Ce sont les micropuces qui pourraient mettre un terme à l'offensive de Vladimir Poutine. Six mois après son invasion de l'Ukraine, la Russie serait étranglée par un grave déficit technologique infligé par les sanctions.Après avoir tiré bien plus de puissance de feu de leurs missiles qu'ils ne l'avaient prévu à l'origine, les soldats de Moscou s'appuieraient désormais de plus en plus sur d'anciens stocks de munitions primitives de l'ère soviétique, tandis que les forces ukrainiennes armées par l'Occident se battent pour renverser la vapeur dans une contre-offensive au sud avec des frappes ponctuelles sur des décharges de munitions et des infrastructures clés telles que des ponts.Kyiv est parfaitement consciente que l'issue de la guerre dépendra probablement de la question de savoir si la Russie trouvera un moyen de retrouver l'accès aux puces de haute technologie et s'efforce de s'assurer qu'elle ne les obtiendra pas. Afin de signaler le danger, l'Ukraine envoie des avertissements internationaux indiquant que le Kremlin a dressé des listes d'achats de semi-conducteurs, transformateurs, connecteurs, boîtiers, transistors, isolants et autres composants, la plupart fabriqués par des entreprises aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, le Royaume-Uni, Taïwan et au Japon, entre autres, dont il a besoin pour alimenter son effort de guerre.Le message est clair : ne laissez pas les Russes mettre la main sur ces gadgets.Poilitico a vu l'une des listes russes, qui est divisée en trois catégories prioritaires, des composants les plus critiques aux moins. Elle inclut même le prix par article que Moscou s'attend à payer, jusqu'au dernier kopeck. Bien que Politico n'ait pas pu vérifier de manière indépendante la provenance de la liste, deux experts des chaînes d'approvisionnement militaires ont confirmé qu'elle était conforme à d'autres résultats de recherche sur l'équipement et les besoins militaires de la Russie.À première vue, la Russie ne devrait pas être en mesure d'acquérir la technologie la plus sensible des listes. Avec seulement une technologie domestique très basique, le Kremlin s'est appuyé sur des acteurs clés aux États-Unis, dans l'UE et au Japon pour les semi-conducteurs au cours des dernières années et ceux-ci devraient être hors de portée grâce aux sanctions. La difficulté serait de savoir si un pays intermédiaire comme la Chine devait acheter des technologies, puis les revendre à Moscou. Dans les cas extrêmes, les Russes semblent récupérer les puces des appareils électroménagers comme les réfrigérateurs.Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a souligné que la guerre était arrivée à un point d'inflexion où l'avantage technologique s'avérait décisif.« Selon nos informations, les Russes ont déjà dépensé près de la moitié... de leur arsenal d'armement », a-t-il déclaré à Politico.Il a ajouté que l'Ukraine estimait que la Russie n'avait plus que « quatre douzaines » de missiles hypersoniques. « Ce sont ceux qui ont de la précision et de l'exactitude en raison des micropuces dont ils disposent. Mais à cause des sanctions imposées à la Russie, les livraisons de cet équipement à puce de haute technologie … se sont arrêtées et ils n'ont aucun moyen de reconstituer ces stocks ».Sur les 25 articles que la Russie recherche le plus désespérément, presque tous sont des micropuces fabriquées par les sociétés américaines Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom et Texas Instruments. Pour compléter la liste, les puces de la société japonaise Renesas, qui a acquis la société américaine IDT*; l'allemand Infineon, qui a acquis la société américaine Cypress ; les microcircuits de la firme américaine Vicor ; et connecteurs de la société américaine AirBorn. Certains des articles peuvent être facilement trouvés chez les détaillants d'électronique en ligne, tandis que d'autres sont en rupture de stock depuis des mois en raison de la pénurie mondiale de micropuces.L'article le moins cher sur la liste des priorités, l'émetteur-récepteur Ethernet gigabit 88E1322-AO-BAM2I000 fabriqué par Marvell, peut apparemment être acheté par Moscou pour 430,83 roubles pièce, soit environ 7 €. L'article le plus cher, un réseau de portes programmables sur le terrain 10M04DCF256I7G fabriqué par Intel, peut être acheté à 66 815,77 roubles ou 1 107 € chacun, selon la liste (avant la pénurie de puces, il aurait coûté moins de 20 €).En ce qui concerne la liste des priorités moyennes, des entreprises telles que l'allemand Harting et le néerlandais Nexperia (qui a été acquis par la société technologique chinoise Wingtech en 2019) figurent en bonne place. Les Russes sont à la recherche d'une gamme de boîtiers et de connecteurs Harting, selon la liste, y compris les 09 03 000 6201 et 09 03 000 6104, ainsi que les onduleurs 74LVC1G14GV, 125 de Nexperia/NXP et 74LVC244APW, 112 tampons octaux/pilotes de ligne.James Byrne, directeur du renseignement et de l'analyse open source au sein du principal groupe de réflexion sur la défense et la sécurité RUSI, a déclaré qu'il est probable que la Russie achète des stocks de puces électroniques occidentales et d'autres équipements essentiels depuis des années, mais qu'elle pourrait maintenant s'épuiser.Le programme d'approvisionnement militaire russe est « vaste, il est bien financé et ils ont une énorme base militaire et industrielle produisant des trucs », a déclaré Byrne. « Mais maintenant qu'ils en ont tellement dépensé en Ukraine, ils ont besoin d'un grand volume de nouveaux approvisionnements. Et les sanctions vont leur compliquer la tâche... Ils vont donc devoir prioriser les choses critiques, et c'est pourquoi nous voyons ces documents. Nous pensons évidemment qu'ils se bousculent pour sécuriser les approvisionnements ».