La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que le plan vise à « s'assurer que ceux qui reçoivent des fonds Chips ne peuvent pas compromettre la sécurité nationale »

Gina Raimondo

Établir et développer la production nationale de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis, dont les États-Unis représentent actuellement 0*% de l'approvisionnement mondial Construire un approvisionnement suffisant et stable de semi-conducteurs de nœuds matures Investissez dans la R&D pour nous assurer que la technologie des semi-conducteurs de nouvelle génération est développée et produite aux États-Unis. Créer des dizaines de milliers d'emplois manufacturiers bien rémunérés et plus de cent mille emplois dans la construction. Cet effort garantira que le pipeline de ces emplois s'élargit pour inclure des personnes qui n'ont historiquement pas eu la chance de participer à cette industrie, notamment des femmes, des personnes de couleur, des anciens combattants et des personnes vivant dans des zones rurales.

Les entreprises technologiques américaines qui reçoivent un financement du gouvernement se verront interdire de construire des « installations de technologie de pointe » en Chine pendant une décennie, a annoncé l'administration Biden, alors qu'elle exposait ses plans pour augmenter la production nationale de semi-conducteurs.Les exigences relèvent du plan du gouvernement américain de près de 53 milliards de dollars visant à intensifier la fabrication de puces à semi-conducteurs – le «cerveau» de chaque appareil électronique, des voitures aux appareils électroménagers – qui sont principalement produites en Asie.La Chips and Science Act, approuvée par le Congrès en août, fait partie de la réponse américaine à un différend technologique de longue date entre Washington et Pékin, alors que les entreprises américaines exigent davantage de soutien du gouvernement pour réduire la dépendance à l'égard des composants produits dans les usines chinoises.Le département américain du Commerce a déclaré qu'il espérait commencer à rechercher des demandes d'ici février prochain pour 39 milliards de dollars de subventions gouvernementales aux semi-conducteurs afin de construire de nouvelles installations de production aux États-Unis. Le plan accordera également un crédit d'impôt à l'investissement de 25% pour les usines de puces, dont la construction commencera à partir de 2023.« Nous allons également mettre en place des garde-fous pour garantir que ceux qui reçoivent des fonds Chips ne puissent pas compromettre la sécurité nationale », a déclaré la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo. « Ils ne sont pas autorisés à utiliser cet argent pour investir en Chine ; ils ne peuvent pas développer des technologies de pointe en Chine*; ils ne peuvent pas envoyer les dernières technologies à l'étranger ».Les États-Unis ne produisent actuellement qu'environ 10 % de l'offre mondiale de semi-conducteurs ; la plupart des puces sont fabriquées dans des usines à Taïwan et en Corée du Sud.Les pénuries mondiales de puces informatiques, provoquées par la pandémie de coronavirus, ont entraîné d'importants retards de production pour les constructeurs automobiles au Royaume-Uni et au-delà, ainsi que pour les entreprises technologiques et d'autres fabricants.En outre, l'industrie a acquis une importance géopolitique accrue alors que la Chine a commencé à s'affirmer sur la scène mondiale sous la direction de son président, Xi Jinping, notamment en menaçant Taïwan.Cela a conduit à des investissements et à une expansion de la production de semi-conducteurs aux États-Unis, ainsi qu'au Japon et dans l'UE.« Ces fonds sont destinés à aider les entreprises à maximiser l'envergure de leurs projets. Nous allons pousser les entreprises à devenir plus grandes et plus audacieuses », a déclaré Raimondo. « Nous allons négocier ces accords un par un », a-t-elle ajouté, affirmant que les entreprises recevant des fonds publics devraient « nous prouver que l'argent est absolument nécessaire pour faire ces investissements ».Pour mémoire, lors de son discours sur l'état de l'Union, le président américain Joe Biden a félicité le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, qui a annoncé un mois avant un investissement de 20 milliards de dollars pour deux nouvelles installations de fabrication de puces, ou fabs, que la société construira juste à l'ouest de Columbus, Ohio. Intel prévoit de dépenser 100 milliards de dollars pour construire le "mégafab" de l'Ohio au cours de la prochaine décennie, avec un total éventuel de huit fabs, mais la rapidité de cet investissement dépendra de la subvention américaine, a déclaré Gelsinger.« Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, qui est ici ce soir, m'a dit qu'ils étaient prêts à augmenter leur investissement de 20 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Ce serait l'un des plus gros investissements dans la fabrication de l'histoire américaine », a déclaré Biden. « Et tout ce qu'ils attendent, c'est que vous adoptiez ce projet de loi. Envoyez-le à mon bureau. Je le signerai ».En mai 2021, dans une lettre adressée aux dirigeants de la Chambre des représentants et du Sénat, la Semiconductors in America Coalition (SIAC - un groupe de lobbying formé entre autres par certains des plus gros acheteurs de puces du monde, dont Apple Inc, Microsoft Corp et Google d'Alphabet Inc afin d'obtenir des subventions gouvernementales pour la fabrication de puces) a déclaré que le Congrès avait déjà montré son engagement à sécuriser les chaînes d'approvisionnement nationales en semi-conducteurs en promulguant la loi CHIPS for America, mais qu'un financement supplémentaire des programmes de cette loi était nécessaire.