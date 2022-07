Les principales entreprises américaines de puces électroniques se sont montrées favorables à un ensemble de subventions à l'industrie des puces électroniques, malgré les préoccupations antérieures selon lesquelles la législation en attente d'un vote au Sénat bénéficie de manière disproportionnée au géant Intel. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré lundi aux législateurs qu'un vote pourrait avoir lieu dès aujourd'hui sur un ensemble réduit de projets de loi visant à soutenir l'industrie américaine des puces électroniques, après que les législateurs démocrates les ont séparés d'un projet de loi plus important et plus controversé.Les projets de loi visent à rendre les États-Unis plus compétitifs face à une Chine en pleine expansion, dont l'industrie des puces s'est développée rapidement au cours des cinq dernières années pour représenter près de 10 % des ventes mondiales. Ces mesures comprennent 52 milliards de dollars de subventions et un crédit d'impôt à l'investissement pour stimuler l'industrie manufacturière américaine. Le sénateur républicain John Cornyn a tweeté dimanche que les travaux sur le projet de loi ont un "feu vert" après que les démocrates ont réduit leurs ambitions pour les projets de loi sur les dépenses sans rapport.Les projets de loi bénéficient d'un soutien bipartisan. Cependant, un désaccord est apparu la semaine dernière au sein même de l'industrie des puces. Certains acteurs craignent que le libellé final de la législation n'apporte un soutien disproportionné aux fabricants comme Intel et qu'il ne soutienne guère les concepteurs de puces comme AMD, Qualcomm et Nvidia. En effet, Intel, ainsi que des entreprises comme Texas Instruments et Micron Technology inc., conçoit et fabrique ses propres puces. Ces entreprises bénéficieront des subventions du projet de loi CHIPS Act pour construire des usines.Dans le cadre d'une autre mesure appelée FABS Act, ces entreprises bénéficieront également d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'achat d'outils destinés à être utilisés dans leurs usines. Au début de l'année, Intel a déclaré qu'il dépenserait 20 milliards de dollars pour une usine dans l'Ohio, après avoir posé la première pierre de deux nouvelles usines en Arizona l'année dernière. Par contre, AMD, Qualcomm et Nvidia conçoivent leurs propres puces, mais font appel à des partenaires pour les fabriquer. De ce fait, ils ne bénéficieront pas directement de subventions pour construire des usines ou d'aides fiscales pour les outils.Pour cela, ils soutiennent une nouvelle version du FABS Act introduite à la Chambre des représentants des États-Unis, qui contient à la fois le crédit d'impôt pour la fabrication et un crédit d'impôt pour les activités de conception de puces qui leur profiterait directement. Cette version du FABS Act - qui plaît davantage à un plus grand nombre d'acteurs de l'industrie des puces - est celle que la Semiconductor Industry Association (SIA), qui représente les fabricants de puces américains, a appelé les législateurs à adopter. L'association a déclaré qu'elle souhaite que toutes les entreprises bénéficient du même traitement.« Nous sommes encouragés par le fait que la législation progresse et nous continuons à soutenir l'adoption de 52 milliards de dollars d'investissements dans le cadre du projet de loi CHIPS Act et d'un crédit d'impôt à l'investissement dans le cadre du projet de loi FABS Act pour la fabrication et la conception », a déclaré l'association vendredi. La législation actuelle du Sénat ne prévoit pas de crédit d'impôt pour la conception. Un porte-parole de la SIA a déclaré lundi que les principales sociétés de conception de puces avaient fait savoir à l'association qu'elles ne prévoyaient pas de s'opposer au projet de loi sur cette question.Cela dit, un porte-parole d'AMD a déclaré lundi que la société soutenait la législation actuelle. Nvidia a refusé de commenter, et Qualcomm et Intel n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Selon des personnes proches du dossier, l'absence d'un crédit d'impôt pour la conception de puces a incité certaines entreprises américaines, qui ont demandé à ne pas être nommées par crainte d'un retour de bâton de la part de l'industrie et du gouvernement, à débattre de leur soutien au projet de loi du Sénat si le texte final qui est soumis à l'assemblée ne comporte pas de crédit d'impôt pour les activités de conception.