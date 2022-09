O'Driscoll a ensuite souligné la force de la propriété intellectuelle, des licences, des relations avec les clients et de l'écosystème logiciel d'Arm, probablement dans le but d'attirer l'attention sur l'immaturité relative du RISC-V dans ces domaines. Alors que le RISC-V existe depuis 2010, l'architecture de jeu d'instructions (ISA) libre et ouverte n'a fait que récemment son entrée dans les produits commerciaux, a-t-il souligné.SiFive dispose d'un portefeuille d'IP de cœur de processeur qui a eu une traction solide dans les puces de périphérie, IoT et IA avec des gains importants de diverses entreprises telles que Google, NASA, Tenstorrent, Renesas, Microchip, Kinara, et plus encore. Beaucoup rejettent le RISC-V pour son manque d'écosystème logiciel comme un obstacle important à l'adoption par les centres de données et les clients, mais le RISC-V devient rapidement la norme partout où il n'est pas exposé à l'OS. Par exemple, l'A15 d'Apple possède plus d'une douzaine de cœurs de CPU basés sur Arm répartis sur la puce pour diverses fonctions non liées à l'utilisateur. SemiAnalysis peut confirmer que ces cœurs sont activement convertis au RISC-V dans les futures générations de matériel.Malgré cela, le monde du RISC-V a capté une part considérable de l'esprit et des centaines de millions de dollars de financement au cours des dernières années, en partie grâce à des contrats très médiatisés. L'architecture s'est révélée suffisamment bonne pour la NASA, qui prévoit d'utiliser des processeurs conçus par Microchip avec des cœurs de CPU RISC-V de SiFive dans son ordinateur de vol spatial haute performance de nouvelle génération.Cette semaine encore, SiFive, l'un des principaux fabricants de puces RISC-V, a annoncé un portefeuille complet de conceptions de puces destinées aux constructeurs automobiles. « L'écosystème RISC-V est en pleine croissance et les entreprises RISC-V comme SiFive embauchent rapidement », a déclaré David Miller, responsable de la communication d'entreprise chez SiFive. « Les clients de l'automobile et de l'aérospatiale se tournent vers cet écosystème - qui est désormais largement enseigné dans les universités du monde entier - avec la certitude qu'il sera fort et dynamique dans 10 à 15 ans, voire plus. »En outre, Dylan Patel, observateur de l'industrie des semi-conducteurs, a affirmé cette semaine qu'Apple est en train de remplacer les cœurs Arm non applicatifs de sa famille de systèmes sur puce mobiles par des équivalents RISC-V. Les utilisateurs précoces qui cherchent à évaluer l'architecture RISC-V peuvent déjà utiliser les outils iSYSTEM pour le faire sur des dispositifs SiFive existants ou des plateformes FPGA pré-silicium. »Il existe un ensemble d'extensions officiellement approuvées de l'ISA qui peuvent être sélectionnées et mises en œuvre dans un cœur de CPU RISC-V. Les concepteurs peuvent également proposer leurs propres extensions. Ces extensions comprennent la prise en charge des mathématiques à virgule flottante, des instructions atomiques, des mathématiques vectorielles, etc. La modularité de l'ISA présente des avantages, notamment le fait que les concepteurs de puces ne sont pas obligés d'inclure des jeux d'instructions dont ils ne veulent pas ou dont ils n'ont pas besoin, ce qui réduit la complexité au risque de perdre une partie de la compatibilité logicielle.Si vous omettez une extension utilisée par des applications, ces instructions devront être émulées en logiciel ou les applications ne pourront pas fonctionner. Il est préférable d'implémenter les extensions ratifiées, et si vous créez la vôtre, vous êtes encouragé à contribuer à sa transformation en norme, afin de minimiser la fragmentation. Pour ses cœurs X280 optimisés pour l'apprentissage machine, SiFive a choisi de développer sa propre extension de mathématiques vectorielles et le moteur qui l'accompagne, qui, selon lui, est 6 fois plus rapide que ce qui serait possible avec l'extension vectorielle standard RISC-V.Bien qu'Arm propose également des licences d'architecture aux clients qui souhaitent développer des cœurs personnalisés à partir de zéro et compatibles avec l'ISA d'Arm, le plus souvent, les fabricants de puces finissent par utiliser les cœurs et la propriété intellectuelle des puces sur étagère d'Arm, comme ceux de ses gammes Cortex et Neoverse. L'argument de Bergey semble se résumer à ceci : si vous êtes prêt à faire l'effort de développer vos propres cœurs de CPU, RISC-V peut être un bon choix si vous n'êtes pas disposé à payer et à respecter une licence d'architecture Arm.Mais si vous n'êtes pas prêt à concevoir votre propre cœur de processeur, Arm et ses partenaires disposent d'un grand nombre de conceptions adaptées à votre cas d'utilisation spécifique que vous pouvez acquérir, mettre sous licence et intégrer dans un système sur puce. Le portefeuille de propriété intellectuelle d'Arm est vaste et bien testé, bien que le monde RISC-V propose également des cœurs sous licence - par exemple, SiFive les vend - et des cœurs open source gratuits sont disponibles. Bien qu'Arm ne considère pas RISC-V comme une menace aujourd'hui, O'Driscoll a déclaré que la société « gardera absolument un œil sur ce que RISC-V fait » à l'avenir. Il ne fait aucun doute que c'est le cas, puisque nous constatons qu'Arm a modifié la manière dont elle accorde des licences pour les cœurs dans le sillage de la croissance de RISC-V. Face à un rival libre de droits, ouvert et modulaire, Arm a par exemple pris des mesures pour, dans certaines circonstances, réduire les coûts initiaux de la licence de sa propriété intellectuelle et permettre aux détenteurs de licences d'ajouter des instructions personnalisées.