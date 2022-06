Inconvénients des SSD par rapport aux disques durs

Les puces de mémoire flash ont un nombre limité de cycles d'écriture , ce qui fait que l'ensemble de l'unité a une capacité limitée en termes de volume total de données écrites (la lecture n'est pas affectée par ce problème.) Les disques durs (bien que pouvant tomber en panne à tout moment) n'ont pas cette limitation. A priori : si le substrat magnétique est de bonnes qualités, il peut être réécrit pratiquement à l'infini. Même si l'évolution de la technologie tend à réduire l'impact concret de cet inconvénient dans le cadre d'une utilisation conventionnelle (pour les modèles commercialisés après 2015 ; on peut considérer que l'obsolescence technologique sera atteinte bien avant la limite des cycles d'écriture), cela fait que les disques durs restent mieux adaptés aux tâches impliquant l'écriture constante de gros volumes de données (par exemple : serveurs de sauvegarde, vidéosurveillance) ;

, notamment en cas de coupure inopinée de l'alimentation électrique ; les modèles récents intègrent des technologies atténuant voire supprimant cette vulnérabilité ; le rapport capacité/prix reste à l'avantage des disques durs, même si cet écart tend à se resserrer d'année en année (depuis le début des années 2010 et tout particulièrement depuis les inondations en Thaïlande fin 2011, ayant considérablement affecté les volumes de production au niveau mondial et entraîné d'importantes restructurations. Les prix des disques durs stagnent ou diminuent très légèrement, tandis que les prix des SSD baissent rapidement du fait d'une évolution rapide de la technologie et des capacités).

RAM : 4 gigaoctets (Go) ou plus ;

TPM : Trusted Platform Module (TPM) version 2.0;

Micrologiciel système : UEFI, compatible avec Secure Boot ;

Carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0 ;

Affichage : affichage haute définition (720p), écran de 9 pouces ou plus, 8 bits par canal de couleur ;

Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC) ;

Stockage : 64 Go* ou plus d'espace de stockage disponible sont nécessaires pour installer Windows 11. Un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire pour télécharger les mises à jour et activer certaines fonctionnalités ;

64 Go* ou plus d'espace de stockage disponible sont nécessaires pour installer Windows 11. Un espace de stockage supplémentaire peut être nécessaire pour télécharger les mises à jour et activer certaines fonctionnalités ; Connexion Internet : une connexion Internet est nécessaire pour effectuer les mises à jour, et pour télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. L'édition familiale de Windows 11 nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation.

