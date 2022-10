, la société à l'origine du(dont vous pouvez trouver un tour complet ici ), présente deux nouveaux périphériques permettant d'ajouter 12 touches ou boutons configurables à votre installation. En effet, au travers du, une extension se connectant en USB, vous aurez accès à douzes nouvelles touches RGB, lubrifiées en usine avec interrupteurs Cherry MX changeables à chaud. Si vous optez pour le, les douzes touches sont remplacées par douzes boutons écrans, chacun offrant une résolution de 104 x 104 pixels identiques à ceux que l'on pouvait retrouver sur la pavé numérique de la marque.Ces accessoires sont aussi compatibles des modules pour le clavier Everest Max et peuvent ainsi se positionner sur le dessus de celui-ci (comme pour le dock média). Mais grâce au présentoir fournit, vous pouvez les connecter, en USB, à n'importe quel ordinateur et les placer là où bon vous semble sur votre bureau.Les boutons et touches se configurent au travers du logiciel Base Camp . Le logiciel de configuration du constructeur propos d'ailleurs des liaisons avec des logiciels de création tels que OBS Studio ou Adobe Photoshop.Si toutefois 12 boutons supplémentaires ne vous suffisent pas, il est possible de créer des "dossiers", faisant que lorsque vous appuyez sur le bouton, vous accèderez à 12 autres raccourcis.Ces modules sont disponibles dès à présent, au prix de 59,99 € pour le MacroPad et 109,99 € pour le DisplayPad.