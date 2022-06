Alors que les États-Unis pensaient punir la Chine en interdisant à des entreprises comme Huawei d'importer des technologies américaines, de nouvelles statistiques montrent que ces sanctions pourraient bien avoir eu l'effet contraire. Au lieu de cela, les sanctions américaines de ces dernières années auraient largement stimulé la croissance de l'industrie chinoise des puces. Selon un récent rapport sur le sujet, cette croissance "suralimentée" souligne la façon dont les tensions entre Washington et Pékin transforment l'industrie mondiale des semiconducteurs, qui selon les estimations, représente un marché d'environ 550 milliards de dollars.Pour rappel, en 2019, les États-Unis ont commencé à restreindre les ventes de technologies américaines, en particulier les puces, à Huawei, faisant perdre à la société chinoise la première place sur la liste des plus grands fabricants de smartphones. Mais dès 2020, ces restrictions, mises en place par l'ex-administration Trump, se sont rapidement étendues aux entreprises chinoises telles que Semiconductor Manufacturing International et Hangzhou Hikvision Digital Technology, ce qui a réussi à contenir leur croissance. Mais parallèlement, ces sanctions ont alimenté un boom de la fabrication et de l'approvisionnement chinois en puces.Ce secteur joue un rôle démesuré dans tous les domaines, de la défense à l'avènement de technologies futures comme l'IA et les voitures autonomes. Selon les nouvelles données, les actions de sociétés chinoises comme Cambricon Technologies ont plus que doublé depuis leur point bas de cette année, mais les analystes estiment qu'il y a encore de la place pour la croissance. Pékin devrait orchestrer des milliards de dollars d'investissements dans le secteur dans le cadre de programmes ambitieux tels que son projet "Little Giants". Selon les autorités chinoises, ce projet vise à soutenir et à financer les champions nationaux de la technologie.Il vise également à encourager les tactiques d'"achat en Chine" pour contourner les sanctions américaines. En outre, la montée en puissance des noms locaux aurait attiré l'attention de certains des clients les plus exigeants. Par exemple, Apple aurait envisagé de faire de Yangtze Memory Technologies son dernier fournisseur de mémoire flash pour l'iPhone. « La plus grande tendance sous-jacente est la quête d'autosuffisance de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement, catalysée par les blocages liés à la Covid », a déclaré Phelix Lee, analyste de Morningstar, une entreprise de gestion d'actifs basée à Chicago, aux États-Unis.« Dans un contexte de blocage, les clients chinois qui utilisent principalement des semiconducteurs importés doivent trouver des alternatives locales pour assurer le bon déroulement des opérations », a-t-elle ajouté. Selon le rapport, au cœur des ambitions de Pékin se trouve l'impulsion de se sevrer d'un rival géopolitique et de plus de 430 milliards de dollars de puces importées en 2021. Selon l'association industrielle SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), l'année dernière, la Chine aurait augmenté de 58 % les commandes d'équipements de fabrication de puces auprès de fournisseurs étrangers.Pendant ce temps, les usines locales augmentaient leur capacité. Cette évolution stimulerait à son tour l'activité locale. Selon l'Association chinoise de l'industrie des semiconducteurs, le chiffre d'affaires total des fabricants et concepteurs de puces basés en Chine a bondi de 18 % en 2021 pour atteindre un record de plus de 1 000 milliards de yuans (150 milliards de dollars). La pénurie de puces qui réduit la production des plus grands fabricants mondiaux de voitures et d'électronique grand public jouerait également en faveur des fabricants locaux de puces, en aidant les fournisseurs chinois à accéder plus facilement au marché international.En outre, SMIC et Hua Hong Semiconductor Ltd, les plus grands fabricants de puces sous contrat, auraient maintenu leurs usines basées à Shanghai à presque plein régime, même si la résurgence de l'épidémie de la Covid-19 paralyse les usines et la logistique dans toute la Chine. Avec l'aide des autorités locales, des vols cargo en provenance du Japon auraient livré des matériaux et des équipements essentiels aux usines de puces alors que la ville était sous confinement. SMIC a récemment annoncé une hausse de 67 % de ses ventes trimestrielles, dépassant ainsi ses rivaux GlobalFoundries Inc. et TSMC.Les revenus de Shanghai Fullhan Microelectronics auraient augmenté de 37 % en moyenne en raison de la forte demande de produits de surveillance. Le concepteur de puces vidéo s'est engagé à se développer dans les véhicules électriques et l'IA après avoir obtenu la désignation de "Little Giant". Et le développeur d'outils de conception Primarius Technologies aurait annoncé avoir doublé ses ventes en moyenne au cours des quatre derniers trimestres, affirmant avoir développé un logiciel pouvant être utilisé pour la fabrication de puces de 3 nanomètres.Mettant de côté les préoccupations relatives à la rentabilité à long terme, Lee de Morningstar a déclaré que l'augmentation agressive de la capacité des acteurs chinois renforcera leur présence au niveau mondial. « Il ne fait aucun doute que les fabricants chinois de puces peuvent augmenter leurs revenus au cours des prochaines années grâce aux voitures, à l'électronique grand public et à d'autres appareils », a-t-il déclaré. Si les sanctions américaines à l'égard des entreprises chinoises ont stimulé la production de puces dans l'Empire du Milieu, l'on estime que les sanctions contre la Russie pourraient aussi servir de leçon la Chine.À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Washington a annoncé des restrictions à l'exportation qui obligeront les entreprises fabriquant des articles de haute et de basse technologie à l'étranger avec des outils américains à demander une licence aux États-Unis avant de les expédier en Russie. AMD et Intel auraient suspendu leurs livraisons de processeurs à usage industriel à la Russie, et TSMC pourrait leur emboîter le pas. Ces restrictions concernent un large éventail de produits technologiques locaux, notamment les semiconducteurs, mais aussi de biens fabriqués à l'étranger à partir de technologies américaines.Des analystes ont indiqué cette année que les vastes restrictions imposées à la Russie pour bloquer son accès aux exportations mondiales de produits allant des puces aux ordinateurs et à l'électronique sont susceptibles d'accélérer les efforts de la Chine pour devenir autonome dans le secteur des semiconducteurs. Les fabricants chinois de puces ont déclaré que la Chine va probablement "regarder et apprendre" des sanctions et de leur impact sur la Russie. D'autres statistiques indiquent qu'au cours des dix dernières années, la Chine, premier importateur mondial de puces, a injecté des fonds dans des projets tels que l'initiative "Made in China 2025".Elle prévoirait une autosuffisance de 70 % en composants de base pour les technologies critiques d'ici le milieu de la décennie. La Chine, comme la Russie, manque encore de capacités de fabrication de puces avancées, mais l'un de ses principaux objectifs politiques à long terme est d'établir l'indépendance et l'autosuffisance dans l'industrie des semiconducteurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la forte croissance de l'industrie chinoise des puces ?Selon vous, les sanctions américaines ont-elles eu l'effet escompté ou se sont-elles finalement avérées inefficaces ?Pensez-vous que les fabricants chinois de puces pourraient surclasser les leaders mondiaux comme Intel et TSMC à l'avenir ?