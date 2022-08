NVIDIA a réalisé des progrès depuis sa précédente annonce de résultats dans les domaines suivants

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 2,04 milliards de dollars, soit une baisse de 33 % par rapport à l'année dernière et de 44 % par rapport au trimestre précédent ;

Ajout de 30 jeux et applications RTX ON - dont A Plague Tale : Requiem, Evil Dead : The Game et F1 22 - portant le total disponible à 280+ ;

Augmentation du nombre d'ordinateurs portables GeForce RTX et NVIDIA Studio à un nombre record de 180+, y compris l'introduction des ordinateurs portables les plus rapides avec GeForce RTX 3080 Ti, des ordinateurs portables de jeu convertibles 2-en-1 et une large gamme d'ordinateurs portables Studio ;

Élargissement de la bibliothèque GeForce NOW avec 80 jeux supplémentaires - notamment Genshin Impact, Evil Dead the Game, Mass Effect Legendary Edition et Loopmancer avec RTX - portant le total à plus de 1 350.

Le revenu du deuxième trimestre s'est élevé à 496 millions de dollars, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente et de 20 % par rapport au trimestre précédent ;

Élargissement de son partenariat avec Siemens pour permettre le métavers industriel et accroître l'utilisation de la technologie de jumeau numérique pilotée par l'IA.

Annonce d'Omniverse Avatar Cloud Engine, une suite de modèles et de services d'IA natifs du cloud qui facilitent la création et la personnalisation d'assistants virtuels ;

Lancement d'une vaste initiative visant à faire évoluer Universal Scene Description, le langage open source et extensible des mondes 3D, pour en faire une base du métavers ouvert ;

Annonce d'une version majeure d'Omniverse avec de nouveaux cadres, outils, applications et plugins, dont 11 nouveaux connecteurs à l'écosystème Omniverse USD qui portent le total à 112 ;

Cofondation du Metaverse Standards Forum pour s'aligner avec d'autres membres sur les meilleures façons de construire les fondations du métavers.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 220 millions de dollars, soit une hausse de 45 % par rapport à l'année précédente et de 59 % par rapport au trimestre précédent ;

Annonce des plans de déploiement de nouveaux modèles de véhicules utilisant la plateforme de calcul DRIVE Orin par les partenaires NIO, Li Auto, JIDU et Human Horizons, ainsi que l'utilisation de DRIVE Orin par Pony.ai sur sa gamme de camions et de robotaxis à conduite autonome.

