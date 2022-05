Un disque dur (HHD) est un dispositif de stockage de données non volatile. Le terme "non-volatile" fait référence aux dispositifs de stockage qui conservent les données stockées lorsqu'ils sont éteints. Mais la capacité des HDD a évolué relativement lentement au fil des ans. Les disques de 20 To étaient la précédente "grande cible" de l'industrie du stockage, les plans de lancement des disques de cette capacité datant de 2017. À l'époque, Seagate avait déclaré qu'il souhaitait en commercialiser un d'ici 2019, mais il a fallu attendre l'année suivante pour qu'ils soient commercialisés, la production de masse devant commencer en 2021.La prochaine étape est bien évidemment les disques durs de 30 To. Showa Denko, l'entreprise japonaise qui fabrique les plateaux présents dans les disques durs et qui contiennent toutes vos données, a annoncé cette semaine qu'elle prévoyait de réaliser un disque dur nearline ayant une capacité de stockage de plus de 30 To d'ici la fin de 2023. Cette déclaration suggère qu'elle fournira des plateaux d'une capacité de stockage supérieure à 3 To, dans le courant de l'année 2023, à des partenaires tels que Toshiba, Seagate et Western Digital, qui produiront ensuite les disques durs, en ciblant les hyperscaleurs et les opérateurs de centres de données.On peut s'attendre à ce que certains d'entre eux se retrouvent dans les NAS et les disques durs externes de 3,5 pouces, mais ce ne seront pas les principaux marchés visés, car les performances seront probablement optimisées pour une utilisation proche de la ligne. « Showa Denko a commencé à expédier des supports de disque dur de 3,5 pouces (supports HD) nouvellement développés pour être utilisés dans les disques durs de 26 téraoctets, qui ont la plus grande capacité de stockage jamais produite par l'industrie des disques durs », a déclaré Showa Denko dans un billet de blogue publié sur son site Web jeudi.Selon la société, les nouveaux supports HD prennent en charge l'enregistrement magnétique assisté par l'énergie et l'enregistrement magnétique à bardeau (shingled magnetic recording - SMR). « Ainsi, les nouveaux supports HD ont ouvert la voie à l'ère des supports HD ayant une densité d'enregistrement de 1 To/in2 ou plus, et nous avons réussi à combiner la technologie de production de cristaux fins de substance magnétique avec la technologie d'amélioration de l'endurance du cycle de réécriture sur la surface des supports HD, tout en maintenant la compatibilité avec l'enregistrement magnétique à bardeau », explique Showa Denko.« Nous allons accélérer le développement de nouveaux supports HD et visons à réaliser des disques durs nearline ayant une capacité de stockage de plus de 30 To d'ici la fin de 2023 », a ajouté la société. Si le consommateur moyen n'a probablement pas besoin d'un disque dur d'une telle capacité, les fournisseurs de service de cloud computing et d'autres géants de la technologie peuvent utiliser ces disques durs avec une capacité plus grande pour stocker davantage de données dans un espace plus réduit, ce qui pourrait contribuer à faire baisser le coût des services de stockage en cloud pour les utilisateurs finaux.Selon Showa Denko, la prolifération des services cloud et l'augmentation du contenu vidéo ont entraîné une demande de disques durs de plus grande capacité dans les centres de données où sont stockées les données. « Nous avons rapidement lancé sur le marché des produits de classe mondiale dans le domaine des supports, un élément clé qui détermine la capacité d'enregistrement des disques durs. En tant que premier fabricant mondial de supports dédiés, nous continuerons à soutenir l'économie des données en expansion en réalisant des disques durs de plus grande capacité sous la devise "Best in Class" », a-t-elle déclaré.Source : Showa Denko Quel est votre avis sur le sujet ?