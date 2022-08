L'histoire commence avec un utilisateur du forum Igor's Lab qui se retrouve avec un SSD Samsung 980 Pro 2TB presque mort. Le produit est considéré comme l'un des meilleurs SSD du marché. Un scan de diagnostic de Samsung Magician a révélé que le disque était en train de mourir, avec des erreurs apparaissant partout sur le flash NAND. Le disque étant presque mort, le client a contacté le support Samsung pour obtenir un remplacement dès que possible et a montré à Samsung les données du disque défectueux à partir de Samsung Magician. L'utilisateur n'a pas partagé les détails de sa communication avec Samsung.La plupart d'entre eux seraient sensibles, et une partie de la communication aurait été réalisée par des appels téléphoniques. L'étape suivante consistait à renvoyer le disque dur, mais que se passe-t-il si le client ne veut pas renvoyer le disque tel quel ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'on suppose en effet que celui-ci avait des données très sensibles stockées sur le SSD, ce qui explique son refus de renvoyer le disque tel quel. Après avoir fourni à Samsung une explication écrite de la raison pour laquelle le disque ne pouvait pas être renvoyé tel quel, l'utilisateur a découvert une politique de RMA quelque peu bizarre.Samsung a apparemment fait une exception et a donné à l'utilisateur les pleins droits de détruire le disque avant de l'envoyer à l'entreprise pour terminer la procédure RMA. Les déclarations officielles du support de Samsung sont allées jusqu'à détailler la manière de détruire le disque, suggérant de percer ou de marteler le disque en morceaux. L'idée était de rendre physiquement impossible l'accès aux données, assurant ainsi une protection complète des données. L'entreprise lui a aussi demandé de fournir une preuve photo ou vidéo de l'acte afin qu'il retienne que le disque a été complètement détruit avant d'arriver dans l'usine de Samsung.Par la suite, l'utilisateur s'est fait un plaisir de s'attaquer à son SSD 980 Pro avec une meuleuse, annulant toute possibilité de récupération de données sur le disque. Il a publié la vidéo sur YouTube. La vidéo montre les couches NAND individuelles en train d'être détruites. Inutile de préciser que toutes les données du disque dur ont été détruites, ce qui a permis au client d'avoir l'esprit tranquille. Le disque a depuis été renvoyé à Samsung, et le client attend son nouveau SSD. Ce cas est très différent de la procédure RMA traditionnelle que vous pouvez suivre vous-même si vous avez un disque défectueux ou mort sous garantie.Habituellement, vous devez renvoyer le disque tel quel (non fracassé) au fabricant, où des inspecteurs vérifieront les problèmes que vous avez initialement signalés dans votre ticket RMA et vous enverront un nouveau disque si nécessaire. Parfois, les utilisateurs sont invités à utiliser un outil d'effacement sécurisé des données avant de renvoyer ou de vendre leur SSD. Ce type d'utilitaire permet de supprimer définitivement toutes les traces d'anciens fichiers sur un disque, afin qu'ils ne puissent plus être récupérés. Cependant, un tel outil peut ne pas effacer de manière fiable toutes les données d'un disque défaillant.C'est la première fois que l'on entend parler d'une procédure RMA impliquant la destruction ou le perçage d'un disque. Mais cela semble être une bonne nouvelle pour les utilisateurs et les entreprises qui ont des disques morts et qui ne veulent pas les envoyer au fabricant, car ils contiennent des données sensibles. Si les données sont suffisamment sensibles, dans le cas de l'utilisateur actuel, l'entreprise pourrait autoriser la destruction du disque pour préserver à tout prix la sécurité des données du client. Il faudrait toutefois que le disque réponde à tous les critères de la procédure RMA.Source : Billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'autorisation accordée au client de détruire le disque dur avant de le renvoyer ?Pensez-vous que toutes les entreprises devraient faire la même chose à l'avenir pour protéger la vie privée de leurs clients ?