Processeurs de bureau AMD Ryzen 7000 Series

Nouvelles mises à jour du Socket AM5 d'AMD

AMD X670 Extreme : apporte la plus grande connectivité et des capacités d'overclocking extrêmes11 avec le support PCIe 5.0 pour les graphiques et le stockage ;

: apporte la plus grande connectivité et des capacités d'overclocking extrêmes11 avec le support PCIe 5.0 pour les graphiques et le stockage ; AMD X670 : Prise en charge de l'overclocking par les passionnés, avec support PCIe 5.0 pour le stockage et support graphique optionnel ;

Prise en charge de l'overclocking par les passionnés, avec support PCIe 5.0 pour le stockage et support graphique optionnel ; AMD B650E : Conçu pour les utilisateurs qui recherchent la performance avec la prise en charge du stockage PCIe 5.0 et la prise en charge graphique en option ;

Conçu pour les utilisateurs qui recherchent la performance avec la prise en charge du stockage PCIe 5.0 et la prise en charge graphique en option ; AMD B650 : Conçue pour les utilisateurs grand public, avec prise en charge de la mémoire DDR5 et support PCIe 5.0 en option.

Par rapport à la génération précédente, le processeur AMD Ryzen 7950X permet une amélioration des performances à un seul cœur allant de +29 %, jusqu'à 45 % de calcul en plus pour les créateurs de contenu dans POV Ray, jusqu'à 15 % de performances de jeu en plus dans certains titres, et jusqu'à 27 % de performance par watt en plus. La nouvelle plateforme Socket AM5, qui est la plateforme de bureau la plus étendue d'AMD à ce jour, est conçue pour durer et sera prise en charge jusqu'en 2025.« La série AMD Ryzen 7000 apporte des performances de jeu de premier plan, une puissance extraordinaire pour la création de contenu et une évolutivité avancée avec le nouveau Socket AM5 d'AMD », a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale Client d'AMD. « Avec la nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs de bureau Ryzen 7000 Series, nous sommes fiers de tenir notre promesse de leadership et d'innovation continue, en offrant l'expérience PC ultime aux joueurs et aux créateurs. »Les trois autres processeurs comprennent le Ryzen 9 7900X (12 cœurs, 24 threads et 5,6 GHz) pour 549 dollars, le Ryzen 7 7700X (8 cœurs, 16 threads et 5,3 GHz) pour 399 dollars, et le Ryzen 5 7600X (6 cœurs, 12 threads et 5,3 GHz) pour 299 dpllars. AMD a affirmé lors de la présentation que les processeurs Zen4 ont une augmentation de 13 % de l'IPC par rapport à la génération précédente Zen 3 (série Ryzen 5000), contre 8 à 10 % lors de la présentation de l'architecture au Computex 2022.D'autres affirmations font état d'une augmentation de 29 % des performances en single-thread, mais il convient de prendre ces prédictions avec une pincette jusqu'à ce qu'elles soient rendues publiques et disponibles pour des analyses comparatives externes. Certaines des augmentations estimées sont vagues, comme une augmentation de 6 à 35 % des performances dans les jeux en comparant le nouveau Ryzen 9 7950X à son prédécesseur, le Ryzen 9 5950X.Premier processeur x86 haute performance en 5 nm au monde, la série Ryzen 7000 inaugure la vitesse remarquable de l'architecture Zen 4, ce qui permet d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances pour les jeux et la création de contenu. Au sommet de la pile, le processeur AMD Ryzen 9 7950X à 16 cœurs offre des performances de création de contenu en V-Ray Render jusqu'à 57 % supérieures à celles de la concurrence. Parallèlement, même le processeur AMD Ryzen 5 7600X à 6 cœurs offre des performances de jeu en moyenne 5 % plus rapides sur certains titres que le processeur phare de la concurrence.Les améliorations de performances s'accompagnent également d'avancées étonnantes en matière d'efficacité énergétique : le processeur AMD Ryzen 7950X est jusqu'à 47 % plus économe en énergie que la concurrence. Au-delà du cœur, les processeurs de la série Ryzen 7000 sont dotés d'une toute nouvelle puce d'E/S en 6 nm, qui permet un codage/décodage vidéo accéléré par le matériel, un travail graphique léger et une prise en charge multi-écrans. Sur l'ensemble du processeur, une multitude de nouvelles technologies de gestion de l'énergie, tirées des processeurs mobiles ultra-efficaces d'AMD, permettent aux processeurs de la série Ryzen 7000 de fonctionner plus efficacement que jamais.Avec l'introduction des processeurs de bureau de la série Ryzen 7000, AMD a également dévoilé la nouvelle plateforme Socket AM5, qui offre des fonctions de connectivité de pointe comme la mémoire DDR5 à double canal. La plateforme AM5 comprend également jusqu'à 24 voies PCIe 5.0, ce qui en fait la plateforme de bureau la plus étendue d'AMD à ce jour. La prise en charge