Bien qu'un ordinateur portable pliable n'est pas si spécial, étant donné qu'ils se plient tous, l'Asus Zenbook 17 Fold OLED a suscité un grand intérêt lorsqu'il a été dévoilé au CES (Consumer Electronics Show) 2022 en janvier, notamment en raison de son écran pliable. Le Zenbook 17 Fold OLED est le deuxième ordinateur portable pliable produit en série après le Lenovo ThinkPad X1 Fold , dont Lenovo a déjà commencé à mettre en avant la deuxième génération. Depuis qu'il a été dévoilé, Asus a publié plusieurs images et vidéos de son ordinateur tout en restant discret sur les spécifications et les caractéristiques importantes, ainsi la date de lancement.Mais l'on en sait un peu plus désormais. L'Asus Zenbook 17 FOLD OLED est un ordinateur portable sous Windows 11 équipé de certaines des dernières technologies de l'industrie. Grâce à un écran OLED (organic light-emitting diode) flexible, il est un peu difficile de dire s'il s'agit d'un ordinateur portable ou d'une tablette. L'entreprise elle-même présente le Zenbook 17 Fold OLED comme un hybride d'ordinateur portable et de tablette. À ce stade, l'on connaît déjà la plupart des caractéristiques clés de Zenbook 17 Fold. Mais Asus encourage les utilisateurs à s'inscrire pour recevoir des mises à jour lorsque l'ordinateur sera mis en vente.En matière de spécifications, l'Asus Zenbook 17 Fold OLED dispose d'un écran de 17,3 pouces de 2560 pixels avec un format d'image 4:3, une luminosité allant jusqu'à 500 nits, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, un support HDR et un temps de réponse de 0,2 ms. L'écran peut se replier au centre, ce qui donne effectivement à l'utilisateur deux écrans de 12,5 pouces, avec un rapport d'aspect 3:2. Vous pouvez utiliser l'écran supérieur comme écran et l'écran inférieur comme périphérique de saisie avec un clavier virtuel. Il est également possible d'utiliser un clavier physique pour une véritable expérience d'ordinateur portable.Le design inhabituel ouvre également la possibilité d'utiliser le Zenbook 17 Fold OLED d'autres manières, jusqu'à 6 modes de fonctionnement selon Asus. Par exemple, vous pouvez le plier au centre et le tenir comme un livre avec une page de contenu à gauche et une autre à droite. Ou vous pourriez le poser sur une table ou un bureau et utiliser une souris et un clavier filaire ou sans fil pour une expérience PC tout-en-un. « Lorsqu'il est replié, chaque moitié de l'écran de 12,5 pouces offre des images d'une grande netteté 3:2. C'est un écran incroyablement polyvalent », a déclaré l'entreprise.Sous le capot, l'ordinateur est propulsé par le processeur Intel Core i7-1250U, une puce de 15 watts, 10 cœurs et 12 threads, avec deux cœurs de performance et huit cœurs d'efficacité. Parmi les autres caractéristiques du Zenbook 17 Fold OLED, citons 16 Go de mémoire LPDDR5 embarquée (qui n'est pas extensible par l'utilisateur) et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To sur une carte M.2 (ce qui signifie qu'il devrait être extensible). Le PC dispose de deux ports Thunderbolt 4 et d'une prise audio de 3,5 mm, et d'un appareil photo de 5 mégapixels avec support IR pour la reconnaissance faciale.Il est également équipé de haut-parleurs stéréo et d'un réseau de microphones. De plus, il prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5. Le Zenbook 17 Fold OLED est livré avec une batterie de 75 Wh et un adaptateur d'alimentation USB Type-C de 65W. Asus a également annoncé que le Zenbook 17 Fold OLED est équipé d'une technologie antibruit. « Avec l'augmentation du travail à distance et des vidéoconférences, nous avons mis en œuvre la technologie ASUS AI noise-canceling pour garantir la meilleure expérience », a déclaré l'entreprise.« La technologie audio antibruit ASUS AI utilise l'apprentissage automatique afin d'isoler les bruits indésirables de la parole humaine. La fonction ClearVoice Mic de l'application MyASUS peut filtrer les bruits ambiants et normaliser toutes les voix individuelles en mode multiprésentateur à partir de différentes positions pour une qualité optimale des conférences téléphoniques de groupe. La fonction ClearVoice Speaker filtre tous les bruits ambiants, à l'exception de la parole humaine, pour que vous puissiez entendre ce que disent les autres », a-t-elle ajouté.Initialement, Asus espérait sortir le Zenbook 17 Fold OLED au milieu de cette année, mais ce calendrier n'a pas été respecté. Au lieu de cela, l'appareil sera lancé lors d'un événement virtuel le 31 août à 12:00 UTC (à 14:00 en France). L'entreprise devrait annoncer lors de l'événement le prix du Zenbook 17 Fold OLED et les endroits où l'ordinateur portable à écran pliable sera disponible dans un premier temps.Selon les analystes, le Zenbook 17 Fold OLED devrait être beaucoup plus cher que tous les ordinateurs portables de jeu d'Asus, à l'exception des plus puissants, en raison des technologies qu'il embarque. En outre, Asus a laissé entendre qu'il présentera également le Zenbook 17 Fold OLED au congrès IFA de cette année, qui se déroule entre le 2 et le 6 septembre.Sources : Asus Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des caractéristiques de l'Asus Zenbook 17 Fold OLED ?Selon vous, ce PC est-il adapté pour les développeurs ?