« Vous avez Intel qui pourrait obtenir 20 milliards de dollars avec le CHIPS Act en plus de 5 ou 10 milliards de dollars avec le FABS Act. Donc 30 milliards de dollars vont à votre concurrent direct, et vous ne recevez pas un centime ? Cela va causer des problèmes sur le marché », a déclaré une personne dans une entreprise qui a débattu de sa position sur le projet de loi, s'exprimant sous couvert d'anonymat parce que la personne n'était pas autorisée à parler à la presse. « Cela va profiter à quelques entreprises seulement », s'insurge une personne d'une deuxième entreprise. Elle non plus n'était pas autorisée à parler à la presse.Les États-Unis cherchent à reprendre de l'avance sur la Chine, car l'industrie chinoise des semiconducteurs s'est considérablement développée ces dernières années, une croissance qui aurait été stimulée par les sanctions américaines contre les entreprises chinoises. Selon un rapport sur le sujet, les actions de sociétés chinoises comme Cambricon Technologies ont plus que doublé cette année, mais les analystes estiment qu'il y a encore de la place pour la croissance. Pékin devrait orchestrer des milliards de dollars d'investissements dans le secteur dans le cadre de programmes ambitieux tels que son projet "Little Giants".Selon les autorités chinoises, ce projet vise à soutenir et à financer les champions nationaux de la technologie. Il vise également à encourager les tactiques d'"achat en Chine" pour contourner les sanctions américaines. En outre, la montée en puissance des noms locaux aurait attiré l'attention de certains des clients les plus exigeants. Par exemple, Apple aurait envisagé de faire de Yangtze Memory Technologies son dernier fournisseur de mémoire flash pour l'iPhone. Selon le rapport, au cœur des ambitions de Pékin se trouve l'impulsion de se sevrer d'un rival géopolitique et de plus de 430 milliards de dollars de puces importées en 2021.Selon l'association industrielle SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), en 2021, la Chine aurait augmenté de 58 % les commandes d'équipement de fabrication de puces auprès de fournisseurs étrangers. Pendant ce temps, les usines locales augmentaient leur capacité. Cette évolution stimulerait à son tour l'activité locale. Selon l'Association chinoise de l'industrie des semiconducteurs, le chiffre d'affaires total des fabricants et concepteurs de puces basés en Chine a bondi de 18 % en 2021 pour atteindre un record de plus de 1 000 milliards de yuans (150 milliards de dollars).La pénurie de puces qui réduit la production des plus grands fabricants mondiaux de voitures et d'électronique grand public jouerait en outre en faveur des fabricants locaux de puces, en aidant les fournisseurs chinois à accéder plus facilement au marché international. SMIC a récemment annoncé une hausse de 67 % de ses ventes trimestrielles, dépassant ainsi ses rivaux GlobalFoundries et TSMC. Les revenus de Shanghai Fullhan Microelectronics auraient augmenté de 37 %. Le concepteur de puces vidéo s'est engagé à se développer dans les véhicules électriques et l'IA après avoir obtenu la désignation de "Little Giant".Et le développeur d'outils de conception Primarius Technologies aurait annoncé avoir doublé ses ventes en moyenne au cours des quatre derniers trimestres, affirmant avoir développé un logiciel pouvant être utilisé pour la fabrication de puces de 3 nanomètres. « La plus grande tendance sous-jacente est la quête d'autosuffisance de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement, catalysée par les blocages liés à la Covid », a déclaré Phelix Lee, analyste de Morningstar, une entreprise de gestion d'actifs basée à Chicago, aux États-Unis.Quel est votre avis sur le sujet ?