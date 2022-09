ExFAT de Microsoft

le système de fichiers exFAT utilise 64 bits pour décrire la taille des fichiers, ce qui permet aux applications qui dépendent de très gros fichiers de fonctionner. Le système de fichiers exFAT autorise également des clusters de 32 Mo, ce qui permet d'utiliser des périphériques de stockage de très grande taille ; Incorporer l'extensibilité pour l'innovation future : le système de fichiers exFAT intègre l'extensibilité dans sa conception, ce qui permet au système de fichiers de suivre le rythme des innovations en matière de stockage et des changements d'utilisation.

Les systèmes FAT ordinaires considèrent les gros fichiers comme des fichiers multiples, qu'ils peuvent lire, écrire et copier. Introduit en 1977 par Microsoft pour les disquettes, FAT a été amélioré plusieurs fois, passant de la FAT12 à la FAT16, FAT32, puis à exFAT (extensible File Allocation Table). Il a également été étendu à d'autres égards, comme l'ajout de la prise en charge des noms de fichiers longs, tout en maintenant généralement une compatibilité descendante. La FAT est probablement le choix de format le plus populaire pour les supports amovibles, tels que les cartes SD, les clés USB, car elle est prise en charge par tous les systèmes d'exploitation et les périphériques intégrés.Avec exFAT, la taille des fichiers est limitée à moins de 4 Go. BigFAT résout ce problème en définissant comment diviser un fichier de 4 Go ou plus en morceaux et comment nommer ces morceaux. Les fichiers inférieurs à 4 Go sont stockés de la même manière, de sorte que seuls les gros fichiers sont stockés sous forme de fichiers multiples. Comme dit précédemment, BigFAT est une spécification libre et ouverte permettant le stockage de fichiers de plus de 4 Go sur des disques durs formatés en FAT, tout en maintenant une compatibilité totale avec la FAT.La spécification de BigFAT est entièrement ouverte au public. Tout le monde est invité à ajouter le support de BigFAT à son logiciel. Aucun frais de licence ni aucune autorisation d'aucune sorte ne sont nécessaires. Quiconque souhaite l'implémenter ou rendre quelque chose compatible est libre de le faire. Le convertisseur BigFAT est un programme en ligne de commande gratuit, accessible sous Windows, macOS ou Linux.Segger Microcontroller, fondée en 1992, est une entreprise privée impliquée dans l'industrie des systèmes embarqués. Elle fournit des produits utilisés pour le développement et la fabrication de quatre catégories de systèmes embarqués : systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS) et bibliothèques logicielles (middleware), sondes de débogage et de traçage, outils de programmation (environnement de développement intégré (IDE), compilateur, éditeur de liens) et programmateurs in-system (ligne de produits Flasher). Le siège de la société est situé à Monheim am Rhein, en Allemagne, avec des bureaux distants à Gardner, dans le Massachusetts, à Milpitas, en Californie, et à Shanghai, en Chine.NTFS (de l’anglais New Technology File System) est le successeur du FAT. NTFS dispose de nombreuses améliorations techniques par rapport à FAT et HPFS (High Performance File System), comme un support amélioré des métadonnées, l’usage de structures de données avancées pour améliorer les performances, la fiabilité et l’utilisation de l’espace disque, ainsi que des extensions supplémentaires telles que la journalisation du système de fichiers et la liste de contrôle d’accès (ACL).La norme exFAT a été introduite par Microsoft en 2006. Bien qu'elle soit censée être « optimisée pour les mémoires flash telles que les lecteurs flash USB et les cartes SD, l'une des principales raisons de son introduction était probablement d'ordre commercial, écrit SEGGER. Tous les brevets sur la FAT ont expiré, ce qui signifie que Microsoft ne contrôle plus la technologie et ne peut plus facturer de frais de licence pour la FAT. »Avec exFAT cependant, la situation est différente : Microsoft possède plusieurs brevets et quiconque met en œuvre ou utilise la technologie exFAT doit obtenir l'autorisation de Microsoft, ce qui implique généralement le paiement de droits à Microsoft.exFAT a été adopté par la SD Association (une organisation à but non lucratif qui définit des normes de cartes mémoire destinées à simplifier l'utilisation et à optimiser les performances des appareils électroniques grand public) comme système de fichiers par défaut pour les cartes SDXC de plus de 32 Go. De l’avis de SEGGER, cela n'aurait jamais dû se produire, car cela oblige quiconque veut accéder aux cartes SDXC à obtenir une licence de Microsoft, ce qui en fait un domaine appartenant à Microsoft. Toutefois, notons que la carte SD ou SDXC peut être reformatée avec le système de fichiers FAT gratuit.exFAT a trois objectifs de conception centraux :Toutefois, exFAT présente quelques inconvénients. Lorsque l'exFAT doit être utilisé sur un ordinateur équipé d'un ancien système d'exploitation, une mise à jour doit être installée. Sinon, le format ne sera pas pris en charge. Windows Vista ne peut fonctionner avec exFAT qu'après l'installation du Service Pack 1 ou du Service Pack 2.Avec des applications exigeantes, exFAT rencontre souvent des problèmes, quel que soit le système d'exploitation ou la plateforme. Le disque dur ou le support de stockage n'est pas toujours détecté au départ et il faut parfois plusieurs tentatives pour transférer correctement les données.Étant donné que le système exFAT ne stocke pas de manière redondante les données de base, les supports de stockage dotés du système de fichiers exFAT doivent toujours être retirés avec précaution. Dans le cas contraire, des données peuvent être perdues et ces données ne peuvent être récupérées qu'après une récupération de données coûteuse dans certaines circonstances.L'absence de prise en charge de la compression fait également de l'exFAT un choix inapproprié pour certaines applications. Par conséquent, si vous travaillez uniquement sous Windows et que l'échange de données entre plateformes n'est pas important pour votre travail, NTFS reste la meilleure option, d'autant plus que l'ancien système est plus rapide.Sources : Segger « Microsoft possède plusieurs brevets sur exFAT et quiconque met en œuvre ou utilise cette technologie doit obtenir l'autorisation de Microsoft, ce qui implique généralement le paiement de droits à Microsoft », écrit SEGGER. 