Selon Huang, Nvidia va réduire le nombre de GPU qu'elle vend aux fabricants de cartes graphiques et d'ordinateurs portables afin que ces derniers puissent écouler leurs stocks existants. Huang affirme également que Nvidia a « institué des programmes pour positionner le prix de nos produits actuels afin de préparer les produits de la prochaine génération. » Traduit en anglais, cela signifie que la société va réduire les prix des GPU de la génération actuelle pour faire plus de place à ceux de la prochaine génération. Ces baisses de prix devraient théoriquement être répercutées sur les consommateurs d'une manière ou d'une autre, mais cela dépendra des partenaires de Nvidia.Nvidia a annoncé au début du mois qu'elle manquerait ses prévisions trimestrielles de 1,4 milliard de dollars, principalement en raison de la baisse de la demande pour ses GPU de jeu. Huang a déclaré que les ventes de GPU, c'est-à-dire le nombre de cartes vendues aux utilisateurs, avaient tout de même augmenté de 70 % depuis la période pré-COVID, mais la société s'attend toujours à ce que les revenus des GPU diminuent au cours du prochain trimestre.C'était un trimestre difficile. Le chiffre d'affaires total de 6,7 milliards de dollars a baissé de 19 % par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 3 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux prévisions de 8,1 milliards de dollars que nous avons fournies lors de notre dernière conférence téléphonique sur les résultats. Comme indiqué dans un communiqué de presse de préannonce du 8 août, NVIDIA a connu un manque à gagner par rapport à nos attentes, principalement dû à la baisse des revenus des jeux.Le chiffre d'affaires de 2,04 milliards de dollars est en baisse de 44 % par rapport au trimestre précédent et de 33 % par rapport à l'année précédente, ce qui reflète des conditions de marché difficiles. « Comme nous l'avions indiqué en mai, nous nous attendions à une baisse séquentielle du chiffre d'affaires des jeux en raison de la faiblesse de l'Europe liée à la guerre en Ukraine et aux blocages de COVID en Chine. »La baisse du chiffre d'affaires des GPU pour jeux a été plus marquée que prévu, en raison de la diminution des unités et des prix de vente moyens. Les vents contraires macroéconomiques à travers le monde ont entraîné un ralentissement soudain de la demande des consommateurs. NVIDIA a mis en œuvre des programmes avec ses partenaires de distribution de jeux pour ajuster les prix dans le canal et pour positionner les prix des GPU de bureau haut de gamme actuels alors qu’elle préparait le lancement d'une nouvelle architecture.La demande de PC et de composants de PC est en baisse dans l'ensemble, en partie à cause des craintes de récession et en partie parce que les gens ont acheté tellement de matériel de PC au début de la pandémie. Nvidia vend également moins de GPU aux mineurs de cryptomonnaies, à la fois en raison de la chute des prix et de la transition longtemps attendue d'Ethereum vers le minage par GPU.Selon un billet de blog publié mercredi par la Fondation Ethereum, la fusion sera désormais entièrement achevée entre le 10 et le 20 septembre. Ethereum, le réseau à l'origine de la deuxième plus grosse cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, passera d'un mécanisme de consensus de type proof-of-work à une blockchain de type proof-of-stake le mois prochain, dans le cadre d'une mise à niveau très attendue connue sous le nom de "fusion".Depuis quelque temps déjà, les développeurs ont donné des dates pour la mise à jour tant attendue de l'ETH 2.0. Mais maintenant, la Fondation Ethereum à but non lucratif a déclaré : « Après des années de travail acharné, la mise à niveau de la preuve d'enjeu d'Ethereum est enfin arrivée ! La mise à niveau réussie de tous les réseaux de test publics est maintenant terminée, et la fusion a été programmée pour le réseau principal d'Ethereum. »La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a insisté sur le fait que la société est « incapable de quantifier avec précision la mesure dans laquelle la réduction de l'extraction de crypto-monnaies a contribué à la baisse de la demande de jeux », notamment parce que Nvidia a eu des problèmes avec la SEC pour avoir caché le nombre de GPU qu'elle vendait aux mineurs de crypto-monnaies dans le passé.Le résultat pour les consommateurs est que les prix des GPU neufs et d'occasion devraient continuer à baisser, comme ils l'ont fait pendant la majeure partie de l'année, et que nous pouvons nous attendre à ce qu'au moins quelques cartes de la série RTX 3000 restent en place bien après le lancement de la série RTX 4000. Les personnes qui souhaitent obtenir les meilleures performances possibles devraient probablement attendre le lancement de ces cartes (AMD et Intel prévoient également le lancement prochain de nouveaux processeurs.) Cependant, c'est le meilleur moment depuis des années pour réviser ou remplacer votre ordinateur de jeu pour tous ceux qui s'en sortent encore avec des GPU plus anciens et qui veulent se mettre à niveau.Pinterest est passé à des modèles de recommandation 100 fois plus grands en déplaçant son inférence des CPU aux GPU NVIDIA. Sa capacité à déployer un modèle de meilleure qualité à haut débit et faible latence a entraîné une augmentation de 16 % de l'engagement, une mesure essentielle pour la société, qui compte plus de 400 millions d'utilisateurs et 300 milliards d'images.Et Tesla a récemment mis à niveau son supercalculateur pour utiliser plus de 7 000 GPU A100 pour la formation au pilotage automatique. Du point de vue des produits, la mise en réseau a été le moteur de la croissance ce trimestre, avec une forte demande pour nos adaptateurs Ethernet à haut débit et un élan vers les consommateurs de la prochaine génération, notamment les ConnectX-6 et ConnectX-7. Nous constatons également un intérêt croissant des fournisseurs de services en nuage pour notre nouvelle plate-forme de mise en réseau Ethernet Spectrum-4 de 400 gigabits par seconde.En outre, NVIDIA se prépare aux prochains lancements de ses plateformes de nouvelle génération. Le GPU de centre de données H100, fleuron de l'architecture Hopper, est en production. Grace est notre premier CPU. Les principaux fabricants d'ordinateurs, dont Dell, HPE, Inspur, Lenovo et Supermicro, adoptent la nouvelle super-puce CPU Grace et la super-puce Grace Hopper de NVIDIA pour construire la prochaine génération de supers. 72 % des systèmes figurant dans la dernière liste des 500 supercalculateurs les plus rapides du monde sont équipés de NVIDIA, dont 31 des 39 nouveaux systèmes. Le supercalculateur Selene de NVIDIA se classe à la huitième place du top 500 et est le supercalculateur d'entreprise le plus rapide du monde. De plus, 22 des 30 premiers systèmes de la liste Green 500 des supercalculateurs les plus économes en énergie sont équipés de NVIDIA.Source : NVIDIA Croyez-vous que la pénurie des GPU est véritablement terminée ?Pensez-vous que personne ne veut de la série RTX 3000 ?