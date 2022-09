Intel expérimente de nouveaux facteurs de forme pour PC depuis plusieurs années et se préparait initialement à un avenir à double écran et pliable avant que Microsoft n'abandonne ses plans pour Windows 10X sur les appareils pliables. Ces nouveaux types de facteurs de forme ont désespérément besoin de logiciels et d'applications pour les faire briller, une situation qui pourrait nécessiter de nombreuses années de développement. Bien sûr, l'ordinateur coulissant d'Intel lui-même n'est qu'un concept pour l'instant, et ni Intel ni Samsung Display n'ont dit quand il deviendrait réalité. Les deux entreprises semblent penser que les PC pliables sont dépassés.Le prototype que Samsung Display et Intel ont présenté aujourd'hui transforme essentiellement une tablette de 13 pouces en un écran de 17 pouces grâce à un écran flexible et à un mécanisme de glissement. « Nous annonçons le premier écran coulissant de 17 pouces au monde pour PC. Ce dispositif répondra aux différents besoins d'un écran plus grand et de portabilité également », a déclaré Choi. Selon le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, un ordinateur coulissant répondra à la fois aux besoins d'un grand écran et de portabilité. Il s'agit d'une démonstration de ce qui est possible avec la technologie d'affichage OLED intégrée à un substrat plastique flexible.Le prototype présenté par Intel et Samsung Dispaly est dépourvu de clavier. Et il n'est pas certain que l'idée du PC coulissant aboutisse à un produit. Mais le design montre comment l'industrie du PC continue à essayer de nouveaux matériels pour aller au-delà des traditionnels ordinateurs portables à clapet avec un clavier et un écran reliés par une charnière. Parmi les autres exemples, citons les ordinateurs portables dont l'écran s'articule entièrement vers l'arrière pour convertir l'appareil en tablette et le ThinkPad X1 Fold , avec un écran pliable. Les pièces mobiles et les composants flexibles renforcent les défis de la complexité et de la fiabilité.Les coûts augmentent également, ce qui est une source d'inquiétude dans un contexte de forte contraction du marché des PC. Cependant, lors de la conférence mardi, Michelle Johnston Holthaus, responsable du groupe des puces pour PC d'Intel, a déclaré que les conceptions novatrices peuvent trouver une niche, et les PC haut de gamme s'en sortent mieux que les PC économiques. « Bien que le prototype de PC coulissant ne soit pas équipé d'un clavier, il est possible d'en ajouter un au fur et à mesure que le design évolue, par exemple en le pliant par en dessous », a déclaré Holthaus.Au début de l'année, Samsung a fait la démonstration d'un écran de téléphone coulissant ainsi que d'autres conceptions novatrices. En parlant de conception novatrice, Asus a dévoilé à la fin du mois d'août le Zenbook 17 Fold OLED, son PC portable équipé d'un écran pliable. L'Asus Zenbook 17 FOLD OLED est un ordinateur portable sous Windows 11 équipé de certaines des dernières technologies de l'industrie. Grâce à un écran OLED (organic light-emitting diode) flexible, il est un peu difficile de dire s'il s'agit d'un ordinateur portable ou d'une tablette. Asus lui-même présente l'appareil comme un hybride d'ordinateur portable et de tablette.L'appareil est équipé d'un écran pliable de 17,3 pouces qui peut se plier en deux pour devenir un appareil avec deux écrans de 12,5 pouces. Il dispose d'un écran de 17,3 pouces de 2560 pixels avec un format d'image 4:3, une luminosité allant jusqu'à 500 nits, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, un support HDR et un temps de réponse de 0,2 ms. L'écran peut se replier au centre, ce qui donne effectivement à l'utilisateur deux écrans de 12,5 pouces, avec un rapport d'aspect 3:2. Vous pouvez utiliser l'écran supérieur comme écran et l'écran inférieur comme périphérique de saisie avec un clavier virtuel.Par ailleurs, lors de la conférence de mardi, Gelsinger a également présenté les nouveaux processeurs Raptor Lake qui devraient arriver sur les étagères des magasins le 20 octobre. Ces processeurs accélèrent les cœurs du processeur dédiés aux tâches hautement prioritaires et doublent le nombre de cœurs du processeur dédiés à l'exécution plus efficace des tâches moins prioritaires. Attendez-vous à une amélioration en 2023. « Au début de l'année prochaine, nous sortirons un modèle qui, pour la première fois, atteindra six gigahertz, mais Intel ne l'expédiera qu'en quantités limitées », a déclaré Gelsinger.En effet, les nouvelles puces atteignent de nouvelles vitesses, avec une horloge pouvant aller jusqu'à 5,8 GHz, mais elles consomment également plus d'énergie dans les machines de bureau. Les processeurs pour PC sont la clé de l'avenir d'Intel, mais l'entreprise doit faire face à une concurrence féroce. AMD a érodé la domination d'Intel, notamment sur le marché des PC de jeu haut de gamme, et la gamme Ryzen 7000 d'AMD promet une augmentation significative de la vitesse. Apple, qui a éjecté Intel de ses ordinateurs portables et de bureau Mac en faveur de ses propres processeurs M1 et M2, représente un autre défi pour Intel.« C'est un concurrent redoutable, et ils ont une bonne pièce. Notre objectif est de construire une pièce qui soit aussi bonne. Au fur et à mesure que vous voyez les générations futures, lorsque vous pensez à la performance par watt, nous allons avoir des produits qui rivalisent absolument avec Apple », a déclaré Holthaus. Intel a également fait la démonstration de son nouveau logiciel Unison sur l'écran coulissant qu'il a dévoilé mardi. Unison vise à connecter les ordinateurs alimentés par Intel aux smartphones - y compris les iPhone.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'écran coulissant présenté par Intel et Samsung ?Pensez-vous qu'un tel ordinateur pourrait être produit en masse à l'avenir ?