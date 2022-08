Pour des raisons évidentes, les objets datant des premiers jours de ce qui allait devenir un géant de la technologie intéressent énormément les collectionneurs et un prototype rare d'Apple-1 vient de se vendre aux enchères pour une somme astronomique.Steve Jobs a utilisé ce prototype particulier pour faire une démonstration de l'Apple-1 à Paul Terrell, propriétaire du magasin d'informatique The Byte Shop à Mountain View, en Californie, en 1976. Le résultat de cette démonstration a été la première grosse commande d'Apple, mais il était plus important que cela. En effet, Terrell a demandé qu'au lieu de vendre l'ordinateur dans un kit de bricolage à 40 dollars destiné aux amateurs, il soit transformé en un ordinateur personnel entièrement assemblé, vendu au détail 666,66 dollars.PublicitéCe prototype a résidé sur la propriété du Garage Apple pendant des années avant d'être transmis à un nouveau propriétaire par Steve Jobs il y a environ 30 ans. Avant de le mettre en vente, le prototype a été rapproché de photographies Polaroid prises par Paul Terrell en 1976, montrant la machine en fonctionnement.", a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction.", a déclaré Achim Baqué, de l'Apple-1 Registry, dans un courriel adressé à la maison de vente aux enchères.Le prototype a été vendu pour une enchère de 677 196 dollars, l'heureux enchérisseur étant décrit comme un "collectionneur de la région de Bay Area qui souhaite rester anonyme".Source : RR AuctionQu'en pensez-vous ?