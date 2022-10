Surface Pro 9

le Presenter+, une télécommande Bluetooth permettant d'avancer/reculer dans une présentation, de couper le micro et de rejoindre une réunion (dans Teams ou autre) ou de lever, virtuellement, la main. C'est le premier périphérique certifié Microsoft Teams.

le Audio Dock, un dock offrant une connectique HDMI, deux USB-C et un USB-A tout en étant une enceinte, avec micro à réduction de bruit.

Au cours de l'événement sobrement nommé « Microsoft Surface Event 2022 » qui s'est tenu le 12 octobre 2022, l'entreprise à l'origine de Windows a célébré les dix ans de sa gamme de produit Surface. Cela a été l'occasion de présenter la nouvelle génération de produits constituant cette gamme. Ainsi, ce sont les Surface Pro 9, Surface Laptop 5 et Surface Studio 2+ qui ont été dévoilés.Les Surface Pro sont des tablettes fonctionnant sous Windows. Cette version offre un écran de 13 pouces, d'une résolution de 2880 x 1920 et d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour le CPU, le consommateur a le choix entre un CPU Intel de douzième génération (compatible Thunderbolt 4) ou un CPU ARM SQ3 de Microsoft (Qualcomm Snapdragon). Ce dernier permet une connectivité 5G. Du côté de l'autonomie, le constructeur annonce 15 heures avec le CPU Intel et 19 heures avec le CPU ARM. La capacité de la mémoire vive et du disque dur est aussi personnalisable : de 8 à 32 Go de mémoire RAM LPDDR5 pour le modèle x86 contre 8 ou 16 Go de mémoire RAM LPDDR4x pour le modèle ARM. De même, le stockage peut aller de 128 Go à 1 To pour le modèle Intel contre 128 à 512 Go pour le modèle ARM.Du côté des PC portables, on trouve le Surface Laptop 5 avec deux modèles d'écran : un 13,5 pouces d'une résolution de 2256 x 1504 pixels et un 15 pouces avec une résolution de 2496 x 1664 pixels. Ceux-ci embarquent un CPU de douzième génération d'Intel (i5 ou i7) avec une configuration allant de 8 à 32 Go de mémoire RAM LPDDR5 ainsi que de 256 Go à 1 To pour le stockage.Finalement, la gamme Studio reçoit aussi une mise à jour. Pour rappel, ce sont des 2 en 1 (écran autonome) avec la particularité d'offrir une charnière « Zero gravité » permettant d'incliner l'écran comme l'utilisateur le souhaite.Ici, on retrouve un écran 28 pouces d'une résolution de 4500 x 3000 pixels, un CPU d'Intel de onzième génération (i7 série H), 32 Go de mémoire vive, une carte graphique RTX 3060 (6 Go de GDDR6) et 1 To de stockage SSD. Le Studio 2+ est installé avec Windows 11 Pro.Microsoft a aussi présenté de nouveaux accessoires :Vous pouvez revoir la présentation en suivant ce lien (38 minutes).