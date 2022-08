Les imprimantes restent l'une des composantes les plus à problème de l'électronique grand public en raison de pépins bien connus comme les bourrages de papier ou les dépenses en achats de cartouche d'encre d'un coût assez important. Les développements en cours font état de ce que la liste peut être étendue avec de l'obsolescence programmée. Comme certains utilisateurs l'ont découvert, le matériel peut être programmé pour cesser tout simplement de fonctionner un jour, s'il est utilisé de façon trop fréquente.C’est ce que rapporte Mark Tavern à propos de l’imprimante de son épouse : « La très onéreuse Epson de mon épouse vient d'envoyer un message indiquant qu'elle avait atteint la fin de sa durée de vie et s'est mise à se bloquer. Apparemment, elle doit payer pour la faire réparer ou en acheter une nouvelle, alors qu'elle fonctionnait parfaitement. C'est un scandale ! »Le message d'erreur était lié à des tampons poreux à l'intérieur de l'imprimante qui recueillent et contiennent l'excès d'encre. Ces tampons s'usent avec le temps, ce qui entraîne des risques potentiels de dommages matériels dus à des déversements d'encre, voire des dommages à l'imprimante elle-même. En général, les autres composants de l'imprimante s'usent avant ces tampons, ou les consommateurs passent à un meilleur modèle après quelques années, mais certains utilisateurs à fort volume peuvent finir par recevoir ce message d'erreur alors que le reste de l'imprimante semble parfaitement bien et utilisable. En d’autres termes, le message d’erreur est affiché à l’utilisateur pour le protéger d’un accident qui pourrait survenir d’un déversement d’encre sur le circuit électronique de l’imprimante.Qu’Epson se retrouve citée dans des plaintes d’obsolescence programmée n’est qu’une redite. Par le passé, le constructeur d’imprimantes a déployé une mise à jour logicielle dans le but d’empêcher les possesseurs de faire usage de cartouches d’imprimante tierces. Epson répondait ainsi au recours d’alternatives (via les cartouches rechargeables) par les utilisateurs désireux de s’affranchir du paiement de fortunes pour les cartouches d’encre d’origine.Epson n’est pas le seul constructeur à avoir eu recours à de telles pratiques. Des entreprises comme Lexmark ont porté plusieurs plaintes liées à des droits d‘auteur et brevets sans succès contre des constructeurs de cartouches tiers. Quand cette stratégie n’a pas fonctionné, les constructeurs ont commencé à implémenter des restrictions draconiennes dans les imprimantes, allant des dates limite d’utilisation de cartouches (non nécessaires) aux protections DRM et aux mises à jour de firmware bloquant l’usage de cartouches « non officielles ». En 2016, HP a fait la même chose en rendant impossible l’utilisation de ces cartouches avec une mise à jour « de sécurité ».Il existe déjà des vidéos sur YouTube montrant d'autres utilisateurs d'Epson remplaçant manuellement ces tampons encreurs pour redonner vie à leurs imprimantes.En sus, la société fournit un utilitaire de réinitialisation des tampons d'encre sous Windows qui permet de prolonger la durée de vie de l'imprimante pendant une courte période, mais il ne peut être utilisé qu'une seule fois et, par la suite, le matériel devra être soit réparé officiellement, soit remplacé complètement.Des vidéos d'utilisateurs remplaçant manuellement les tampons à la base des plaintes semblent indiquer que l'entreprise pourrait revoir la conception du matériel pour que cette partie soit facilement réparable par l'utilisateur, ce qui prolongerait considérablement la durée de vie du matériel. De plus, la solution actuelle de l'entreprise risque de contribuer à un problème croissant de déchets électroniques et d'obliger les consommateurs à payer un nouveau matériel bien avant d'en avoir vraiment besoin.Qu’en pensez-vous ?Avez-vous déjà été contraint de délaisser une imprimante pour cause d’obsolescence programmée ? Sinon, sur quelle astuce vous êtes-vous appuyé pour continuer à en faire usage ?Quels sont selon vous les constructeurs les plus recommandables en matière d’imprimantes ?