de technologies nouvelles et évolutives, telles que PCIe Gen 5 et la mémoire DDR5, permet aux utilisateurs d'évoluer avec leur solution Socket AM5, qu'AMD soutiendra en assurant la longévité de la plateforme jusqu'en 2025 et au-delà.La nouvelle famille de cartes mères Socket AM5 comprend quatre nouveaux chipsets, offrant aux utilisateurs la puissance et la flexibilité de choisir les caractéristiques exactes qu'ils souhaitent. Les quatre chipsets sont les suivants :Les nouvelles cartes mères seront disponibles à partir de 125 dollars, les chipsets AMD X670 et X670E arrivant en septembre, et les chipsets AMD B650E et B650 en octobre.Si AMD a annoncé le lancement de Ryzen 7000 pour le 27 septembre, Intel et NVIDIA ont également communiqué sur des dates d’évènements visant à communiquer sur les dernières innovations technologiques.Intel Innovation l’une des vitrines technologiques qui met en avant les outils, les nouvelles solutions informatiques innovantes, des laboratoires et des didacticiels pratiques chez Intel est attendue pour les 27/28 septembre. « Rejoignez le président-directeur général Pat Gelsinger, le directeur de la technologie Greg Lavender et d'autres dirigeants d'Intel à l'occasion d'Intel Innovation, une conférence technique conçue pour profiter aux développeurs, architectes, chefs d'entreprise, créateurs et étudiants du monde entier », a annoncé Intel sur son site officiel.Pour NVIDIA, l’accent sera mis sur l’intelligence artificielle (IA). L’objectif de l’IA n’est pas seulement de repousser les limites de l’intelligence des machines, elle vise également à transformer la façon dont cette intelligence peut devenir le moteur du développement d’applications concrètes. Les progrès réalisés dans le monde de l’informatique ont permis à toute l’industrie et au monde universitaire de développer des algorithmes avancés et des modèles complexes capables de reproduire les schémas de fonctionnement du cerveau humain.Dans le cadre de la conférence des développeurs pour la nouvelle ère de l'IA, prévu en ligne du 19 au 22 septembre 2022 NVIDIA invite les lauréats du prix ACM Turing de 2018 (Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCun), trois leaders d’opinion et visionnaires qui sont souvent appelés « parrains de l’IA ». Leur contribution dans le domaine de l’intelligence artificielle est à l’origine de la démocratisation des technologies d’IA dans le monde entier, pour une multitude d’applications allant du traitement automatique du langage naturel à l’imagerie médicale en passant par les machines autonomes.« Venez découvrir de nouvelles innovations technologiques ou commerciales et apprendre auprès de nos experts comment les applications de l’IA et l’évolution de l’Internet 3D impactent de multiples industries, mais aussi la société dans sa globalité », indique NVIDIA sur son site officiel.Des tâches spécifiques comme l'apprentissage automatique et les charges de travail d'IA peuvent également bénéficier de l'introduction des extensions Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512). Cela place Intel dans une situation étrange : la société a défini ces extensions il y a près de dix ans et a été la seule à les promouvoir pendant des années. Mais Intel aurait désactivé la prise en charge d'AVX-512 dans ses processeurs de 12e génération.La technologie Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) est un nouveau jeu d'instructions accélérant les performances pour les charges de travail et les utilisations telles que les simulations scientifiques, les analyses financières, l'intelligence artificielle (IA), le deep learning, la modélisation et l'analyse 3D, le traitement d'images et audiovisuel, la cryptographie et la compression de données.Les capacités d'opérations sur les vecteurs 512 bits du jeu d'instructions Intel AVX-512 permettent de gérer les calculs les plus lourds. Les applications peuvent traiter 32 opérations en virgule flottante double précision et 64 opérations en virgule flottante simple précision par cycle d'horloge dans les vecteurs 512 bits, ainsi que huit opérations de chiffres entiers 64 bits et 16 opérations de chiffres entiers 32 bits, avec jusqu'à deux unités FMA (fused-multiply add) 512 bits, ce qui double la largeur des registres de données, double le nombre de registres et double la largeur des unités FMA par rapport au jeu d'instructions Intel Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2). Ces extensions ont été un peu controversées parce que leur utilisation peut consommer beaucoup d'énergie et parce que les charges de travail qui en bénéficient sont spécialisées et relativement rares.Source : AMD Que pensez-vous du Ryzen 7000 d'AMD au prix de 299 dollars ?