La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan cette semaine et a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le président de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), le premier fabricant de puces électroniques sous contrat au monde. Selon plusieurs sources, les discussions entre Pelosi et Mark Liu ont porté sur la loi américaine Chips and Science Act, qui a été approuvée par la Chambre des représentants et le Sénat américains la semaine dernière. Une information confirmée par Ker Chein-Ming, commissaire en chef du Parti démocratique progressiste au pouvoir au Parlement de Taïwan.Seulement, Pékin considère la nouvelle législation américaine comme un plan de Washington visant à affaiblir le rôle de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de semiconducteurs. Qualifiée d'encombrante par certains, la visite de Pelosi semble avoir exacerbé un différend de longue date sur la souveraineté de l'île - avec des implications potentiellement massives pour les fournitures de technologies grand public. Cela a en effet attisé l'ire de Pékin, qui a enclenché des manœuvres militaires au large des côtes de Taïwan et a pris des sanctions économiques à l'encontre de l'île, interdisant notamment les exportations de sable naturel.En effet, le sable naturel est un élément clé entrant dans la fabrication des semiconducteurs. Et en raison de cette escalade des tensions, Taïwan craint plus que jamais d'être envahi par la Chine. Cependant, TSMC a attiré l'attention sur le fait que personne ne sortirait gagnant si une telle confrontation devait avoir lieu. « La guerre ne fait pas de gagnants, tout le monde est perdant », a déclaré Mark Liu, président de TSMC. Il a ajouté que, "si Taïwan était envahi par la Chine, l'usine du fabricant de puces ne pourrait pas fonctionner, car elle dépend des chaînes d'approvisionnement mondiales". « Personne ne peut contrôler TSMC par la force », affirme-t-il.« Si vous prenez une force militaire ou une invasion, vous rendrez l'usine TSMC non opérationnelle. Parce que c'est une installation de fabrication si sophistiquée, elle dépend de la connexion en temps réel avec le monde extérieur, avec l'Europe, avec le Japon, avec les États-Unis, des matériaux aux produits chimiques aux pièces de rechange aux logiciels d'ingénierie et au diagnostic », a ajouté Liu. TSMC fabrique des puces électroniques pour presque toutes les grandes entreprises technologiques au monde et détient plus de 50 % du marché mondial des puces. Un arrêt complet de l'usine pourrait être catastrophique pour l'industrie technologique.Des experts estiment que, si TSMC est incapable de produire des puces à son rythme actuel, cela pourrait affecter la disponibilité de certains appareils technologiques populaires dès Noël - bien que les effets les plus importants soient susceptibles d'être ressentis l'année prochaine. Ben Barringer, analyste de recherche chez Quilter Cheviot, une société de gestion d'investissements, a déclaré que le gouvernement chinois chercherait probablement à préserver TSMC et "la matière grise qui la sous-tend" s'il prenait le contrôle de l'île, afin d'obtenir un avantage sur les fabricants de semiconducteurs basés aux États-Unis et en Corée du Sud.Mais Barringer estime en outre qu'il pourrait y avoir des interventions non armées de la part de la Chine, telles que des blocus potentiels. « Bien que cela n'empêcherait pas TSMC de fonctionner, cela limiterait ce qu'elle pourrait réaliser et retarderait potentiellement toute avancée technologique », a-t-il déclaré. Simon Thomas, PDG de la société britannique d'électronique Paragraf, a déclaré que l'état actuel des choses crée un climat d'incertitude sur la chaîne d'approvisionnement. Selon Thomas, les consommateurs connaîtraient "des temps d'attente plus longs et moins de choix pour les nouveaux produits" si le conflit géopolitique devait s'intensifier.« Tant que l'incertitude de la chaîne d'approvisionnement persistera, l'impact sur la disponibilité des différents produits se généralisera », a-t-il déclaré. Liu a comparé un conflit potentiel à Taïwan à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors de l'interview, affirmant que si les deux conflits sont très différents, l'impact économique sur les autres pays serait similaire. Il a encouragé les dirigeants politiques à essayer d'éviter la guerre. « La guerre en Ukraine n'est bonne pour aucune des parties, ce sont des scénarios dans lesquels tout le monde perd », a déclaré Liu. Selon lui, l'invasion de Taïwan provoquerait des troubles économiques dans le monde entier.La loi américaine Chips and Science Act prévoit des milliards de dollars de subventions à la construction d'usines de semiconducteurs sur le sol américain. Le président américain Joe Biden devrait signer la loi cette semaine. Les partisans de cette loi affirment qu'il est essentiel pour la sécurité nationale de garantir l'approvisionnement en puces efficaces et modernes pour l'usage des États-Unis si la Chine devait envahir ou rendre plus difficile la fabrication de puces à Taïwan. Les subventions sont réservées à des entreprises américaines comme Intel, mais TSMC est en train de construire une usine de puces de 12 milliards de dollars en Arizona.Ce qui signifie que TSMC pourrait également bénéficier de ces subventions. La pénurie actuelle de puces dure depuis 2020. Elle a été déclenchée lorsque les usines de fabrication de puces du monde entier ont été contraintes de fermer leurs portes en raison de la pandémie de coronavirus dans le cadre de mesures de distanciation sociale, ce qui a entraîné des mois d'absence de production. La situation s'est aggravée en raison de la hausse de la demande d'appareils électroniques, la plupart des gens ayant reçu l'ordre de rester à la maison. Certains reprochent également à l'ex-président américain Donald Trump d'avoir aggravé la situation.Trump aurait créé une plus grande demande de puces TMSC en raison de ses sanctions prises à l'encontre de SMIC, un fabricant de puces basé à Shanghai, ainsi que d'autres entreprises chinoises dans le cadre de sa guerre commerciale contre le pays. En outre, les graves sécheresses à Taïwan constituent un autre problème, car TSMC aurait besoin de 156 000 tonnes d'eau par jour pour faire fonctionner son usine de fabrication de micropuces, soit suffisamment d'eau pour remplir environ 60 piscines olympiques. La pénurie de puces serait si grave que certains retireraient les puces des objets comme les machines à laver pour les utiliser à d'autres fins.Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a récemment déclaré que la pénurie de semiconducteurs n'était pas près de s'arrêter et que la console Switch de la société serait donc en rupture de stock cette année. La domination de Taïwan dans le domaine des semiconducteurs a été qualifiée de "bouclier de silicium", dans la mesure où les États-Unis et d'autres alliés la défendent contre une invasion militaire afin d'empêcher que son industrie de haute technologie ne tombe aux mains de la Chine. Cependant, les nouvelles manœuvres militaires de la Chine au large des côtes de l'île ont alimenté les craintes que ce bouclier ne soit brisé.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations du président de TSMC ?Selon vous, quelles conséquences une invasion de Taïwan par la Chine pourrait avoir sur TSMC ?