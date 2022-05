La croissance du marché sera également stimulée par la forte pénétration du haut débit et le nombre croissant de réseaux domestiques sans fil, même si les préoccupations des consommateurs en matière de confidentialité, de sécurité, de coûts et d'interopérabilité limiteront le développement du marché dans un avenir prévisible.", a déclaré Adam Wright, analyste de recherche principal, Internet of Things : Consumer. "".L'Amérique du Nord a détenu la plus grande part des expéditions unitaires en 2021 et a connu une croissance de 11,4 % d'une année sur l'autre. La région Asie/Pacifique était le deuxième segment le plus important en termes de volume d'expéditions avec 31 % des expéditions et a connu un taux de croissance de 10,8 % d'une année sur l'autre. L'Europe occidentale et l'Amérique latine ont affiché une croissance solide de 14,8 % et 11,2 % respectivement.", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les trackers de la mobilité et des appareils grand public d'IDC. "."Les appareils de divertissement vidéo en réseau - tels que les téléviseurs intelligents, les bâtons de streaming et les décodeurs connectés à Internet - ont détenu le plus grand volume d'expéditions avec une part de 34,7 % et ont augmenté de 4,8 % en glissement annuel en 2021. Les appareils d'éclairage intelligents devraient être la catégorie d'appareils à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,6 % sur cinq ans. Le moteur de la croissance du marché au niveau mondial est la hausse de la pénétration du haut débit, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation croissante des consommateurs aux dispositifs domestiques intelligents et aux économies, à la commodité et à l'efficacité énergétique qu'ils peuvent offrir.Qu'en pensez-vous ?