Ces actions de Microsoft ne sont pas accompagnées d'exigences fermes en matière de SSD pour les PC Windows 11, et les OEM auraient repoussé les échéances. Un représentant de Dell a souligné que presque tous ses systèmes sont déjà équipés de disques SSD, mais il n'a pas pu confirmer ou infirmer les affirmations de l'analyste.Notons qu’un SSD (de l'anglais solid-state drive), est un matériel informatique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash. N'ayant aucune pièce mécanique en mouvement, un SSD est matériellement plus résistant qu'un disque dur ; en effet, les plateaux de ces derniers sont de plus en plus souvent en verre depuis 2003 (quoique encore très souvent en alliages d'aluminium), mais surtout, du fait que cette technologie implique l'interaction mécanique entre éléments de stockage (plateaux) et éléments d'accès (têtes de lecture/écriture), des chocs même légers peuvent entraîner des égratignures de la surface magnétique, ou une détérioration des éléments d'accès, donc des pertes de données voire une panne définitive.A contrario, les SSD sont dépourvus d'éléments mobiles, ce qui leur confère une résistance aux chocs et aux vibrations bien supérieure. Les SSD surclassent par ailleurs les disques durs au niveau des performances (débit, latence négligeable, consommation électrique).Les SSD ont des inconvénients par rapport aux disques durs :La majorité des nouveaux systèmes, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau ou d'ultrabooks haut de gamme, sont équipés de disques de démarrage SSD et ce, depuis des années. Certains types de stockage à semi-conducteurs sont meilleurs que d'autres. Un stockage eMMC bon marché dans un ordinateur portable bon marché sera loin d'être aussi rapide que le SSD NVMe le moins cher. Cependant, de nos jours, seuls les ordinateurs de bureau les plus économiques utilisent encore des disques durs comme stockage principal.Microsoft maintiendrait également des exigences pour les fabricants de PC qui sont différentes des exigences du système de base de Windows. Les fabricants étaient tenus de livrer et d'activer des fonctionnalités telles que Secure Boot et un module de plateforme de confiance,TPM (Trusted Platform Module), pendant des années avant que Windows 11 ne commence à les exiger pour toutes les installations de Windows. Microsoft a annoncé que Windows 11 nécessitera des puces TPM sur les appareils existants et nouveaux. Les puces TPM fonctionnent en offrant une protection au niveau du matériel au lieu du logiciel uniquement. Elles peuvent être utilisées pour chiffrer des disques à l'aide de fonctionnalités Windows telles que bitLocker, ou pour empêcher les attaques par dictionnaire de mots de passe. Les puces TPM 1.2 existent depuis 2011, mais elles n'ont généralement été largement utilisées que dans les ordinateurs portables et de bureau professionnels gérés par l'informatique. Microsoft veut apporter le même niveau de protection à tous ceux qui utilisent Windows.En d'autres termes, même si les fabricants de PC ne peuvent pas vendre un ordinateur avec un disque dur à disques rotatifs comme disque de démarrage, il est moins probable que Windows refuse de s'installer sur un disque dur de ce type si l’utilisateur en a besoin pour une raison quelconque. La configuration système actuellement requise pour Windows 11 stipule une capacité de stockage de 64 Go ou plus, mais ne précise pas quel type de stockage utiliser. En effet, pour installer ou mettre à niveau vers Windows 11, les appareils doivent répondre à la configuration matérielle minimale suivante :Les systèmes qui utilisent encore des disques durs sont en grande majorité des modèles de 1 To. Étant donné qu'un disque dur de 1 To de bonne marque et un SSD d'entrée de gamme de 250 ou 500 Go coûtent tous entre 40 et 50 dollars, les fabricants devraient au moins pouvoir passer à la vitesse supérieure sans augmenter les prix (bien que la tarification des composants de PC par les fabricants soit différente de celle des utilisateurs finaux).Selon certains analystes, échanger cette capacité contre des vitesses considérablement accrues serait la bonne décision à prendre pour la plupart des gens. Le vice-président de Trendfocus, John Chen, explique que pour remplacer un disque dur de 1 To, il faut passer à un SSD de 256 Go à bas prix, ce que les OEM ne considèrent pas comme une capacité suffisante pour la plupart des utilisateurs. À l'inverse, le passage à un SSD de 512 Go serait contraire au budget des machines bas de gamme dont le prix est strictement limité.« La date d'introduction initiale, basée sur nos discussions avec les OEM, devait être cette année, mais elle a été repoussée à l'année prochaine (au second semestre, je crois, mais je ne suis pas certain de la date exacte) , a déclaré Chen. Les OEM essaient de négocier un certain niveau de report (transition vers les marchés émergents en 2024, ou transition vers les ordinateurs de bureau en 2024), mais les choses sont encore en mouvement. »La majorité des PC des marchés développés ont déjà effectué la transition vers les SSD pour les lecteurs de démarrage, mais il existe des exceptions. Chen note qu'il est possible que Microsoft fasse quelques exceptions, mais le cabinet prédit que les PC de bureau à double disque et les ordinateurs portables de jeu dotés à la fois d'un SSD pour le disque de démarrage et d'un disque dur pour le stockage de masse seront les seuls PC de masse dotés d'un disque dur.Source : TrendfocusQuel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre l'abandon des disques durs dans les PC au profit des disques SSD ?