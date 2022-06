Alors que l'industrie technologique est confrontée à une pénurie sans précédent de semiconducteurs depuis plus de deux ans, les dépenses des mineurs d'Ethereum en matière de GPU continuent d'augmenter. La société d'analyse Bitpro Consulting a récemment publié une estimation de ces dépenses en ne prenant en compte que les achats de ces deux dernières années. En moyenne, un GPU coûtait 1 056 dollars par unité en 2021, alors qu'il ne coûtait qu'un tiers de ce prix en 2019. Les analystes ont rapport au début de l'année que les ventes de GPU ont totalisé environ 51,8 milliards de dollars pour toute l'année 2021.Selon le rapport de Bitpro Consulting, il semble que les mineurs d'Ethereum aient épuisé environ 10 % de l'offre totale de GPU pendant la bulle des cryptomonnaies de ces deux dernières années. En effet, lorsque le prix de l'Ethereum a fortement augmenté en octobre-novembre 2020, des millions de personnes ont commencé à miner des pièces d'Ethereum pour gagner de l'argent facile. Ils ont utilisé des cartes graphiques achetées au détail, et leurs achats ont coïncidé avec la montée en flèche de la demande des joueurs, car AMD et Nvidia ont sorti des cartes très compétitives de la série Radeon RX 6000 et GeForce RTX 30 à la fin de 2020.La demande des joueurs et des mineurs a dépassé l'offre, si bien que les prix ont explosé. C'est pourquoi les prix de vente moyens des GPU, qui étaient déjà élevés fin 2020 en raison de l'essor du jeu sur PC pendant la pandémie de la Covid-19, ont atteint des niveaux sans précédent. Selon un rapport sur l'évolution du prix des GPU, au premier trimestre 2021, une carte graphique haut de gamme, dont le MSRP (manufacturer's suggested retail price - prix de détail suggéré par le fabricant) est de 649 dollars ou plus, coûtait en moyenne 1 358 dollars, tandis que le prix de vente moyen d'un GPU de niveau inférieur était de 1 062 dollars.En basant sur le prix moyen approximatif d'une carte graphique en 2021 et le montant que les mineurs ont dépensé pour les GPU, Bitpro Consulting estime que les mineurs d'Ethereum ont consommé environ 14,2 GPU du quatrième trimestre de 2020 à la fin du premier trimestre de 2022. La société d'analyse ajoute néanmoins que ce montant n'est pas tout à fait exact, car certains mineurs ont utilisé des cartes spéciales (non comptabilisées par le rapport) pour l'extraction de l'Ethereum, tandis que d'autres ont utilisé des ordinateurs portables de jeu pour miner. Le nombre réel de GPU utilisés par les fermes minières pourrait donc être différent.Toutefois, le rapport indique que le montant de 14,2 millions de dollars est significatif étant donné qu'il s'agit de six trimestres où le minage d'Ethereum a prospéré. En fait, du quatrième trimestre 2020 au premier trimestre 2022, environ 73,55 millions de GPU discrets de bureau auraient été livrés. Si l'on garde à l'esprit qu'aujourd'hui, le marché des GPU autonomes se répartit à peu près à parts égales entre les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, il semble qu'Ethereum ait consommé environ 10 % de la production totale de GPU discrets entre le quatrième trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2022.Cependant, Bitpro Consulting indique qu'il est encore plus difficile de quantifier le nombre de GPU utilisés à la fois pour les jeux et le minage. La valeur de l'Ethereum a chuté de 70 % cette année et selon les analystes, il est peu probable que quiconque achète une écurie de nouvelles cartes graphiques pour miner de l'Ethereum. Les personnes qui ont acheté leurs cartes et leurs plateformes assez tôt auraient probablement réalisé de gros bénéfices lorsque l'Ethereum était à son apogée. Mais ceux qui ont commencé à miner l'année dernière pourraient attendre des mois, voire des années, avant de récupérer leurs investissements.En outre, les analystes indiquent que l'effondrement du prix du bitcoin devrait également favoriser la baisse des prix des GPU. De récents rapports ont révélé que les prix des cartes graphiques neuves et d'occasion continuent de baisser, après leurs pics de prix fin 2021 et début 2022. Il serait désormais possible d'acheter des GPU de la dernière génération à des prix qui auraient semblé être des aubaines il y a six mois ou un an. Les GPU Nvidia GeForce RTX série 3000 de milieu de gamme se vendraient toujours au MSRP ou légèrement au-dessus. Les prix des GPU d'occasion seraient également en baisse constante.Entre le 1er juin et le 15 juin, les prix eBay des GPU d'occasion auraient chuté en moyenne de 10 %, car certains mineurs de cryptomonnaie auraient cherché à réduire leurs pertes en vendant leur matériel. Cela serait en train de se produire alors même que les logiciels de minage commencent à trouver des moyens de contourner les protections LHR limitant le taux de hachage de Nvidia. Enfin, les GPU d'occasion pourraient devenir encore moins cher, car le minage du bitcoin et de l'Ethereum est de moins en moins rentable.« En raison d'une baisse significative du prix du bitcoin au cours des derniers mois, le minage est devenu moins rentable. Pour certains mineurs de bitcoins, il pourrait même être non rentable en ce moment », a déclaré la plateforme d'analyse des cryptomonnaies CryptoRank dans un récent rapport. Du côté de l'Ethereum, la rentabilité du minage a baissé en raison du passage de l'algorithme de la preuve de travail (proof of work) à l'algorithme de la preuve d'enjeu (proof of stake).Le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu réduira fortement la consommation d'énergie et laissera certaines technologies coûteuses à la recherche de nouvelles utilisations. Ce qui devrait augmenter le nombre de GPU d'occasion disponibles sur le marché.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des dépenses en GPU des mineurs d'Ethereum sur ces deux dernières années ?Que pensez-vous de la baisse progressive des prix des GPU ?Selon vous, quels sont les autres facteurs qui pourraient stimuler la baisse des prix des GPU ?