture exascale. Maintenant, ils développent une architecture zettascale pour la prochaine décennie. Le centre de calcul intensif et Intel prévoient d'établir des laboratoires communs à Barcelone pour faire progresser l'informatique. ».La société est persuadée que ses plans d'investissement européens ambitieux auront des effets positifs sur l'ensemble des industries et des États membres; selon elle, le renforcement des capacités de fabrication et des capacités de R&D à cette échelle créera un cercle vertueux d'innovation.Intel est présent en Europe depuis plus de 30 ans et emploie actuellement environ 10 000 personnes dans toute l'UE. Au cours des deux dernières années, Intel a dépensé plus de 10 milliards d'euros auprès de fournisseurs européens. Alors qu'Intel s'efforce de rééquilibrer l'approvisionnement en silicium à l'échelle mondiale, ces dépenses devraient presque doubler d'ici 2026.Les plans d'investissement d'Intel accéléreront les capacités de conception de puces de pointe, stimuleront l'industrie européenne des fournisseurs de matériaux et d'équipements et serviront la solide base de clients de tous les secteurs en Europe. De plus, les investissements attireraient des milliers d'ingénieurs et de techniciens supplémentaires, élargissant ainsi le bassin d'innovateurs, d'entrepreneurs et de visionnaires qui feront progresser l'avenir numérique et vert de l'Europe.« Un écosystème européen de semi-conducteurs à la pointe de la technologie soutiendra la transition verte et contribuera à la réalisation du Green Deal européen. Des puces plus efficaces peuvent réduire la consommation d'énergie de la prochaine vague de matériel numérique tout en pilotant des solutions HPC et AI. En 2020, Intel a présenté sa stratégie RISE 2030 et ses objectifs de responsabilité d'entreprise pour accélérer l'intégration de pratiques responsables, inclusives et durables au cours de cette décennie. Conformément aux objectifs climatiques de l'UE, Intel est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de développement durable à l'horizon 2030, notamment en obtenant une utilisation positive nette de l'eau en conservant, recyclant et récupérant l'eau, et en finançant des projets locaux d'approvisionnement en eau qui restaurent plus d'eau douce qu'elle n'en consomme. De plus, Intel alimentera ses opérations de fabrication mondiales avec 100 % d'énergie renouvelable et atteindra zéro déchet total dans les décharges ».La société s'attend à ce que l'expansion soit en partie financée par de généreuses subventions de l'État, mais a averti les investisseurs que la frénésie des dépenses aurait un impact sur les bénéfices à court terme.Source : Intel