« À plus long terme, un financement solide de la loi CHIPS for America aiderait l'Amérique à construire la capacité supplémentaire nécessaire pour avoir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes afin de garantir que les technologies critiques seront là quand nous en aurons besoin », a déclaré la SIAC dans la lettre. « Les incitations à la fabrication financées par le Congrès devraient s'attacher à combler les principales lacunes de notre écosystème national des semi-conducteurs et couvrir toute la gamme des technologies des semi-conducteurs ».Le « CHIPS for America Act » autorise les incitations fédérales visant à promouvoir la fabrication de semi-conducteurs et les investissements fédéraux dans la recherche sur les semi-conducteurs. Le SIAC a déclaré qu'elle était d'accord avec la proposition du président Joe Biden de soutenir ces programmes avec un financement de 50 milliards de dollars afin de rester au niveau des programmes d'incitation offerts dans d'autres pays.« Les gouvernements du monde entier offrent des subventions importantes pour attirer de nouvelles installations de fabrication et de recherche sur les semi-conducteurs », a déclaré le groupe industriel. « En conséquence, il est 20 à 40 % plus cher de construire et d'exploiter une installation de fabrication aux États-Unis qu'à l'étranger ».Le CHIPS for America Act a été promulgué dans la loi d'autorisation de la défense nationale (NDAA) de l'exercice 2021. On peut lire sur le site Web de la Semiconductor Industry Association (SIA), une association commerciale et un groupe de lobbying fondé en 1977, qui représente l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis :« La part de la capacité mondiale de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis s'est érodée, passant de 37 % en 1990 à 12 % aujourd'hui, principalement parce que les gouvernements d'autres pays ont investi de manière ambitieuse dans des incitations à la fabrication de puces et que le gouvernement américain ne l'a pas fait. Entre-temps, les investissements fédéraux dans la recherche sur les puces sont restés stables en pourcentage du PIB, alors que d'autres pays ont considérablement augmenté leurs investissements dans la recherche ».« En promulguant la loi CHIPS for America dans la loi d'autorisation de la défense nationale (NDAA) de l'exercice 2021, le Congrès a reconnu le rôle essentiel que joue l'industrie américaine des semi-conducteurs dans l'avenir de l'Amérique. Maintenant, l'administration et le Congrès doivent financer pleinement les dispositions relatives à la fabrication de semi-conducteurs et à la recherche autorisées par la NDAA – et promulguer un crédit d'impôt à l'investissement – afin de renforcer le leadership mondial de l'Amérique dans la technologie des puces pour les années à venir ».Le Chips Act engage un total de 280 milliards de dollars dans la fabrication et la recherche de haute technologie, et est conçu pour accroître la compétitivité des États-Unis avec la Chine.L'ambassade de Chine à Washington s'était auparavant opposée au projet de loi, affirmant qu'il rappelait une "mentalité de guerre froide".La répression américaine contre la vente de technologies à la Chine a déjà commencé à avoir un impact, le concepteur de puces américain Nvidia ayant révélé la semaine dernière que des responsables américains lui avaient dit de cesser d'exporter vers la Chine deux puces informatiques de pointe pour le travail d'intelligence artificielle.Les fabricants de puces et les politiciens veulent stimuler la fabrication de puces aux États-Unis pour aider à restaurer les prouesses de fabrication du pays. La part des États-Unis dans la fabrication de puces est passée de 37 % en 1990 à 12 % aujourd'hui, et les processeurs ne sont pas seulement cruciaux pour les téléphones mobiles, les sociétés Internet et les PC. Ils sont également essentiels pour les automobiles, les machines à laver et à peu près tout ce qui a une batterie ou un cordon d'alimentation.Avec une pénurie mondiale de puces empêchant tout, des voitures aux Sony PlayStation, d'accéder aux mains des consommateurs et contribuant à l'inflation des prix, il existe des vents favorables importants pour aider à persuader les politiciens de financer de nouveaux travaux sur les puces. La stimulation de la fabrication de puces aux États-Unis devrait rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes pour se protéger contre les problèmes politiques et techniques.Cependant, les nouvelles usines d'Intel dans l'Ohio ne seront pas mises en ligne avant 2025. Et même des subventions massives ne signifieront pas que les États-Unis puissent égaler le poids de l'industrie asiatique. Le Boston Consulting Group prévoit qu'il faudrait entre 900 et 1 230 milles milliards de dollars de dépenses pour créer des chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs autosuffisantes dans le monde. Rien que pour les États-Unis, il faudrait entre 350 et 420 milliards de dollars.Les dépenses d'Intel, bien que gigantesques, sont toujours inférieures à celles de Samsung et de TSMC, qui ces dernières années ont dépassé Intel en matière de leadership dans la fabrication de puces. Le plan d'Intel pour récupérer son avance sur la technologie des puces d'ici 2025 repose sur plusieurs défis majeurs, notamment l'avancement rapide de sa fabrication et le lancement d'une activité très différente de fabrication de puces pour les autres, pas seulement pour ses propres conceptions.L'Ohio, bien que loin des principales opérations d'Intel dans la Silicon Valley, l'Oregon et l'Arizona, est remarquable. Étant donné que l'Ohio est un champ de bataille électoral clé, il n'est pas surprenant que Biden ait ouvert la Maison-Blanche à l'annonce d'Intel et l'ait à nouveau vantée lors du discours très médiatisé.L'Ohio est également proche des constructeurs automobiles dont Intel espère aider à moderniser les produits. En février, Intel a lancé une nouvelle division automobile pour son service Intel Foundry afin de fabriquer les puces des autres.Ci-dessous, un extrait de l'allocution de Gina Raimondo :Depuis des décennies, notre écosystème d'innovation est en déclin. C'est le début d'un nouveau chapitre de l'innovation et de la R&D aux États-Unis où nous inversons ce déclin et menons à nouveau le monde.CHIPS for America représente un investissement historique dans notre industrie manufacturière nationale, qui a des implications critiques pour notre sécurité économique et nationale.Avec ce financement, nous allons nous assurer que les États-Unis ne sont jamais dans une position où leurs intérêts de sécurité nationale sont compromis ou où des industries clés sont immobilisées en raison de notre incapacité à produire des semi-conducteurs essentiels chez nous.Au cours de l'année dernière, nous avons vu l'impact de la pénurie de puces sur les familles américaines lorsque les prix des voitures ont entraîné plus d'un tiers de l'inflation, les ouvriers d'usine ont été licenciés ou les appareils électroménagers n'étaient tout simplement pas disponibles.Alors que notre économie et notre armée deviennent plus dépendantes de la technologie, il est essentiel que nous développions une stratégie avec des valeurs, des résultats et des structures qui nous permettent de planifier une économie et une infrastructure de fabrication qui nous positionnent pour être compétitifs aujourd'hui, mais aussi à l'avenir.Aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes pour partager avec vous une mise à jour sur la façon dont nous, au ministère du Commerce, prévoyons de mettre en œuvre les 50 milliards de dollars de fonds de la loi CHIPS que nous allons superviser.Avec CHIPS for America, nous visons quatre objectifs principaux*:Pour atteindre ces objectifs, CHIPS for America soutiendra trois initiatives distinctes.Deux de ces initiatives, totalisant 39 milliards de dollars, permettront d'investir dans la fabrication de puces nationales ici aux États-Unis.Premièrement, nous allons faire des investissements à grande échelle dans la fabrication de pointe. CHIPS for America ciblera environ 28 milliards de dollars en incitations à la fabrication pour établir la production nationale de puces logiques et de mémoire de pointe qui nécessitent les processus les plus sophistiqués disponibles aujourd'hui.Deuxièmement, nous allons investir environ 10 milliards de dollars dans de nouvelles capacités de fabrication pour les semi-conducteurs matures ou de génération actuelle, les technologies nouvelles et spécialisées et les fournisseurs. Cela nous aidera à augmenter la production nationale d'une gamme de semi-conducteurs, y compris les puces utilisées dans la défense, l'automobile, les technologies de communication et les dispositifs médicaux.Enfin, nous allons faire des investissements historiques pour renforcer le leadership américain en matière de recherche et d'innovation. 11 milliards de dollars iront aux programmes de recherche et développement, y compris la création d'un centre national de technologie des semi-conducteurs.Nous prévoyons être en mesure de recevoir les candidatures des entreprises au plus tard début février 2023, avec une priorité sur les demandes de financement pour les programmes d'incitations.Après cela, nous évaluerons rigoureusement les candidatures que nous recevons et négocierons des accords pour les candidatures retenues. Nous nous efforcerons d'émettre des récompenses et des prêts aussi rapidement que nous serons en mesure de les traiter de manière responsable.Source : US commerce secretary Gina Raimondo Comprenez-vous pourquoi les USA interdisent aux entreprises qui reçoivent cette subvention de construire des installations en Chine ? Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de la réaction chinoise qui ne voit pas d'un bon œil cette orientation ?Voyez-vous des dérives potentielles si les installations venaient à être installées en Chine ?Que pensez-vous de l'initiative européenne visant à concurrencer cette stratégie américaine ?Le fait que des entreprises américaines comme Intel bénéficie également du financement européen vous semble-t-il absurde ou cela fait-il sens pour vous ? Pourquoi ?