« Nous prenons au sérieux notre responsabilité en tant que bonne entreprise citoyenne », a déclaré Brian Thorsen, porte-parole de Microchip. « Conformément aux lois sur l'exportation, et parce que les actions de la Russie contre l'Ukraine sont contraires à nos valeurs directrices, Microchip a cessé ses expéditions vers des clients en Russie, en Biélorussie et dans des régions sanctionnées en Ukraine ».« Depuis plus d'une décennie, toutes les ventes d'Intel en Russie passent par des distributeurs qui sont tenus de se conformer aux contrôles américains à l'exportation », a déclaré Penny Bruce, directrice des communications d'entreprise d'Intel. « Intel a suspendu toutes les livraisons aux clients en Russie et en Biélorussie et continuera de se conformer à toutes les réglementations et sanctions applicables à l'exportation dans les pays dans lesquels il opère. Cela inclut le respect des sanctions et des contrôles à l'exportation contre la Russie et la Biélorussie émis par les États-Unis et les nations alliées. »En mars, Marvell a publié une déclaration similaire adressée aux partenaires commerciaux*: « Marvell arrête toutes les transactions de ses produits directement et indirectement avec des clients basés en Russie, en Biélorussie, dans les régions de la République populaire de Donetsk (DNR) et de la République populaire de Luhansk (LNR) en Ukraine ».Politico a rapporté que certaines des pièces technologiques recherchées par la Russie pourraient encore être facilement accessibles et introduites clandestinement en Russie via des marchés en ligne non réglementés, mais d'autres produits sont depuis longtemps en rupture de stock dans le monde.Sans plus de micropuces - ainsi que d'autres articles sur la liste de courses du Kremlin comme « les semi-conducteurs, les transformateurs, les connecteurs, les boîtiers, les transistors, les isolants et d'autres composants » - la Russie pourrait perdre sa technologie de missile la plus puissante et peut-être même être forcée de se retirer du conflit.Depuis sa dernière invasion de l'Ukraine en février, les pays occidentaux ont renforcé les sanctions contre la Russie, ciblant de plus en plus ses chaînes d'approvisionnement de micropuces pour diminuer ses capacités militaires. Les nouvelles sanctions s'ajoutent à des années de contrôles plus stricts des ventes de puces - qui relèvent souvent des "biens à double usage" car elles sont utilisées à la fois dans des applications militaires et civiles - en vertu d'accords internationaux tels que l'arrangement de Wassenaar ainsi que de la législation européenne récente.Les experts avertissent que ces régimes de contrôle des exportations échouent trop souvent à arrêter les transferts de technologie vers des acteurs et des entités indésirables.« Une fois que les puces ont quitté l'usine, il est très difficile de savoir avec certitude où elles finissent », a déclaré Diederik Cops, chercheur principal en exportations et commerce d'armes au Flemish Peace Institute, un organisme de recherche lié au parlement flamand.Cops a déclaré que les entités russes fournissant l'armée disposaient de différentes manières pour acquérir des biens essentiels, allant de les acheter sur des marchés en ligne non réglementés à l'utilisation de boutiques tierces et de sociétés de boîtes aux lettres pour faire entrer en contrebande des kits de haute technologie dans le pays.« Des pays comme la Corée du Nord et l'Iran ont accumulé des années d'expertise pour contourner les sanctions. La Russie s'est sûrement préparée à y faire face au cours des derniers mois... Les Russes peuvent également s'appuyer sur une expertise historique pour mettre en place de tels canaux : c'était la routine pendant la guerre froide. Et il a de longues frontières avec les pays voisins et un vaste réseau d'États alliés avec lesquels travailler », a déclaré Cops.Les États-Unis, l'Europe et d'autres alliés occidentaux ont mis en place des régimes de licences pour empêcher les entreprises d'exporter de la technologie militaire potentielle à des clients qui pourraient être considérés comme un risque pour leur sécurité. Mais « c'est un énorme défi de surveiller les canaux de prolifération illégaux, et même les canaux légaux, pour voir qui est l'utilisateur final », a déclaré Cops.Les sanctions imposées depuis l'invasion de février visaient à combler les lacunes et à resserrer davantage la vis de l'armée russe.Source : PoliticoCela vous semble-t-il crédible ? 