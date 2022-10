un port de charge harmonisé pour les appareils électroniques : le port USB Type-C sera le port universel. Cela permettra aux consommateurs de charger leurs appareils avec le même chargeur USB Type-C, quelle que soit la marque de l'appareil.

Les nouveaux appareils mobiles sur le marché de l’UE devront disposer d’un port de charge USB-C d’ici fin 2024.

USB-C en passe de devenir la norme pour les appareils portables

Envoyé par Parlement européen Envoyé par D’ici fin 2024, tous les téléphones portables, tablettes et appareils photos vendus dans l’UE devront être équipés d’un port de charge USB Type-C. À partir du printemps 2026, cette obligation concernera également les ordinateurs portables. La nouvelle législation – adoptée jeudi en plénière par 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions – participe à un effort plus vaste au niveau européen visant à réduire la quantité de déchets électroniques et à donner aux consommateurs les moyens d’effectuer des choix plus durables.



Lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur, les consommateurs n’auront plus besoin d’un chargeur différent pour chaque nouvel appareil qu’ils achètent. Ils pourront utiliser un seul et même chargeur pour toute une série d’équipements électroniques portables de petite et moyenne taille.



Indépendamment de la marque de l’appareil, tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photographiques numériques, casques d’écoute, casques-micro, haut-parleurs portatifs, consoles de jeux vidéo portatives, liseuses numériques, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs intra-auriculaires et ordinateurs portables rechargeables par câble, d’une puissance inférieure ou égale à 100 watts, devront être équipés d’un port USB Type-C.



La vitesse de charge sera la même pour tous les appareils dotés de la charge rapide. Les utilisateurs pourront dès lors recharger leur appareil à la même vitesse avec n’importe quel chargeur compatible.



Encourager l’innovation technologique



Alors que la recharge sans fil est de plus en plus répandue, la Commission européenne devra harmoniser les exigences d’interopérabilité d’ici fin 2024 afin d’éviter des conséquences négatives pour les consommateurs et pour l’environnement. Cela permettra également de supprimer la dépendance technologique des consommateurs à l’égard des producteurs, aussi appelée ‘‘ effet lock-in’’.



Des consommateurs mieux informés et plus libres de leurs choix



Des labels spécifiques informeront les consommateurs sur les caractéristiques de charge des nouveaux appareils afin qu’ils puissent vérifier plus facilement la compatibilité des chargeurs qu’ils possèdent. Les acheteurs pourront ainsi décider en toute connaissance de cause d’acquérir ou non un nouveau chargeur avec leur nouveau produit.



Ces nouvelles obligations permettront aux consommateurs de réutiliser davantage les chargeurs et d’économiser jusqu’à 250 millions d’euros par an en leur évitant d’acheter des chargeurs inutiles. Les chargeurs que l’on jette ou que l’on n’utilise plus représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE.

En 2020, environ 420 millions de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques portatifs ont été vendus dans l'UE. En moyenne, les consommateurs possèdent environ trois chargeurs pour téléphone mobile et en utilisent deux régulièrement. Malgré cela, 38 % des consommateurs déclarent avoir rencontré au moins une fois le problème de ne pas pouvoir recharger leur mobile parce que les chargeurs disponibles étaient incompatibles. La situation est non seulement peu pratique mais aussi coûteuse pour les consommateurs, qui dépensent environ 2,4 milliards d'euros par an pour des chargeurs indépendants qui ne sont pas vendus avec leurs appareils électroniques. En outre, on estime que les chargeurs mis au rebut ou non utilisés représentent jusqu'à 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.Afin de relever les défis pour les consommateurs et l'environnement, la Commission soutient, depuis 2009, une solution universelle pour la charge des téléphones mobiles et des appareils électroniques analogues. La Commission a d'abord facilité la conclusion par le secteur, en 2009, d'un accord volontaire qui a abouti à l'adoption du premier protocole d'accord et a permis de réduire de 30 à 3 le nombre de solutions de recharge existantes pour les téléphones mobiles sur le marché. À la suite de l'expiration du protocole en 2014, une nouvelle proposition présentée par le secteur en mars 2018 n'a pas été jugée satisfaisante en ce qui concerne la fourniture d'une solution universelle pour la charge ou la nécessité d'améliorer la commodité pour les consommateurs et de réduire les déchets électroniques.En septembre 2021, la Commission a proposé un chargeur universel pour les appareils électroniques. La Commission a estimé que cela améliorera la commodité pour les consommateurs et réduira l'empreinte environnementale associée à la production et à l'élimination des chargeurs, soutenant ainsi les transitions écologique et numérique.Le Parlement européen a confirmé hier que l'USB Type-C est en passe de devenir la nouvelle norme pour les appareils portables, tant pour le chargement que pour le transfert de données. Suite à son accord annoncé en juin, le Parlement a déclaré que le port deviendrait obligatoire pour les téléphones, les tablettes et les appareils photo en 2024, puis pour les ordinateurs portables à partir du printemps 2026 :Apple propose toujours son connecteur Lightning propriétaire sur les iPhone, les AirPod et d'autres accessoires. Cependant, avec les nouvelles règles, Apple se retrouve obligé d'abandonner le connecteur Lightning en faveur de l'USB-C. Apple s'est longtemps opposé à ce projet de loi, déclarant qu'une telle approche étouffait l'innovation. « Nous pensons qu'une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l'innovation au lieu de l'encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble », a déclaré Apple dans un communiqué en 2020.En outre, même si Apple est désormais obligé de passer à l'USB-C, des analystes indiquent que la législation de l'UE arrive peut-être un peu trop tard. Selon la rumeur, Apple lui-même aurait entrepris depuis quelque temps de basculer vers de l'USB-C, qui est plus performant en matière de rapidité de charge. Apple aurait prévu cela pour 2023, soit au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la législation européenne. Parallèlement, certains indiquent que le texte adopté par le Parlement de l'UE n'est pas une révolution, car le port USB-C s’impose naturellement depuis plusieurs années sur toutes les catégories de produits citées ci-dessus.Par ailleurs, les eurodéputés ont également demandé à la Commission de s'attaquer à l'interopérabilité de la recharge sans fil à court terme, en précisant que l'exécutif européen devra présenter une proposition visant à harmoniser les exigences d'interopérabilité pour cette technologie d'ici à la fin de 2024, au fur et à mesure de l'adoption de la recharge sans fil (et pour s'assurer que les fabricants ne se contentent pas d'échanger des ports de charge propriétaires contre des technologies de recharge sans fil propriétaires, générant ainsi un nouveau déluge de déchets électroniques).Source : Parlement européen Que pensez-vous de la loi européenne sur le chargeur unique ?Pensez-vous que l’on pourrait avoir un iPhone avec un port USB-C sur le marché européen et une déclinaison avec un port lightning pour le reste du monde ?Partagez-vous l'avis d'Apple qui estime que la loi européenne étoufferait l'innovation ?Pensez-vous que cette législation constitue une approche idéale pour réduire les déchets électroniques ?